Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, mil­le te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, on kin­ni­ta­nud tä­na­vu­se esi­me­se taot­lus­voo­ru tu­le­mu­sed ja teeb PRIA­-le et­te­pa­ne­ku ja­ga­da et­te­võt­lus­meet­mest 10 pro­jek­ti­le kok­ku 210 294,87 eu­rot. Ani­ja val­last saa­vad 6 osaü­hin­gut või mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gut kok­ku 106 975,77 eu­rot, Raa­si­ku val­last 2 taot­le­jat kok­ku 46 395,35 eu­rot ja Ko­se val­last 3 taot­le­jat kok­ku 56 923,75 eu­rot.

Taot­lus­voo­ru maht oli 215 991 eu­rot. Pro­jek­ti­de oma­osa­lus pi­di ole­ma vä­he­malt 50 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest. Esi­ta­ti 21 pro­jek­ti, mil­le­ga kok­ku taot­le­ti 417 940,10 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­ju­hi Sil­le Noo­re sõ­nul tä­hen­das see, et taot­le­ti li­gi kaks kor­da nii pal­ju, kui oli ja­ga­da: „Toe­tust saa­vad 10 pro­jek­ti. Li­saks oli või­ma­lik ühe­le pro­jek­ti­le an­da osa­list toe­tust, kuid taot­le­ja loo­bus, sest sai­me tal­le pak­ku­da ai­nult vei­di üle poo­le soo­vi­tud 10 500 eu­rost. Ku­na ko­gu pro­jek­ti mak­su­mus oli kaks kor­da nii pal­ju, ei oleks ta väik­se­ma toe­tu­se­ga suut­nud se­da el­lu viia.“

Ta li­sas, et ju­ha­tus po­le veel ot­sus­ta­nud, aga tõe­näo­li­selt suu­na­tak­se aas­ta esi­me­sest taot­lus­voo­rust üle jää­nud 5600 eu­rot sü­gi­ses­se taot­lus­voo­ru.

Tei­sed toe­tu­se­ta jää­nud pro­jek­tid jäid nii-öel­da joo­ne al­la, see tä­hen­dab, et ei üle­ta­nud kas mii­ni­mum­nõuet ehk 60 prot­sen­ti mak­si­maal­se­test hin­de­punk­ti­dest või meet­mes­pet­sii­fi­list lä­ven­dit.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid pi­kaa­ja­li­se et­te­võt­ja­te nõus­ta­mi­se ko­ge­mu­se­ga Anu Rit­son, et­te­võt­lu­ses te­gut­se­vad Mar­gus Proos ja And­res Tur­ro Ko­se vallast ning Hei­mar Leos­te Raa­si­ku val­last ja Ma­rian­ne Ad­son Lää­ne-Har­ju Koos­töö­ko­gust.

„Ole­me ra­has­tu­set­te­pa­ne­ku PRIA­-le esi­ta­nud, ot­su­sed tu­le­vad ilm­selt au­gus­tis. Toe­tu­se­saa­jad või­vad ju­ba prae­gu pro­jek­te el­lu viia, need tu­leb lõ­pe­ta­da ka­he aas­ta jook­sul ala­tes PRIA ot­su­sest,“ sel­gi­tas Sil­le Noor.

Ani­ja val­last saa­b Sa­lu­mäe kül­la kul­tuur­mus­ti­kais­tan­du­se ra­ja­nud Mar­ja­kom­pa­nii OÜ 6859,88 eu­rot kast­mis­süs­tee­mi­de ja võr­ku­de soe­ta­mi­seks, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 13 719,78 eu­rot.

OÜ Kõr­ve­maa Puh­ke­kes­kus saab Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­le üri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks 150 osa­le­ja­le mõel­dud tel­gi soe­ta­mi­seks 24 619,94 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 49 239,89 eu­rot.

Aeg­vii­du OÜ-le Pes­to­pas­ta an­tak­se vä­liü­ri­tus­tel mo­biil­seks toit­lus­ta­mi­seks mõel­dud food­trai­le­ri ehk toi­du­haa­gi­se soe­ta­mi­seks 11 378,54 eu­rot, in­ves­tee­ring kok­ku on 25 860,37 eu­rot.

Kõr­ve­maal te­gut­sev OÜ Moo­tor­saa­ni­mat­kad saab soojakute, väiketankla ja mootorsaani soetamiseks 34 957,41 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 85 262 eu­rot.

MTÜ-­le Voo­se Kõrts eral­da­ti kah­te 10ko­ha­lis­se ma­ju­tus­hoo­nes­se vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ning küt­te­süs­tee­mi pai­gal­da­mi­seks 29 160 eu­rot, kok­ku lä­he­vad need maks­ma 64 800 eu­rot.

Raa­si­ku val­last saab OÜ S.R.Ve­te­ri­naar­tee­nu­sed Aru­kü­la Loo­mak­lii­ni­ku­le rönt­ge­na­pa­raa­di ja muu­de sead­me­te soe­ta­mi­seks 12 709,25 eu­rot, in­ves­tee­rin­gu ko­gu­mak­su­mus on 25 418,50 eu­rot.

MTÜ-­le Aa­ve Spor­dik­lu­bi an­tak­se 33 686,10 eu­rot, et os­ta Raa­si­ku val­la ter­vi­ses­por­di­ra­da­de pa­re­maks hool­da­mi­seks kom­pakt­laa­dur koos li­sa­sead­me­te­ga, sel­le ko­gu­mak­su­mus on 74 858,01 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht soo­vis toe­tu­se saa­va­test in­ves­tee­rin­gu­test mär­ki­da veel OÜ Paun­kü­la Heao­lu­kes­kus pro­jek­ti „Ko­se val­la väe­ga vee mars­ruut“, mil­le raa­mes te­hak­se Ko­se val­la tu­ris­miob­jek­ti­de au­dio­giid: „See on meie piir­kon­na et­te­võt­lu­se esi­me­ne tõe­li­ne koos­tööp­ro­jekt, kus ühe val­la et­te­võt­jad soo­vi­vad koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga luua sel­li­se te­le­fo­ni­ra­ken­du­se, mil­le abil saab kü­la­li­ne tut­vu­da piir­kon­na vaa­ta­mis­väär­sus­te­ga.“