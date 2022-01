Ani­ja val­las on 1. jaa­nua­ri sei­su­ga sa­ma pal­ju ela­nik­ke, kui oli aas­ta ta­ga­si – 6273. Möö­du­nud aas­ta jook­sul ela­ni­ke arv vä­he­nes, ela­ni­ke­kam­paa­nia jook­sul det­semb­ris li­san­dus 76 ko­da­nik­ku. Kõik, kes re­gist­ree­ri­sid end aja­va­he­mi­kul 1.-30. det­semb­ri­ni Ani­ja val­la ela­ni­kuks, said va­li­da ühe küm­nest tä­nu­kin­gi­tu­sest. Kõi­ge po­pu­laar­sem oli El­ro­ni 300eu­ro­ne sõi­duk­re­diit, se­da va­li­ti 24 kor­ral, 19 ini­mest va­lis tä­nu­kin­giks Circ­le K 100eu­ro­se kü­tu­se­kaar­di ja 17 Coo­pi kin­ke­kaar­di, mil­le väär­tus on sa­mu­ti 100 eu­rot. Kõi­gi nen­de va­hel, kel­le elu­koht oli käe­so­le­va aas­ta 1. jaa­nua­ri sei­su­ga re­gist­ree­ri­tud Ani­ja val­da, loo­si­ti 14. jaa­nua­ril väl­ja 10 au­hin­da. Peaau­hin­na, kin­ke­kaar­di jalg­rat­ta ost­mi­seks, või­tis Oli­ver Jü­riöö. Küm­ne tä­nu­kin­gi­tu­se hul­gast saa­vad oma­le ühe va­li­da El­le Pa­lu­mets, Ni­ko­lai But­rov, Ju­ta Kärt­ner, Ago-Mee­lis Grin­kin, Gus­tav Ka­ri­laid, Pa­vel Se­men­kov, Vik­to­ria Bo­ri­ko­va, Dmit­ry Kos­tin ja Ga­li­na Mi­ren­ko­va.