Muinsuskaitseamet korraldas tänuürituse, millega tähistati pärandivaderite algatuse 10. tegutsemisaastat. Tänukirja sai ka Kolga kooli õpetaja, pärandivaderite projektijuht Melika Kindel. Kolga kool liitus pärandivaderite ettevõtmistega 2015. aastal.
Pärandivaderiteks nimetatakse koolinoori, kes õpivad tundma koduümbruse kultuurilooliselt väärtuslikke paiku ning aitavad hooletusse jäänud pärandipaiku korda teha. Idee saadi Norrast, kus on sarnane projekt olnud nüüdseks 25 aastat.
Kolga kooli pärandivaderid aitasid esimesel tegutsemisaastal taastada Uuri külas Iisaka käsitöö- ja lambakasvatustalus kiviaeda ja rajada sinna roigasaeda.
Mitmed edasised tegevused on olnud seotud Kolga mõisaga. Mõisa pargis aidati lõigata puude oksi, endise aednikumaja akendele paigaldati joonistustega kujundatud luugid ning Kolga muuseumi vastas asuva teohoovi aknad kaeti uute luukidega, millele õpilased maalisid pilte muuseumis nähtud eksponaatidest ja mõisa kohta räägitud lugudest.
Kahel korral on õpilased osalenud oma kodukoha majade akende inventeerimise aktsioonis. Esmakordselt osaleti Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse korraldatud aktsioonis „Mida aken peegeldab?“ 2020. aastal, pildistati üles 67 hoone aknaid. Kolm aastat hiljem, 2023. aasta kevadel inventeerisid Kolga kooli õpilased kodukandi 131 hoone aknad.
Kooli 8. ja 9. klassi õpilased on neljandat aastat tegelenud mõisa kunagise tõllakuuri varemete kindlustamisega. Mörditöid juhendab kivimeister Omar Linna.
Melika Kindel rääkis Sõnumitoojale, et tänavu sügisel osalesid ka Kolga kooli õpetajad pärandivaderite talgutöödel tõllakuuri varemetel. Talgud olid septembri esimesel nädalal, kindlustati varemete kõrgemat osa. Õpilased on kindlustanud müüritise madalamat osa.
Tuleval kevadel on plaanis tema sõnul nii õpilaste kui õpetajatega seda tööd jätkata.
„Tänuüritusel võtsid sõna pärandivaderite üle-eestiline projektijuht Elle Lepik ning mentor ja suunaja Riin Alatalu, kes on rahvusvaheliste muinsusväärtuste nõukogu ICOMOS asepresident. Pärandivaderite algatus on kandunud Eestis päris paljudesse koolidesse, osade koolide esindajad jagasid oma kogemusi. On olnud eriilmelisi ja loovaid projekte. On suur rõõm, et oleme saanud osa pärandivaderite tegemistest, see on aidanud meil teadlikult ning koostöiselt tegeleda kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamisega,“ lausus Melika Kindel.