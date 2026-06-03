Sõnumitoojas 3. juunil

• Omniva sulgeb Kehra postipunkti;

• Anija vallavalitsus kehtestas koolipäeva algusaja;

• Raasiku kool soetas europrojekti abil kaasava hariduse õppevahendeid;

• Valla 10. ajalookonverentsi peateema oli „Kui vana on Raasiku vald?“;

• Kuusalu valla kaasava eelarve hääletajad eelistasid Vihasoo ja Kolgaküla projekte;

• MTÜ Pesaleidja ja Kuusalu vald vaidlevad esitatud arvete üle;

• Kuusalu valla ühekordseid toetusi jagus 13 projektile;

• Kolga 60-aastase lasteaia folgipeol lehvis vastvalminud lipp;

• Jõelähtme ja Kuusalu valla ühine laulu- ja tantsupäev;

• Meie Lahemaa lood ja paigad – Pärispea poolsaar;

• Eesti aasta õpetaja finalistid Kuusalu ja Anija vallast;

• Arendaja kavandab Loksa randa kuuekorruselist spaa-hotelli.

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Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 10. juunil.