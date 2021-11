No­vemb­ris plaa­ni­tud esit­lus­kont­sert Kol­ga­kü­las lük­kub Co­vi­di pä­rast eda­si.

„Uu­ri­ka­te an­samb­li lap­sed on vä­ga äge­dad, nad võik­sid päe­vas ka kolm kont­ser­ti te­ha. Kont­ser­did an­na­vad ener­giat juur­de,“ kii­dab ju­hen­da­ja ja lau­lu­de au­tor, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li kla­ve­riõ­pe­ta­ja ning lau­lus­tuu­dio juht Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Kuu­sa­lu val­las Uu­ri kü­las ela­va­test noor­test kolm aas­tat ta­ga­si loo­dud an­samb­lil Uu­ri­kad oli tä­na­vu su­vel-sü­gi­sel kok­ku 21 esi­ne­mist. An­sam­bel pi­di möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel ole­ma Sa­ku suur­hal­lis Mar­di­laa­da peae­si­ne­ja, kuid laat toi­mus teist aas­tat jär­jest vir­tuaal­selt. Ka Uu­ri­kad esi­ne­sid ja ter­vi­ta­sid laa­da­li­si pü­ha­päe­val in­ter­ne­ti va­hen­du­sel vee­bis.

Mar­di­laa­dal loo­de­ti esit­le­da Uu­ri­ka­te esi­mest CD-plaa­ti ning esit­lus­kont­sert oli ka­van­da­tud 28. no­vemb­riks Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja. Kül­li-Kat­ri Es­ken üt­leb, et see kont­sert lü­ka­tak­se olu­de sun­nil eda­si. Sa­mu­ti jäid nüüd sü­gi­sel ära Ma­rek Sa­da­ma­ga pla­nee­ri­tud kont­ser­did, need­ki te­hak­se edas­pi­di, üks tu­leb kind­las­ti Kuu­sa­lu val­las.

Tä­na­vu juu­nis aval­das an­sam­bel You­Tu­be´is koos Ma­rek Sa­da­ma­ga esi­ta­tud „Met­sa­mi­ne­mi­se lau­lu“ vi­deo, mil­le vii­si au­tor on Kül­li-Kat­ri Es­ken, sõ­nad kir­ju­ta­nud Vla­dis­lav Koržets.

See laul on ka CD-plaa­di „Õnn tuli õuele“ küm­ne loo seas. Te­gu on Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni au­to­rip­laa­di­ga, vaid „Met­sa­mi­ne­mi­se lau­lu“ sõ­nad po­le te­ma loo­dud.

Ju­hen­da­ja sõ­nul on plaa­dil ka kolm pä­ris uut lu­gu. Va­ra­se­ma seits­me lau­lu vi­deod leiab You­Tu­be´ist, üh­te uut lau­lu, „Sõb­rad koos“ ha­ka­tak­se lä­hia­jal fil­mi­ma.

Plaa­ti ha­ka­tak­se järgmisest nädalast müü­ma Apol­lo kaup­lus­tes, os­ta saab ka Uu­ri­ka­te ko­du­le­he kau­du ja an­samb­li edas­pi­dis­tel kont­ser­ti­del. Plaa­ti on trü­ki­tud 1000 ek­semp­la­ri, väl­jaand­mist toe­ta­sid Kuu­sa­lu vald, Kul­tuur­ka­pi­tal ning pal­jud an­ne­ta­jad. An­sam­bel kor­ral­das Fa­ce­boo­kis an­ne­tus­kam­paa­nia, toe­ta­jaid oli üle Ees­ti. Ju­hen­da­ja tõ­deb, et nii suurt tu­ge ei osa­tud loo­ta.

Plaa­di ümb­ri­se ku­jun­das Bri­git­ta Vaik­re Kol­gast. Fo­tog­raaf on Ma­ris Mat­si. Plaa­di­ga on kaa­sas vol­dik kõi­gi küm­ne lau­lu sõ­na­de­ga ning eral­di iga an­samb­li­liik­me pilt ja tut­vus­tus. Plaa­ti sal­ves­ta­ti mit­mel pool, pea­mi­selt Kol­ga selt­si­ma­jas.

