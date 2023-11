Tä­na­vu su­vel olid Pä­ris­pea selt­si­ma­ja uk­sed üle aas­ta­te taas sa­ge­li ava­tud. Emad-isad ja va­na­va­ne­mad ko­gu­ne­sid koos las­te ja las­te­las­te­ga nel­ja­päe­vi­ti ja ka ree­de­ti juu­ni lõ­pust ku­ni au­gus­ti­ni taas­ka­su­tu­se töö­tup­pa. Täis­kas­va­nud kau­nis­ta­sid teks­tii­li­vär­vi­de­ga, lap­pi­sid või te­gid üm­ber ka­su­ta­tud rõi­vaid ja muid teks­tii­lie­se­meid ning lap­sed õp­pi­sid va­na­dest as­ja­dest uu­si meis­ter­da­ma, teks­tii­li­vär­ve ja temp­leid ka­su­ta­ma.

Taas­ka­su­tus­hu­vi­lis­te esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne toi­mus Pä­ris­pea selt­si­ma­jas 22. juu­nil ning edas­pi­di peaae­gu iga nä­dal. Vii­ma­ne, Hal­lo­wee­ni tee­ma­li­ne töö­tu­ba oli sü­gi­se­se koo­li­va­hea­ja lõ­pus, lau­päe­val, 28. ok­toob­ril.

Töö­tu­ba­de eest­ve­da­jad ja idee au­to­rid olid Pä­ris­pea ela­nik, MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja va­ba­taht­lik Liis La­he ja küm­me­kond aas­tat Pä­ris­peal su­vi­ta­nud Ave Mel­lik. Nen­de kir­ju­ta­tud ra­ha­taot­lus sai Kuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­naü­ri­tus­te pro­jek­ti­toe­tus­te tä­na­vu­sest ke­vad­voo­rust taas­ka­su­tu­se töö­tu­ba­de jaoks 1344,83 eu­rot. Toe­tus läks MTÜ-le Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja, nõu­ta­va küm­nep­rot­sen­di­li­se omao­sao­sa­lu­se ta­sus MTÜ.

Ave Mel­lik rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et soo­vi­sid koos naab­ri­nai­se Lii­su­ga oma las­te­le su­vel te­ge­vust pak­ku­da ning ise sa­mu­ti taas­ka­su­tus­nip­pe oman­da­da. Kui sel­gus, et nen­de ühi­ne pi­lootp­ro­jekt sai ra­has­tu­se, kuu­lu­ta­sid töö­tu­ba­de tu­le­kust Pä­ris­pea Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus ning ka Vii­nis­tu, Tur­bu­nee­me ja Ka­sis­pea kü­la Fa­ce­boo­kis.

„Taht­si­me luua ko­ha­lik­ke uu­si suh­teid ja ko­gu­kon­na tun­ne­tust ning ole­me vä­ga rõõm­sad, et see õn­nes­tus,“ lau­sus ta.

Es­malt pa­lu­ti hu­vi­lis­tel täi­ta kü­si­mus­tik, et mis nä­da­la­päev töö­tu­ba­deks so­biks ja kel­laaeg, kui tih­ti nad saak­sid osa­le­da ning kui mi­tu koo­liee­li­kut või koo­li­last kaa­sa tu­lek­sid. Tea­da ta­he­ti veel tu­li­ja­te se­nist kok­ku­puu­det kä­si­töö ja meis­ter­da­mi­se, ka kuns­ti te­ge­mi­se ja taas­ka­su­tu­se­ga.

Ave Mel­lik: „Kü­si­mus­ti­ku­le vas­ta­sid ük­si­kud, see toi­mis pi­gem kom­mu­ni­kat­sioo­ni­va­hen­di­na. Töö­tan kom­mu­ni­kat­sioo­ni vald­kon­nas, ees­märk oli, et mär­ga­taks. Hak­ka­si­me jul­gelt pea­le. Põ­hi­te­ge­vus käis kord nä­da­las nel­ja­päe­va õh­tul ning jät­ka­ta võis ree­de hom­mi­kul, kui oli soov poo­le­li jää­nud töö lõ­pe­ta­da. Lap­si kut­su­si­me ju­hen­da­ma Lok­salt Ri­ta Pee­ter­man­ni, kes töö­tab las­teaias. Ko­ge­nud õmb­lus­ju­hen­da­ja­na an­dis nõu mi­nu õde, TTÜ õmb­lus­teh­no­loo­gia õp­pe­jõud Pi­ret Mel­lik, kes on sa­mu­ti su­vi­ta­nud Pä­ris­peal ning lap­se­na ol­nud Vii­nis­tul, käi­si­me seal su­vi­ti puh­ka­mas ju­ba oma va­na­ema ja va­nai­sa­ga.“

Pä­ris­pea töö­toad olid osa­le­ja­te­le ta­su­ta ja ava­tud kõi­gi­le soo­vi­jai­le. Kesk­mi­selt oli su­vel nel­ja­päe­va õh­tu­ti taas­ka­su­tu­sos­ku­si oman­da­mas 20-30 ini­mest – Pä­ris­pealt, naa­ber­kü­la­dest, Lok­salt ning ka sõp­ru ja tut­ta­vaid kau­ge­malt.

Pro­jek­ti­ra­hast va­ru­ti teks­tii­li­vär­ve, kan­gaid ja rii­dee­se­meid. Kor­ra­ga oli Pä­ris­pea selt­si­ma­ja saa­lis kaks-kolm eri­ne­va tee­ma­ga töö­lau­da – meis­ter­da­mis­laud, eri teks­tii­li­vär­vi­de laud ja ae­ga-ajalt õmb­lus­laud õmb­lus­ma­si­na­ga. Lap­si ai­tas ju­hen­da­da ka Ave Mel­li­ku 12aas­ta­ne tü­tar Piia.

Ave Mel­lik kir­jel­das, et väik­se­mad lap­sed meis­ter­da­sid ise­seis­valt või koos va­ne­ma­te­ga es­malt kor­ki­dest loo­mi, kau­nis­ta­sid klaas­pur­ke, te­gid pur­je­kaid ja Hal­lo­wee­ni pu­hul mus­ta­jalg­seid ämb­lik­ke. Pä­rast meis­ter­da­mist suun­du­sid lap­sed ja va­ne­mad teks­tii­li­laua juur­de, et en­da või töö­toas pa­ku­tud rõi­vaid teks­tii­li­vär­vi­de­ga äge­da­maks ku­jun­da­da. Ka­su­tu­ses olid teks­tii­li­mar­ke­rid, temp­lid, ka pints­lid. Suu­re­ma­te­le las­te­le meel­dis eri­ti tuu­ni­da rii­deid sp­rei-vär­vi­de­ga – sel­leks saa­de­ti nad su­vel koos töö­va­hen­di­te­ga selt­si­ma­ja õue­le värs­ke õhu kät­te.

Ta mär­kis, et osa­le­nu­te ta­ga­si­si­de on ol­nud vä­ga hea ning suu­re tõe­näo­su­se­ga on ka­vas jät­ka­ta taas­ka­su­tu­se töö­tu­ba­de­ga Pä­ris­peal ka tu­le­val aas­tal.