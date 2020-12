„Kui on ini­me­ne, kes ta­hab bus­si­ga sõi­ta, ja buss, mis sõi­dab, pa­lun lu­ba­ge ju­hil pea­tu­da,“ soo­vib Kuu­sa­lu val­la ela­nik SIL­VI PUKK.

„Tel­lin koor­ma kil­lus­tik­ku, pa­nen juur­de har­ja­var­re ja kül­ge bus­si­pea­tu­se liik­lus­mär­gi, et ei peaks kaks ja pool ki­lo­meet­rit kõn­di­ma Kii­du bus­si­pea­tu­ses­se ning siis sõit­ma bus­si­ga ta­ga­si – oma teeot­sast möö­da,“ pa­han­dab Sil­vi Pukk, kes on kir­ju­ta­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le, maan­teea­me­ti­le, et Kiiu-Valk­la tee äär­de teh­taks bus­si­pea­tu­se koht. Kir­ja saa­tis ta ka Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­le.

„Ai­nult pre­si­den­di­le ja õi­gus­kants­le­ri­le ei ole veel jõud­nud oma mu­ret kur­ta. Olen val­mis Kuu­sa­lu val­la­le lae­nu and­ma, kui mui­du ei saa nõue­te­ko­hast bus­si­pea­tust ehi­ta­tud. Põh­jen­da­tak­se, et peab ole­ma ohu­tu pea­tus­koht, aga kui pi­me­das kõn­nin sa­ma teed möö­da pi­ka maa, ka see po­le ohu­tu,“ li­sab ta.

Te­ma prob­leem sai al­gu­se tä­na­vu au­gus­tis, siis hak­ka­sid Tal­lin­nast Kuu­sal­lu ja ta­ga­si sõit­ma kiir­lii­ni bus­sid. Kiir­buss jõuab pea­lin­nast Kuu­sal­lu, suun­dub kolm kor­da päe­vas ta­va­lii­ni­na Sal­mis­tu­le ja rin­gi­ga ta­ga­si Kuu­sal­lu, sealt taas kiir­bus­si­na Tal­lin­na.

Val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel kom­men­tee­rib, et op­ti­maal­sem la­hen­dus on ra­ja­da bus­si­pea­tus Kiiu-Ka­ber­nee­me maan­tee äär­de Jaa­nuk­se tee­ris­ti juur­de, ka koo­li­buss pea­tub seal: „Vas­ta­valt ühist­rans­por­di­sea­du­se­le on val­la ko­hus­tus ra­ja­da bus­si­pea­tu­sed val­la lii­ni­de­le. Sa­ma sea­dus ko­hus­tab maan­teea­me­tit kor­ral­da­ma maa­kon­na­lii­ni­de ta­ris­tu ob­jek­ti­de pla­nee­ri­mist ja hal­da­mist, võt­ma meet­meid ühis­sõi­du­ki­te­le soo­dus­liik­lu­so­lu­de loo­mi­seks. En­ne lii­ni ava­mist ei teh­tud meie­ga koos­tööd ja sel­le­pä­rast see se­ga­dus. Maan­teea­me­ti­le kir­ju­ta­sin uue pea­tu­se va­ja­du­sest no­vemb­ri kes­kel ja tu­le­ta­sin meel­de kuu lõ­pus, aga vas­tu­se sai hoo­pis val­la ela­nik. Jaa­nuk­se pea­tus­te mär­gid pa­ne­me kuu aja jook­sul.“

