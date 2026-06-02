Omniva sulgeb alates 29. juunist Kehra postipunkti, mis avati Kose maantee 2 asuvas ärimajas OÜ Roosilehed lillepoes kaks aastat tagasi, kui Kehras suleti postkontor.
Postipunkti sulgemist põhjendatakse madala külastatavusega. Ominva kinnitusel liikus Kehra postipunkti kaudu 2025. aastal keskmiselt 13 pakki päevas, samal ajal Anija valla pakiautomaatide kaudu keskmiselt 150 saadetist päevas, neist 100 Kehra pakiautomaadist.
„Inimeste tarbimisharjumused on muutunud, postiasutuste külastatavus on kiires languses ja postiasutused ei tule enam ots-otsaga kokku, sest inimesed eelistavad pakiautomaate,“ märkis Omniva postiasutuste võrgu juht Lylian Peek.
Ta kinnitas, et paki- ja postiteenused jäävad Kehra elanikele kättesaadavaks – pakke saab saatmiseks registreerida Omniva iseteeninduses mobiiliäpis või internetilehel, pakiautomaadid asuvad Kehras, Aegviidus ja Alaveres, postmarke müüakse kauplustes Kehras ja Alaveres.
OÜ Roosilehed omanik Svetlana Roosileht rääkis, et Kehra postipunktist on tulnud väljastada ka pakke, mis on tellitud küll pakiautomaati, kuid ilmselt on automaat olnud täis. Postipunktis on neil järel käidud ka naabervaldadest Raasikult, Kuusalust, Koselt. Peamiselt eakad inimesed on postipunkti kaudu tellinud perioodikat, käinud seal arveid maksmas. Neid ei ole palju, aga vajadus on olnud, lausus ta.
Omniva kommunikatsioonijuhi Madiken Oja sõnul ei ole tänavu plaanis Kehra pakiautomaati laiendada: „Automaat oli ülemahus enne 2024. aastat, pärast laiendamist ülemahtu ei ole. Küll aga keskendume tänavu uute automaatide paigaldamisele väiksemates kogukondades, see leevendab samuti keskustes asuvate automaatide koormust.“
Ta lubas, kui Kehra pakiautomaadis peaks pärast postipunkti sulgemist tekkima ülemaht, vaadatakse olukord üle ja reageeritakse.
Pangamakseid tehti Kehra postipunktis möödunud aastal 179 ehk keskmiselt 15 kuus. Omniva pakub maksete tegemiseks ja postkontori teenuste tarbimiseks personaalse postiteenuse võimalust ehk kutsuda koju või tööle postikuller.