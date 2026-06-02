Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et Aeg­vii­du ja Ala­ve­re koo­lis al­gab ka järg­mi­sel õp­peaas­tal koo­li­päev kell 8.30, Keh­ra güm­naa­siu­mis kell 9. Ala­tes 1. sep­temb­rist või­vad tun­nid ala­ta kell 9 või hil­jem, hoo­le­ko­gu et­te­pa­ne­kul erand­kor­ras ka va­rem.

Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­le­mi sõ­nul jäe­ti koo­li­päe­va al­gus ka­hes koo­lis muut­ma­ta, sest on kee­ru­li­ne kor­ral­da­da trans­por­ti, kui kõi­gis al­gab õp­pe­töö sa­mal ajal: „Osa bus­se vii­vad õpi­la­si Ala­ver­re ja Keh­ra koo­li, Ala­ve­re koo­li jõuak­sid nad siis vä­ga pal­ju en­ne tun­di­de al­gust.“

Aeg­vii­du koo­li jõua­vad ühis­trans­por­di­ga sõit­vad õpi­la­sed kell 7.45, kui tun­nid al­gak­sid 9, peak­sid nad koo­lis oo­ta­ma üle tun­ni. Koo­li hoo­le­ko­gu mär­kis ka, et koo­li­päe­va al­gu­se hi­li­se­maks ni­hu­ta­mi­se kor­ral ei jõuaks osa lap­si enam mu­ja­le hu­vi­rin­gi­des­se-tree­nin­gu­te­le.