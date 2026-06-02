Omni­va sul­geb ala­tes 29. juu­nist Keh­ra pos­ti­punk­ti, mis ava­ti Ko­se maan­tee 2 asu­vas äri­ma­jas OÜ Roo­si­le­hed lil­le­poes kaks aas­tat ta­ga­si, kui Keh­ras su­le­ti post­kon­tor.

Pos­ti­punk­ti sul­ge­mist põh­jen­da­tak­se ma­da­la kü­las­ta­ta­vu­se­ga. Omin­va kin­ni­tu­sel lii­kus Keh­ra pos­ti­punk­ti kau­du 2025. aas­tal kesk­mi­selt 13 pak­ki päe­vas, sa­mal ajal Ani­ja val­la pa­ki­au­to­maa­ti­de kau­du kesk­mi­selt 150 saa­de­tist päe­vas, neist 100 Keh­ra pa­kiau­to­maa­dist.

„Ini­mes­te tar­bi­mis­har­ju­mu­sed on muu­tu­nud, pos­tia­su­tus­te kü­las­ta­ta­vus on kii­res lan­gu­ses ja pos­tia­su­tu­sed ei tu­le enam ots-ot­sa­ga kok­ku, sest ini­me­sed ee­lis­ta­vad pa­kiau­to­maa­te,“ mär­kis Om­ni­va pos­tia­su­tus­te võr­gu juht Ly­lian Peek.

Ta kin­ni­tas, et pa­ki- ja pos­ti­tee­nu­sed jää­vad Keh­ra ela­ni­ke­le kät­te­saa­da­vaks – pak­ke saab saat­mi­seks re­gist­ree­ri­da Om­ni­va ise­tee­nin­du­ses mo­bii­li­äpis või in­ter­ne­ti­le­hel, pa­kiau­to­maa­did asu­vad Keh­ras, Aeg­vii­dus ja Ala­ve­res, post­mar­ke müüak­se kaup­lus­tes Keh­ras ja Ala­ve­res.

OÜ Roo­si­le­hed oma­nik Svet­la­na Roo­si­leht rää­kis, et Keh­ra pos­ti­punk­tist on tul­nud väl­jas­ta­da ka pak­ke, mis on tel­li­tud küll pa­kiau­to­maa­ti, kuid ilm­selt on au­to­maat ol­nud täis. Pos­ti­punk­tis on neil jä­rel käi­dud ka naa­ber­val­da­dest Raa­si­kult, Kuu­sa­lust, Ko­selt. Pea­mi­selt ea­kad ini­me­sed on pos­ti­punk­ti kau­du tel­li­nud pe­rioo­di­kat, käi­nud seal ar­veid maks­mas. Neid ei ole pal­ju, aga va­ja­dus on ol­nud, lau­sus ta.

Om­ni­va kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi Ma­di­ken Oja sõ­nul ei ole tä­na­vu plaa­nis Keh­ra pa­kiau­to­maa­ti laien­da­da: „Au­to­maat oli üle­ma­hus en­ne 2024. aas­tat, pä­rast laien­da­mist üle­mah­tu ei ole. Küll aga kes­ken­du­me tä­na­vu uu­te au­to­maa­ti­de pai­gal­da­mi­se­le väik­se­ma­tes ko­gu­kon­da­des, see lee­ven­dab sa­mu­ti kes­kus­tes asu­va­te au­to­maa­ti­de koor­must.“

Ta lu­bas, kui Keh­ra pa­kiau­to­maa­dis peaks pä­rast pos­ti­punk­ti sul­ge­mist tek­ki­ma üle­maht, vaa­da­tak­se olu­kord üle ja rea­gee­ri­tak­se.

Pan­ga­mak­seid teh­ti Keh­ra pos­ti­punk­tis möö­du­nud aas­tal 179 ehk kesk­mi­selt 15 kuus. Om­ni­va pa­kub mak­se­te te­ge­mi­seks ja post­kon­to­ri tee­nus­te tar­bi­mi­seks per­so­naal­se pos­ti­tee­nu­se või­ma­lust ehk kut­su­da ko­ju või töö­le pos­ti­kul­ler.