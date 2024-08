Möö­du­nud nä­da­la al­gu­sest on Ani­ja-Keh­ra tee ää­res, um­bes ki­lo­mee­ter-pool­teist Ani­ja mõi­sast Keh­ra poo­le Kuu­se­mäe teeot­sa juu­res suur hei­na­pal­li­dest meis­ter­da­tud ka­ru. Mõm­mik on saa­nud pal­ju tä­he­le­pa­nu, te­mast teh­tud pil­did le­vi­vad sot­siaal­mee­dias.

„Us­ku­ma­tu, kui pal­ju on see leid­nud kõ­la­pin­da ja kui pal­ju ole­me saa­nud po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det,“ üt­les Ma­rek Suik, kes koos abi­kaa­sa ja las­te­ga suu­re ka­ru oma ko­du­tee ot­sa meisterdas.

Ta rää­kis, et käis pe­re­ga rei­sil ja nä­gi sar­na­seid ku­ju­sid: „Pil­dis­ta­si­me neid ja ko­he tu­li mõt­te, et tee­me sel­li­se loo­ma ka Ani­ja­le, hei­na­pal­lid on meil ju ole­mas. Ees­tis rin­gi lii­ku­des po­le sel­li­seid ku­ju­sid se­ni mär­ga­nud.“

Ka­ru­mõm­mi te­ge­mi­seks ku­lus viis hei­na­pal­li, kõr­va­deks ja käp­pa­deks ne­li väik­se­mat en­da­teh­tud hei­na­pak­ki: „Osa hei­na­pal­le on mu en­da ta­lu põl­du­delt, Mõm­mi käp­pa­de jaoks an­ne­tas hei­na­rul­lid hea sõ­ber Rel­jo Ol­berg naa­ber­kü­last.“

Hei­na­pal­lid tõs­te­ti üks­tei­se pea­le met­sa­veot­rak­to­ri­ga, nägu joo­nis­ta­ti ae­ro­sool­vär­vi­de­ga. Mõm­mi te­ge­mi­seks ku­lus kaks päe­va: „Kok­ku läks vaid paar tun­di, aga meil ei ol­nud esi­me­sel päe­val ko­gu ma­ter­ja­li ole­mas, see­pä­rast lõ­pe­ta­si­me järg­mi­sel päe­val.“

Ma­rek Suik üt­les, et mõm­mik meis­ter­da­ti oma pe­re rõõ­muks ega osa­tud ai­ma­ta, kui­võrd po­piks see saab.

„Näen pä­ris tih­ti, et jäl­le mõ­ni au­to pea­tub sel­le juu­res ja te­hak­se pil­ti,“ sõ­nas ta.

Ka­ru jääb tee äär­de se­niks, ku­ni hein pal­li­des mä­da­neb. Ma­rek Suik ole­tas, et peab vas­tu vä­he­malt aas­ta, ilm­selt kauem­gi: „Va­he­peal tu­leb se­da na­tu­ke vär­vi­da, ju­ba prae­gu on värv na­tu­ke ku­lu­nud, sest pal­jud ro­ni­vad ka­ru pea­le.“

Ta ei kee­la, kes ta­hab pil­di te­ge­mi­seks ka­ru pea­le ro­ni­da, võib se­da te­ha. Li­saks lu­bas Ma­rek Suik, et lä­hia­jal saab ka­ru vei­di täien­dust: „Tee­me sel­le veel äge­da­maks.“