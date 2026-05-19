Ida-Harju Koostöökoda, mille tegevuspiirkonda kuuluvad Anija, Raasiku ja Kose vald, on kinnitanud tänavuse esimese taotlusvooru tulemused ja teeb PRIA-le ettepaneku jagada ettevõtlusmeetmest 10 projektile kokku 210 294,87 eurot. Anija vallast saavad 6 osaühingut või mittetulundusühingut kokku 106 975,77 eurot, Raasiku vallast 2 taotlejat kokku 46 395,35 eurot ja Kose vallast 3 taotlejat kokku 56 923,75 eurot.
Taotlusvooru maht oli 215 991 eurot. Projektide omaosalus pidi olema vähemalt 50 protsenti kogumaksumusest. Esitati 21 projekti, millega kokku taotleti 417 940,10 eurot.
Ida-Harju Koostöökoja arendusjuhi Sille Noore sõnul tähendas see, et taotleti ligi kaks korda nii palju, kui oli jagada: „Toetust saavad 10 projekti. Lisaks oli võimalik ühele projektile anda osalist toetust, kuid taotleja loobus, sest saime talle pakkuda ainult veidi üle poole soovitud 10 500 eurost. Kuna kogu projekti maksumus oli kaks korda nii palju, ei oleks ta väiksema toetusega suutnud seda ellu viia.“
Ta lisas, et juhatus pole veel otsustanud, aga tõenäoliselt suunatakse aasta esimesest taotlusvoorust üle jäänud 5600 eurot sügisesse taotlusvooru.
Teised toetuseta jäänud projektid jäid nii-öelda joone alla, see tähendab, et ei ületanud kas miinimumnõuet ehk 60 protsenti maksimaalsetest hindepunktidest või meetmespetsiifilist lävendit.
Hindamiskomisjoni kuulusid pikaajalise ettevõtjate nõustamise kogemusega Anu Ritson, ettevõtluses tegutsevad Margus Proos ja Andres Turro Kose vallast ning Heimar Leoste Raasiku vallast ja Marianne Adson Lääne-Harju Koostöökogust.
„Oleme rahastusettepaneku PRIA-le esitanud, otsused tulevad ilmselt augustis. Toetusesaajad võivad juba praegu projekte ellu viia, need tuleb lõpetada kahe aasta jooksul alates PRIA otsusest,“ selgitas Sille Noor.
Anija vallast saab Salumäe külla kultuurmustikaistanduse rajanud Marjakompanii OÜ 6859,88 eurot kastmissüsteemide ja võrkude soetamiseks, projekti kogumaksumus on 13 719,78 eurot.
OÜ Kõrvemaa Puhkekeskus saab Kõrvemaa matka- ja suusakeskusele ürituste läbiviimiseks 150 osalejale mõeldud telgi soetamiseks 24 619,94 eurot, projekti kogumaksumus on 49 239,89 eurot.
Aegviidu OÜ-le Pestopasta antakse väliüritustel mobiilseks toitlustamiseks mõeldud foodtraileri ehk toiduhaagise soetamiseks 11 378,54 eurot, investeering kokku on 25 860,37 eurot.
Kõrvemaal tegutsev OÜ Mootorsaanimatkad saab soojakute, väiketankla ja mootorsaani soetamiseks 34 957,41 eurot, projekti kogumaksumus on 85 262 eurot.
MTÜ-le Voose Kõrts eraldati kahte 10kohalisse majutushoonesse vee- ja kanalisatsiooni ning küttesüsteemi paigaldamiseks 29 160 eurot, kokku lähevad need maksma 64 800 eurot.
Raasiku vallast saab OÜ S.R.Veterinaarteenused Aruküla Loomakliinikule röntgenaparaadi ja muude seadmete soetamiseks 12 709,25 eurot, investeeringu kogumaksumus on 25 418,50 eurot.
MTÜ-le Aave Spordiklubi antakse 33 686,10 eurot, et osta Raasiku valla tervisespordiradade paremaks hooldamiseks kompaktlaadur koos lisaseadmetega, selle kogumaksumus on 74 858,01 eurot.
Ida-Harju Koostöökoja arendusjuht soovis toetuse saavatest investeeringutest märkida veel OÜ Paunküla Heaolukeskus projekti „Kose valla väega vee marsruut“, mille raames tehakse Kose valla turismiobjektide audiogiid: „See on meie piirkonna ettevõtluse esimene tõeline koostööprojekt, kus ühe valla ettevõtjad soovivad koostöös vallavalitsusega luua sellise telefonirakenduse, mille abil saab külaline tutvuda piirkonna vaatamisväärsustega.“