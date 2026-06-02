Anija vallavalitsus otsustas, et Aegviidu ja Alavere koolis algab ka järgmisel õppeaastal koolipäev kell 8.30, Kehra gümnaasiumis kell 9. Alates 1. septembrist võivad tunnid alata kell 9 või hiljem, hoolekogu ettepanekul erandkorras ka varem.
Abivallavanem Tiina Silemi sõnul jäeti koolipäeva algus kahes koolis muutmata, sest on keeruline korraldada transporti, kui kõigis algab õppetöö samal ajal: „Osa busse viivad õpilasi Alaverre ja Kehra kooli, Alavere kooli jõuaksid nad siis väga palju enne tundide algust.“
Aegviidu kooli jõuavad ühistranspordiga sõitvad õpilased kell 7.45, kui tunnid algaksid 9, peaksid nad koolis ootama üle tunni. Kooli hoolekogu märkis ka, et koolipäeva alguse hilisemaks nihutamise korral ei jõuaks osa lapsi enam mujale huviringidesse-treeningutele.