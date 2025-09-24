Sõnumitoojas 24. septembril

- VALIMISKÜSITLUS – Kes on teie valimisliidu või erakonna nimekirja kandidaadid vallavanema või linnapea ja volikogu esimehe kohale ning miks?;
- Valla- ja linnavolikogude valimiste kandidaatide nimekirjad;
- Anija vallavolikogu kehtestas maamaksu tõusu piirmääraks 20 protsenti;
- Vallavalitsus kavandab Kehrasse ja Alaverre maa-aluseid jäätmemahuteid;
- Voose Külaselts soovib jätkata rahvamaja renoveerimist;
- Raasikul tutvustati Austraalias võistelnud Eesti noorte ehitatud päikeseautot;
- Arukülas hakkab perearstiteenust pakkuma Sinu Arsti tervisekeskus;
- Kiiu uue jäätmejaama detailplaneering;
- Kolgakülla tehakse skulptuur rahvamaja rajajate auks;
- Liiva Laadal oli külastajaid ligi 5000;
- Kuusalu Soojuse uueks direktoriks valiti ALLAR ARON;
- Kuusalu alevikuvanem on ALLAN LAINE;
- Suurpea külavanemaks valiti ANNELI LAMONOVA;
- Loksa päästjale HARRI VAINOLE päästeteenistuse medal.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 1. oktoobril.