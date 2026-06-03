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Sõnumitoojas 3. juunil

Poolt
Sõnumitooja
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• Omniva sulgeb Kehra postipunkti;
• Anija vallavalitsus kehtestas koolipäeva algusaja;
• Raasiku kool soetas europrojekti abil kaasava hariduse õppevahendeid;
• Valla 10. ajalookonverentsi peateema oli „Kui vana on Raasiku vald?“;
• Kuusalu valla kaasava eelarve hääletajad eelistasid Vihasoo ja Kolgaküla projekte;
• MTÜ Pesaleidja ja Kuusalu vald vaidlevad esitatud arvete üle;
• Kuusalu valla ühekordseid toetusi jagus 13 projektile;
• Kolga 60-aastase lasteaia folgipeol lehvis vastvalminud lipp;
• Jõelähtme ja Kuusalu valla ühine laulu- ja tantsupäev;
• Meie Lahemaa lood ja paigad – Pärispea poolsaar;
• Eesti aasta õpetaja finalistid Kuusalu ja Anija vallast;
• Arendaja kavandab Loksa randa kuuekorruselist spaa-hotelli.

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Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 10. juunil.

 

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