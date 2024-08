Lau­päe­val, 24. au­gus­til toi­mub Roo­kü­las Nõmb­ra kar­ja­mõi­sas 7. kor­da val­gus­fes­ti­val Nõmb­ra Val­gus. Pea­kor­ral­da­ja Ind­rek Leht üt­les, et tä­na­vu­ne fes­ti­val on va­ra­se­ma­test eri­nev.

„Esi­teks on meil sel kor­ral vaid üks esi­ne­ja, see-eest on te­gu vä­ga mai­ne­ka duo­ga Wim­me & Rin­ne Soo­mest, tei­seks esi­ne­vad nad mit­mes eri ko­has ja pub­lik rän­dab nen­de­ga kaa­sa,“ sõ­nas ta.

Wim­me Saa­ri on maail­mas üks tun­tu­maid joi­gu­jaid – joig on muu­si­ka­li­ne väl­jen­dus­stiil, mi­da vil­je­le­sid va­nad saa­mi hõi­mud. Ta­pa­ni Rin­ne on helilooja ning saksofoni- ja klarnetimängija, kes on koos män­gi­nud pal­ju­de folk­muu­si­ku­te­ga.

„Ta­pa­ni Rin­ne teeb lu­gu­de­le ka elekt­roo­ni­li­se muu­si­ka taus­tu, nii et duo stiil po­le üks­nes tra­dit­sioo­ni­li­ne folk­muu­si­ka, vaid et­no­pop, mis köi­dab ka noo­re­maid kuu­la­jaid. Koos on nad väl­ja and­nud mi­tu al­bu­mit,“ sel­gi­tas Ind­rek Leht.

Ta rää­kis, et kuu­lis Wim­me Saa­rit joi­gu­mas es­ma­kord­selt viis aas­tat ta­ga­si hõi­mu­päe­va­del: „Ta esi­nes seal a ca­pel­la oma soo­lo­ka­va­ga. See oli täies­ti une­näo­li­ne 20 mi­nu­tit, ta jäi va­he­peal la­va­le peaae­gu tuk­ku­ma, oli just­kui tran­sis. See ins­pi­ree­ris mind – rän­nak on üht­pi­di füü­si­li­ne, tei­salt mõ­nes mõt­tes ka si­se­rän­nak, su­ge­ree­ri­va joiu taus­tal võib­ki min­na just­kui min­gis­se tei­se ole­kus­se. Olen te­ma esi­ne­mist val­gus­fes­ti­va­lil plaa­ni­nud ne­li aas­tat, aga va­he­le tu­li ko­roo­na, nüüd saab lõ­puks teoks.“

Nõmb­ra kont­ser­ti alus­tab Wim­me & Rin­ne kar­ja­mõi­sa va­re­me­te juu­res, ka­he tun­ni jook­sul esi­ne­vad kok­ku nel­jas eri ko­has: „Kont­sert­rän­na­ku idee sain ne­li aas­tat ta­ga­si Lei­go jär­ve­muu­si­ka fes­ti­va­lil, kui kor­ral­da­si­me Tõ­nu Kõr­vit­sa juu­be­liks muu­si­ka­li­si met­sa­rän­na­kuid.

Mõt­le­si­me väl­ja ja la­vas­ta­si­me for­maa­di, kus kont­ser­did toi­mu­sid loo­dus­maas­ti­kul eri pai­gus ja pub­lik lii­kus esi­ne­ja­te­ga kaa­sa ühest ko­hast tei­se. Meil on Nõmb­ral sel­leks ne­li loo­dus­lik­ku la­va, sest aas­ta­te jook­sul on val­gus­fes­ti­va­lil esi­ne­tud mit­mes ko­has. Val­gus­fes­ti­va­li la­vas­tu­ses löö­vad kaa­sa ka Ees­ti laul­jad Gre­ta Lii­sa Grün­berg ja Ma­rion Sel­gall ning Paa­si­ku koer­te­mõis 20 hus­ky koe­ra­ga.“

Üks esi­ne­mis­koht on met­sa­res­to­ra­ni alal, seal pa­ku­vad Nõmb­ra met­sa­res­to­ran ning Ees­ti ud­mur­di ko­gu­kon­na esin­da­jad suu­pis­teid, ava­tud on baar.

Kor­ral­da­ja kin­ni­tu­sel ei ole tee­kond, kus ka pub­li­kul tu­leb lii­ku­da, eri­ti pikk, jääb um­bes ki­lo­meet­ri pii­res­se. Sel­ga soo­vi­tab ta pan­na met­sas käi­mi­seks so­bi­vad rii­ded ning Ees­ti muut­lik­ke il­ma­sid ar­ves­ta­des võt­ta kaa­sa vih­ma­kait­se. Ku­na mõ­nes esi­ne­mis­pai­gas ei ole pin­ke ega muid is­te­koh­ti, võiks kaa­sa olla oma mat­ka­too­l.

Li­saks kont­ser­di­le saa­vad val­gus­fes­ti­va­li kü­las­ta­jad nä­ha li­gi 25 val­gu­sins­tal­lat­sioo­ni Ees­ti kunst­ni­kelt. Osa ins­tal­lat­sioo­ne on Nõmb­ras ol­nud pü­si­näi­tu­sel, kuid on ka uu­si: „Kõi­ki neid saab ka pä­rast kont­ser­ti ra­hu­li­kult vaa­da­ta.“

Ku­na tä­na­vu­ne val­gus­fes­ti­val on ühe esi­ne­ja­ga kont­sert­rän­nak, kus kõik kuu­la­jad pea­vad mah­tu­ma kor­ra­ga ühe­le ala­le, on koh­ta­de arv pii­ra­tud.

„Üle 250 ini­me­se me vas­tu võt­ta ei saa. See­tõt­tu võib kah­juks tek­ki­da olu­kord, et pea­me ko­ha­peal pi­le­ti­müü­gi sul­ge­ma. An­na­me sot­siaal­mee­dia kau­du tea­da, kui eel­müü­gis hak­ka­vad pi­le­tid ot­sa saa­ma,“ lu­bas Ind­rek Leht.