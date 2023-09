Lok­sa güm­naa­sium alus­tas 1. sep­temb­ril uut õp­peaas­tat uue di­rek­to­ri­ga – sel­les­se ame­tis­se kan­di­dee­ris ja osu­tus va­li­tuks koo­li vi­list­la­ne Ar­go Aug, kel­le ko­du asub Pä­ris­pea kü­las Kuu­sa­lu val­las.

Ta kan­di­dee­ris Lok­sa koo­li di­rek­to­ri leid­mi­seks kor­ral­da­tud tei­sel kon­kur­sil. Esi­me­ne kon­kurss kuu­lu­ta­ti väl­ja ke­va­del, kui sel­gus, et se­ni­ne di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin ot­sus­tas jää­da pen­sio­ni­le. Too­kord oli kan­di­daa­te üle küm­ne, kuid võit­ja loo­bus. Tei­se kon­kur­si täh­taeg oli 20. au­gust, siis kut­su­ti vest­lu­se­le kaks kan­di­daa­ti.

Ar­go Aug üt­les, et kan­di­dee­ri­mi­se ot­sus sün­dis paar päe­va en­ne kon­kur­si täh­tae­ga: „Olen ka­hek­sa aas­tat töö­ta­nud Tal­lin­nas prae­gu­ses Ter­vi­se­kas­sas, mil­le va­ra­sem ni­mi oli Hai­ge­kas­sa. En­ne se­da õp­pi­sin ja töö­ta­sin Tar­tus kok­ku küm­me aas­tat. Ku­na olen en­da pe­re­le pü­si­va elu­ko­ha ra­ja­nud Pä­ris­pea­le, isa­ta­lu lä­he­da­le, tund­sin, et ta­haks jää­da paik­se­maks ja te­ha mi­da­gi, mis aren­daks ko­du­kan­ti. Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­to­ri amet an­nab või­ma­lu­se ai­da­ta kaa­sa piir­kon­na ha­ri­du­se­lu aren­da­mi­se­le ning tu­lin töö­le mõt­te­ga, et ka mu väi­kes­te las­te jaoks oleks tu­le­vi­kus see kool ole­mas.“

Lok­sal sai Ar­go Aug kesk­koo­li lõ­pu­tun­nis­tu­se 2004. aas­tal, koo­li ni­mi oli siis veel Lok­sa I kesk­kool ja ve­ne güm­naa­sium töö­tas eral­di asu­tu­se­na. Tar­tu Üli­koo­li ma­gist­rik­raa­di oman­das Ar­go Aug pro­vii­so­ri eria­lal. See­jä­rel töö­tas mõ­ned aas­tad üli­koo­lis, kus on and­nud aeg-ajalt loen­guid tä­ni­ni. Ter­vi­se­kas­sas töö­tas ta mit­mes ame­tis. Koo­li­di­rek­to­riks kan­di­dee­ri­mi­se ajal oli ra­vi­mi­te ja me­dit­sii­ni­sead­me­te peas­pet­sia­list.

Ala­nud koo­liaas­tal õpe­tab Ar­go Aug Lok­sal koo­li­ju­hi töö kõr­valt 6. a klas­si­le ma­te­maa­ti­kat. Ta ni­me­tas sel­le üheks põh­ju­seks soo­vi saa­da rut­tu head kon­tak­ti koo­li­pe­re iga ta­san­di­ga. Tei­selt poolt on ko­gu Ees­tis õpe­ta­ja­test puu­dus, Lok­sa­le oleks va­ja juur­de ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­jat. Lok­sa I kesk­koo­lis on ta õpe­ta­nud va­rem­gi – tei­se kur­su­se tu­den­gi­na an­dis kee­mia­tun­de.

Esi­mes­te koo­li­päe­va­de koh­ta Lok­sal lau­sus uus di­rek­tor, et vas­tu­võtt on ol­nud vä­ga po­si­tiiv­ne ja sü­dant­soo­jen­dav, kol­lek­tii­vis on pal­ju sä­ra­vaid ja teo­tah­te­li­si ini­me­si.

Ar­go Aug on va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja. Ta kuu­lub MTÜ Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­s ju­ha­tus­se, on ol­nud selt­si koor­di­naa­tor ja eest­kõ­ne­le­ja.