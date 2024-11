Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rühm Tiiu osa­les lau­päe­val, 9. no­vemb­ril Must­vees toi­mu­nud uu­te nais­te­tant­su­de võist­lu­sel, kus päl­vis ju­hen­da­ja Tiiu Aa­sa loo­dud tant­su­ga „Te­lu­mäng“ va­na­ema­de tant­su­rüh­ma­de ka­te­goo­rias erip­ree­mia. Kon­kur­si kor­ral­das nel­jan­dat kor­da folk­loo­ri­selts Jõ­ge­va­he Pe­re koos Ees­ti Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­se­ga, et saa­da järg­mi­se­le nais­te tant­su­peo­le uut re­per­tuaa­ri. Nais­te nel­jas tant­su­pi­du toi­mub 2027. aas­ta su­vel. Tiiu Aa­sa sel­gi­tas, et tant­su „Te­lu­mäng“ loo­mi­se idee tek­kis sa­ma­ni­me­li­sest folk­loor­sest lau­lu­män­gust. Va­nae­ma­de rühm Tiiu on Tiiu Aa­sa loo­dud tant­su­de­ga osa­le­nud kõi­gil nel­jal nais­te­tant­su­de kon­kur­sil, esi­me­sel kor­ral sai peap­ree­mia tants „Pär­lii­ne“, tei­sel „Kas tant­si­me kra­kov­jak­ki“. Võis­tel­dak­se nel­jas ka­te­goo­rias: tüd­ru­kud, neiud, nai­sed ja va­nae­mad. Va­na­ema­de ka­te­goo­rias an­ti väl­ja peap­ree­mia ja erip­ree­mia. Tiiu Aa­sa: „Va­rem va­nae­ma­de tant­su­lii­ki nais­te tant­su­peol ei ol­nud, eel­mi­sel peol ju­ba oli. See tu­li tä­nu mei­le, Kuu­sa­lu tant­su­rühm Tiiu on Ees­ti esi­me­ne va­nae­ma­de tant­su­rühm.“ See­kord­se kon­kur­si peap­ree­mia või­tis va­nae­ma­de ka­te­goo­rias tants „Nel­jands ehk Lahv­ka sa­bas“, mil­le au­tor on tant­su­juht Pi­ret Kunts Ääs­mäelt.