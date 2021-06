Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­ni ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le ka­he päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­se­ga seo­tud ma­ter­ja­lid, et saa­da val­la­rah­valt nen­de koh­ta ar­va­mu­si. Te­gu on Al­li­ka ja Kuu­sa­lu kü­las­se ka­van­da­ta­va­te elekt­ri­jaa­ma­de­ga, mil­le koh­ta val­la­va­lit­su­sel tu­leb väl­jas­ta­da pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed. Ava­lik väl­ja­pa­nek kes­tab 31. mai­ni.

Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­list En­no Tam­me­mäe sel­gi­tab, et mõ­le­mad päi­ke­se­jaa­mad on ka­van­da­tud Kuu­sa­lu ja Kiiu ale­vi­ke va­he­le Va­na-Nar­va maan­tee äär­de põl­du­de­le: „Mi­da roh­kem saa­me ­ela­ni­kelt ta­ga­si­si­det, se­da liht­sam ot­sus­ta­da. Päi­ke­se­jaa­ma­de infomaterjalid leiab val­la vee­bi­le­helt.“

Kuu­sa­lu koo­li juur­de Al­li­ka kü­la kin­nis­tu­te li­gi 21 hek­ta­ri­le soo­vib päi­ke­se­jaa­ma ra­ja­da So­lar­park Kuu­sa­lu OÜ. Kuu­sa­lu kü­la kin­nis­tu­te kok­ku 4 hek­ta­ri­le, mis jää­vad si­ga­la teest Kiiu poo­le, plaa­nib päi­ke­se­par­gi ehi­ta­da OÜ Eve­con So­lar 421. Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus mõ­le­malt et­te­võt­telt oma ka­vat­sus­te koh­ta kom­men­taa­ri.

Ai­var Mäe­mets fir­mast Eve­con OÜ tea­tas, et et­te­võ­te on päi­ke­se­par­ki­de osas koos­tööd te­ge­mas Ees­ti Me­si­ni­ke Lii­du­ga, et pai­gu­ta­da päi­ke­se­par­ki­de ala­de­le me­si­ta­rud, soov on ro­hu­maa­de põl­lu­ma­jan­dus­lik­ku ots­tar­vet säi­li­ta­da. Li­gi 4 hek­ta­ri­le teh­tav päi­ke­se­par­gi too­dang võiks ol­la ku­ni 3 GWh, mis ka­taks 600 era­ma­ja või 1200 kor­te­ri ener­gia­va­ja­du­se. Päi­ke­se­park tu­leks Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja spor­di­kes­ku­se lä­he­da­le ning võiks luua ot­se­lii­ni ro­he­li­se elekt­ri tar­bi­mi­seks.

So­lar­park Kuu­sa­lu OÜ ju­ha­tu­se lii­ge As­ko Ant kom­men­tee­ris, et päi­ke­se­park too­daks aas­tas li­gi 15 000 MWh, mis ka­taks li­gi 5000 ko­du­ma­ja­pi­da­mi­se aas­ta­se elekt­rie­ner­gia va­ja­du­se: „Pla­nee­ri­tav päi­ke­se­elekt­ri­jaam on olu­li­ne vers­ta­post taas­tu­ve­ner­gia ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­sel.“