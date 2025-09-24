Sõnumitoojas 24. septembril

  • VALIMISKÜSITLUS – Kes on teie va­li­mis­lii­du või era­kon­na ni­me­kir­ja kan­di­daa­did val­la­va­ne­ma või linnapea ja vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le ning miks?;
  • Valla- ja linnavolikogude valimiste kandidaatide nimekirjad;
  • Anija vallavolikogu kehtestas maamaksu tõusu piirmääraks 20 protsenti;
  • Vallavalitsus kavandab Kehrasse ja Alaverre maa-aluseid jäätmemahuteid;
  • Voose Külaselts soovib jätkata rahvamaja renoveerimist;
  • Raasikul tutvustati Austraalias võistelnud Eesti noorte ehitatud päikeseautot;
  • Arukülas hakkab perearstiteenust pakkuma Sinu Arsti tervisekeskus;
  • Kiiu uue jäätmejaama detailplaneering;
  • Kolgakülla tehakse skulptuur rahvamaja rajajate auks;
  • Liiva Laadal oli külastajaid ligi 5000;
  • Kuusalu Soojuse uueks direktoriks valiti ALLAR ARON;
  • Kuusalu alevikuvanem on ALLAN LAINE;
  • Suurpea külavanemaks valiti ANNELI LAMONOVA;
  • Loksa päästjale HARRI VAINOLE päästeteenistuse medal.

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 1. oktoobril.

