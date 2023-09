Oikumeeniline patriarh BARTOLOMEUS avas Aruküla kiriku altariukse

Ees­tis eel­mi­sel ja üle-eel­mi­sel nä­da­lal rii­gi- ja kar­ja­se­vi­sii­dil vii­bi­nud õi­geu­su ki­ri­ku juht, oi­ku­mee­ni­li­ne pat­riarh Bar­to­lo­meus käis möö­du­nud tei­si­päe­val, 19. sep­temb­ril ka Raa­si­ku val­las. Ta õn­nis­tas Ees­ti Apost­lik-Õi­ge­usu Ki­ri­ku­le (EAÕK) La­ge­di-Pe­nin­gi maan­tee ää­res kuu­lu­va Aru­kü­la Pü­ha Kol­mai­nu ki­ri­ku ja avas pi­du­li­kult al­ta­riuk­se. Pat­riarh viis koos te­da saat­va­te piis­kop­pi­de­ga Aru­kü­la taas­ta­mis­jär­gus ki­ri­kus tel­lin­gu­te va­hel lä­bi kree­ka­keel­se ju­ma­la­tee­nis­tu­se ning õn­nis­tas tä­na­vu val­mi­nud al­ta­ri­ruu­mi.

„Tee­nis­tu­se­ga, mil­le pat­riarh lä­bi viis, õn­nis­tas ta ki­ri­ku us­te ava­mi­se ehk Aru­kü­la ki­ri­ku ka­su­tu­se­le võt­mi­se. See tä­hen­dab, et ki­ri­kut võib nüüd ka­su­ta­da tee­nis­tus­te jaoks, kuid ki­ri­kut pü­hit­se­tud veel ei ole,“ sel­gi­tas EAÕK ülemp­rees­ter Alek­san­der Sa­ra­pik ehk isa Alek­san­der.

Aru­kü­la ki­ri­ku juu­res olid pat­riarh Bar­to­lo­meu­si oo­ta­mas mi­tu­küm­mend ini­mest. Li­gi pool tun­di kest­nud tee­nis­tu­sest said osa ka Te­ma Pü­ha­dust saat­nud de­le­gat­sioo­ni liik­med ja vai­mu­li­kud. Al­ta­ri­ruu­mi kut­su­ti ka Jü­ri Želo­bets­ki, kes on aas­taid ol­nud Aru­kü­la ki­ri­ku taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja.

EAÕK ava­li­ke su­he­te juht, prees­ter Krist­jan Ots­mann lau­sus, et õi­geu­su ki­ri­ku juht kü­las­tas Aru­kü­la ki­ri­kut mit­mel põh­ju­sel: „Esi­teks on Ees­tis era­kord­ne, et üks ini­me­ne va­ba­taht­li­ke abi­ga taas­tab aas­ta­te kau­pa jär­je­kind­lalt ki­ri­kut. Tei­seks näi­tab ki­ri­ku taas­pü­hit­se­mi­se­le eel­nev us­te taa­sa­va­mi­ne, et se­da ki­ri­kut saab ka­su­ta­da. See on Aru­kü­la ki­ri­ku jaoks vä­ga täh­tis sünd­mus ja on suu­re­pä­ra­ne, et just pat­riarh Bar­to­lo­meus sel­le lä­bi viis.“

Pat­riar­hi Ees­ti-vi­siit oli pü­hen­da­tud Ees­ti Apost­lik-Õi­ge­usu Ki­ri­ku 100. aas­ta­päe­va­le – 7. juu­lil 1923 an­dis üleilm­ne pat­riarh Me­le­tius IV koos pü­ha si­no­di­ga väl­ja ak­ti EAÕK au­to­noo­mia ehk osa­li­se ise­seis­vu­se koh­ta. Prae­gu on EAÕK 68 ko­gu­du­sel kok­ku um­bes 34 000 lii­get.

MTÜ Aruküla Vene Õigeusu Kiriku Taastamise Ühing arvelduskonto, millele saab teha annetusi Aruküla kiriku taastamiseks, on EE772200221032817451 (Swedbank).

