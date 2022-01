Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se eest­võt­tel ehi­ta­ti lau­päe­val Keh­ra staa­dio­ni puh­kea­la­le lu­me­linn. Osa­le­mi­seks re­gist­ree­ri­sid küm­me­kond võist­kon­da, kõi­gi­le olid val­mis pan­dud lu­me­kuh­jad. Lu­me­lin­na olid lau­päe­val te­ge­mas oo­da­tust vä­hem, viis võist­kon­da.

„Ilm­selt see­tõt­tu, et ka­hel eel­mi­sel päe­val oli vi­lets ilm. Ka me ise oli­me pi­sut hir­mul, ku­na paar päe­va va­rem tu­li suur su­la,“ sõ­nas val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa.

Ta kin­ni­tas, et hoo­li­ma­ta võist­kon­da­de vä­he­su­sest oli vä­ga to­re päev, päi­ke pais­tis, vei­di oli külmk­raa­de. Ko­ha­le­tul­nud olid põh­ja­li­kult val­mis­tu­nud, kaa­sas la­bi­dad, re­had, saed, vär­vid ja muud abi­va­hen­did. Raa­si­ku va­ba­taht­li­ku pääs­te­ko­man­do pääs­teau­to tõi ko­ha­le vee, et lu­mi peh­me­maks te­ha ning val­mi­nud ehi­ti­si kas­ta.

Keh­ra güm­naa­siu­mi 9. klas­si õpi­la­sed koos õpe­ta­ja An­ne Tan­ne ja mõ­ne lap­se­va­ne­ma­ga meis­ter­da­sid tiig­ri ning olüm­pia­rõn­gas­te­ga kau­nis­ta­tud liu­ren­ni, sest 4. veeb­rua­ril al­ga­vad nii tiig­riaas­ta kui Pe­kin­gi ta­lio­lüm­pia­män­gud. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu re­for­mif­rakt­sioo­ni liik­med koos abi­lis­te­ga vor­mi­sid lu­mest mul­ti­fil­mi­te­ge­la­se Käs­na-Kal­le ana­nas­si­ku­ju­li­se ma­ja. Han­nes Pik­kel koos las­te­ga te­gi suu­re vaa­la. Keh­ra koo­li õpe­ta­ja ning ve­ne noor­te eest­ve­da­ja Alek­sei Kuz­min meis­ter­das koos noor­te­ga kas­si­ku­ju­li­se liu­mäe ning las­te ja täis­kas­va­nu­te se­ga­võist­kond lu­mest mam­mu­ti.

Lu­me­lin­na ehi­ta­mi­ne oli väl­ja kuu­lu­ta­tud võist­lu­se­na. Val­mi­nud skulp­tuu­re hin­das Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­ja Ma­re Vil­lem­soo.

„Osa­le­jaid ei ol­nud pal­ju ning nen­de kõi­gi tööd olid vä­ga äge­dad ja vää­ri­sid tun­nus­ta­mist. Ot­sus­ta­si­me, et kõik on võit­jaid,“ lau­sus El­vis Hru­pa.

Iga võist­kond sai kor­ral­da­jailt au­hin­naks ing­ve­ri­joo­gi ja suu­re kom­mi­ko­ti.

Peep Kask võist­kon­nast Ora­vad kin­ni­tas, et hoo­li­ma­ta pü­ha­päe­va­sest vih­ma­sa­just ja es­mas­päe­va­sest tui­sust olid es­mas­päe­va õh­tu­poo­li­kul Keh­ra lu­me­lin­na ehi­ti­sed al­les ja ter­ved: „Ise­gi meie Käs­na-Kal­le ma­ja kors­ten oli püs­ti. Kind­las­ti ai­tab neil pi­ke­malt vas­tu pi­da­da see, et prit­su­mees kas­tis ku­jud üle.“

OÜ Kat­ke­ra kuh­jas lu­me­lin­na te­ge­mi­seks Keh­rast ko­gu­tud lu­mest staa­dio­ni puh­kea­la­le 12 kuh­ja. Osa neist jäid lau­päe­val ka­su­ta­ma­ta. Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja kut­sus ko­ha­lik­ku rah­vast üles: „Min­ge ja teh­ke ka neist mi­da­gi hu­vi­ta­vat.“

Aru­kü­la staa­dio­nia­lal ehi­ta­ti lu­me­ku­ju­sid pü­ha­päe­val. Neid teh­ti staa­dio­ni­ma­ja kõr­val asu­va­le ala­le, ku­hu on kuh­ja­tud liu­väl­ja­kult ko­ris­ta­tud lu­mi.

„See ala on just­kui lu­me­park, kus lap­sed käi­vad tal­vel sa­ge­li män­gi­mas ja lu­mest meis­ter­da­mas. Paar nä­da­lat ta­ga­si nä­gin, kui­das üks isa te­gi seal koos las­te­ga lu­mest kind­lust,“ sel­gi­tas Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la.

Ühi­sel lu­me­ku­ju­de ehi­ta­mi­sel pü­ha­päe­val olid ko­hal val­da­valt ko­ha­li­kud koo­li­lap­sed. Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul ei ol­nud ees­märk pan­na neid te­ge­ma suu­ri lu­mes­kulp­tuu­re ja liu­mä­ge­sid: „Paar suu­re­mat ku­ju sai ka val­mis, mi­na koos tüt­re ja noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no­ga te­gi­me suu­re la­ma­va lu­me­mem­me. Lap­sed vor­mi­sid roh­kem väik­se­maid ku­ju­ke­si, nen­de jaoks oli pea­mi­ne, et said lu­mes möl­la­ta. Pak­ku­si­me nei­le soo­ja teed ja sup­pi, vih­ma sa­das la­di­nal, kuid see neid ei se­ga­nud, kõi­gil oli la­he mee­le­o­lu.“