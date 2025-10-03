Muin­sus­kait­sea­met kor­ral­das tä­nuü­ri­tu­se, mil­le­ga tä­his­ta­ti pä­ran­di­va­de­ri­te al­ga­tu­se 10. te­gut­se­mi­saas­tat. Tä­nu­kir­ja sai ka Kol­ga koo­li õpe­ta­ja, pä­ran­di­va­de­ri­te pro­jek­ti­juht Me­li­ka Kin­del. Kol­ga kool lii­tus pä­ran­di­va­de­ri­te et­te­võt­mis­te­ga 2015. aas­tal.

Pä­ran­di­va­de­ri­teks ni­me­ta­tak­se koo­li­noo­ri, kes õpi­vad tund­ma ko­duümb­ru­se kul­tuu­ri­loo­li­selt väär­tus­lik­ke pai­ku ning ai­ta­vad hoo­le­tus­se jää­nud pä­ran­di­pai­ku kor­da te­ha. Idee saa­di Nor­rast, kus on sar­na­ne pro­jekt ol­nud nüüd­seks 25 aas­tat.

Kol­ga koo­li pä­ran­di­va­de­rid ai­ta­sid esi­me­sel te­gut­se­mi­saas­tal taas­ta­da Uu­ri kü­las Ii­sa­ka kä­si­töö- ja lam­ba­kas­va­tus­ta­lus ki­vi­ae­da ja ra­ja­da sin­na roi­ga­s­aeda.

Mit­med eda­si­sed te­ge­vu­sed on ol­nud seo­tud Kol­ga mõi­sa­ga. Mõi­sa par­gis ai­da­ti lõi­ga­ta puu­de ok­si, en­di­se aed­ni­ku­ma­ja aken­de­le pai­gal­da­ti joo­nis­tus­te­ga ku­jun­da­tud luu­gid ning Kol­ga muu­seu­mi vas­tas asu­va teo­hoo­vi ak­nad kae­ti uu­te luu­ki­de­ga, mil­le­le õpi­la­sed maa­li­sid pil­te muu­seu­mis näh­tud eks­po­naa­ti­dest ja mõi­sa koh­ta rää­gi­tud lu­gu­dest.

Ka­hel kor­ral on õpi­la­sed osa­le­nud oma ko­du­ko­ha ma­ja­de aken­de in­ven­tee­ri­mi­se akt­sioo­nis. Es­ma­kord­selt osa­le­ti Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi maa-ar­hi­tek­tuu­ri kes­ku­se kor­ral­da­tud akt­sioo­nis „Mi­da aken pee­gel­dab?“ 2020. aas­tal, pil­dis­ta­ti üles 67 hoo­ne ak­naid. Kolm aas­tat hil­jem, 2023. aas­ta ke­va­del in­ven­tee­ri­sid Kol­ga koo­li õpi­la­sed ko­du­kan­di 131 hoo­ne ak­nad.

Koo­li 8. ja 9. klas­si õpi­la­sed on nel­jan­dat aas­tat te­ge­le­nud mõi­sa ku­na­gi­se tõl­la­kuu­ri va­re­me­te kind­lus­ta­mi­se­ga. Mör­di­töid ju­hen­dab ki­vi­meis­ter Omar Lin­na.

Me­li­ka Kin­del rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tä­na­vu sü­gi­sel osa­le­sid ka Kol­ga koo­li õpe­ta­jad pä­ran­di­va­de­ri­te tal­gu­töö­del tõl­la­kuu­ri va­re­me­tel. Tal­gud olid sep­temb­ri esi­me­sel nä­da­lal, kind­lus­ta­ti va­re­me­te kõr­ge­mat osa. Õpi­la­sed on kind­lus­ta­nud müü­ri­ti­se ma­da­la­mat osa.

Tu­le­val ke­va­del on plaa­nis te­ma sõ­nul nii õpi­las­te kui õpe­ta­ja­te­ga se­da tööd jät­ka­ta.

„Tä­nuü­ri­tu­sel võt­sid sõ­na pä­ran­di­va­de­ri­te üle-ees­ti­li­ne pro­jek­ti­juht El­le Le­pik ning men­tor ja suu­na­ja Riin Ala­ta­lu, kes on rah­vus­va­he­lis­te muin­sus­väär­tus­te nõu­ko­gu ICO­MOS asep­re­si­dent. Pä­ran­di­va­de­ri­te al­ga­tus on kan­du­nud Ees­tis pä­ris pal­ju­des­se koo­li­des­se, osa­de koo­li­de esin­da­jad ja­ga­sid oma ko­ge­mu­si. On ol­nud eriil­me­li­si ja loo­vaid pro­jek­te. On suur rõõm, et ole­me saa­nud osa pä­ran­di­va­de­ri­te te­ge­mis­test, see on ai­da­nud meil tead­li­kult ning koos­töi­selt te­ge­le­da kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­se ja väär­tus­ta­mi­se­ga,“ lau­sus Me­li­ka Kin­del.