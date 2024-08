Möö­du­nud es­mas­päe­val ko­gu­ne­sid Lää­ne-Vi­ru­maa­le Moe mõi­sa kol­me rah­vus­par­gi alal te­gut­se­va­te Lea­der te­ge­vus­rüh­ma­de esin­da­jad, et võt­ta kok­ku kolm aas­tat kest­nud koos­tööp­ro­jekt.

Pro­jek­ti „Kest­li­ku maaet­te­võt­lu­se mit­me­ke­sis­ta­mi­ne rah­vus­par­ki­de­ga piir­kon­nas“ al­ga­ta­ja ja juht­part­ner oli La­he­maa rah­vus­par­gi piir­kon­nas te­gut­sev Lea­der te­ge­vus­rühm Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na vald ning Lok­sa linn. Mat­sa­lu rah­vus­par­gi piir­kon­nas osa­les Ko­du­kant Lää­ne­maa Lea­der te­ge­vus­rühm ja Soo­maa rah­vus­par­gi piir­kon­nas Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu.

Pro­jek­ti­juht Kat­rin Suur­soo te­gi kok­ku­võt­te teh­tust – toimusid 3 õp­pe­rei­si Ees­tis ja 3 vä­lis­maal ning toi­mu­sid 7 töö­tu­ba, nen­de seas ka tu­run­dus­di­sai­ni töö­toad. Osa­le­mi­si on ol­nud üle 300. La­he­maa piir­kon­na jaoks on olu­li­ne, et val­mi­sid piir­kon­na et­te­võt­ja­te tu­run­dus­vi­deo ning La­he­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­na sääst­va aren­gu st­ra­tee­gia va­he­hin­da­mi­ne.

Kuu­si­ku loo­dus­ta­lu pe­re­nai­ne Sir­je Kuu­sik li­sas, et nen­de ta­lu on saa­nud Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaa­di ja tek­ki­nud on sääst­vat tu­ris­mi aren­da­va­te et­te­võ­te­te võr­gus­tik. Edas­pi­di tu­leb roh­kem tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta noor­te­le maal ja et­te­võt­lu­ses.

Ka­van­da­tak­se uut koos­töö­pro­jek­ti, mis võiks ala­ta 2025. aas­ta veeb­rua­ris.

Aren­dus­ko­da pa­nus­tas pro­jek­ti 66 667 eu­rot ning õp­pe­rei­si­del ja töö­tu­ba­des osa­le­nu­tel oli osa­lus­ta­su­.