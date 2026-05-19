Raasiku valla laste ja noorte lauluvõistlus oli reedel, 8. mail Aruküla rahvamajas, kus selgitati välja noored lauljad, kes esindavad Raasiku valda Harjumaa lauluvõistlusel Kiilis. Raasiku vallas saavad maakondlikul lauluvõistlusel osaleda igast vanuserühmast kaks lauljat.
Tänavusi lauljaid oli kokku 70. Kuna soovijaid on palju, korraldatakse eelnevalt koolides-lasteaedades parimate lauljate väljaselgitamiseks võistlused. Valla laululapse konkursi korraldajad annavad valla lasteasutustele ja laulustuudiotele kvoodi, kui palju laululapsi on neil võimalik saata võistlusele osalema.
Lauljaid hindas kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid laulja ja hääleseadja Egle Veltmann ning lauljad Raimondo Vaikre ja Eva-Britta Simson. Päevajuht oli Aruküla põhikooli õpetaja Anneli Raudlam.
3-4aastaste vanuserühmas lähevad Harjumaa lauluvõistlusele Jon Andreas Lillenberg, kelle lauluõpetaja on Anžella Veelmaa, ja Karoliina Kallas, keda õpetab Külli Ovir. Kokku võistlesid 6 laululast.
5-6aastastest pääsevad maakondlikule lauluvõistlusele Hans Johannes Lips ja Elis Lepikult, nende mõlema lauluõpetaja on Heli Karu. Selles vanuserühmas oli 13 võistlejat.
7-9 aastaste vanuserühmas oli kõige enam lauljaid – 23. Maakonnavõistlusele valiti Kelly Kuur, kelle lauluõpetajad on Age Imala ja Külli Ovir, ning Annabel Puusepp, tema lauluõpetaja on Heli Karu.
10-12aastastest lauljatest kaks parimat olid ja esindavad Raasiku valda Harjumaa võistlusel Karolin Lemba, keda õpetab Heli Karu, ning Domi Karu, kelle taustalaulja oli Marta Vill, nende lauluõpetajad on Age Imala ja Külli Ovir. Selles vanuserühmas osalesid konkursil 17 lauljat.
13-15 aastaste vanuseklassis valiti maakondlikule lauluvõistlusele Hanna Imala, kelle lauluõpetajad on Age Imala ja Külli Ovir, ning Nelli Žuravljova, kelle lauluõpetaja on Heli Karu. Konkursil osalesid selles vanuserühmas 6 lauljat.
16-18aastastest lauljatest lähevad Harjumaa lauluvõistlusele Liisabel Hammer ja Loore-Liis Kundla, mõlema lauluõpetajad on Age Imala ja Külli Ovir. Kõige vanemaid lauljaid oli konkursil 5.
Lisaks jagati paljudele noortele lauljatele eripreemiaid. Kõik osalejad ja lauluõpetajad said kingituseks noodivõtmega pliiatsi, maiuse ja esmakordselt ka oma vanuserühma lauljatega ühispildi koos lauluõpetajatega. Pildistas ja filmis Valgusmeedia. Helitehnik oli Alari Volf, valgussõud tegi Olari Lass Raasikult.
Peakorraldaja Garina Toomingas kommenteeris, et kuigi lauluvõistlus toimus tööpäeval, jagus saalis publikut kuni hilisõhtuni: „Kuna noori lauljaid oli palju, kestis lauluvõistlus kokku üle kuue tunni. Päev läks pikaks žüriil ja lauluõpetajatel, vanuserühmade lauljad kogunesid neile määratud aegadel. Vaatamata pikale päevale oli hing täis imelisi helisid!“