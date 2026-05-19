Raa­si­ku val­la las­te ja noor­te lau­lu­võist­lus oli ree­del, 8. mail Aru­kü­la rah­va­ma­jas, kus sel­gi­ta­ti väl­ja noo­red laul­jad, kes esin­da­vad Raa­si­ku val­da Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­sel Kii­lis. Raa­si­ku val­las saa­vad maa­kond­li­kul lau­lu­võist­lu­sel osa­le­da igast va­nu­se­rüh­mast kaks laul­jat.

Tä­na­vu­si laul­jaid oli kok­ku 70. Ku­na soo­vi­jaid on pal­ju, kor­ral­da­tak­se eel­ne­valt koo­li­des-las­teae­da­des pa­ri­ma­te laul­ja­te väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks võist­lu­sed. Val­la lau­lu­lap­se kon­kur­si kor­ral­da­jad an­na­vad val­la las­te­a­su­tus­te­le ja lau­lus­tuu­dio­te­le kvoo­di, kui pal­ju lau­lu­lap­si on neil või­ma­lik saa­ta võist­lu­se­le osa­le­ma.

Laul­jaid hin­das kol­me­liik­me­li­ne žü­rii, ku­hu kuu­lu­sid laul­ja ja hää­le­sead­ja Eg­le Velt­mann ning laul­jad Rai­mon­do Vaik­re ja Eva-Brit­ta Sim­son. Päe­va­juht oli Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja An­ne­li Raud­lam.

3-4aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas lä­he­vad Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­se­le Jon And­reas Lil­len­berg, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on An­žel­la Veel­maa, ja Ka­ro­lii­na Kal­las, ke­da õpe­tab Kül­li Ovir. Kok­ku võist­le­sid 6 lau­lu­last.

5-6aas­tas­test pää­se­vad maa­kond­li­kule lau­lu­võist­lu­se­le Hans Jo­han­nes Lips ja Elis Le­pi­kult, nen­de mõ­le­ma lau­lu­õ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru. Sel­les va­nu­se­rüh­mas oli 13 võist­le­jat.

7-9 aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli kõi­ge enam laul­jaid – 23. Maa­kon­na­võist­lu­se­le va­li­ti Kel­ly Kuur, kel­le lau­lu­õpe­ta­jad on Age Ima­la ja Kül­li Ovir, ning An­na­bel Puu­sepp, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

10-12aas­tas­test laul­ja­test kaks pa­ri­mat olid ja esin­da­vad Raa­si­ku val­da Har­ju­maa võist­lu­sel Ka­ro­lin Lem­ba, ke­da õpe­tab He­li Ka­ru, ning Do­mi Ka­ru, kel­le taus­ta­laul­ja oli Mar­ta Vill, nen­de lau­luõ­pe­ta­jad on Age Ima­la ja Kül­li Ovir. Sel­les va­nu­se­rüh­mas osa­le­sid kon­kur­sil 17 laul­jat.

13-15 aas­tas­te va­nu­sek­las­sis va­li­ti maa­kond­li­ku­le lau­lu­võist­lu­se­le Han­na Ima­la, kel­le lau­luõ­pe­ta­jad on Age Ima­la ja Kül­li Ovir, ning Nel­li Žu­ravl­jo­va, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru. Kon­kur­sil osa­le­sid sel­les va­nu­se­rüh­mas 6 laul­jat.

16-18aas­tas­test laul­ja­test lä­he­vad Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­se­le Lii­sa­bel Ham­mer ja Loo­re-Liis Kund­la, mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­jad on Age Ima­la ja Kül­li Ovir. Kõi­ge va­ne­maid laul­jaid oli kon­kur­sil 5.

Li­saks ja­ga­ti pal­ju­de­le noor­te­le laul­ja­te­le erip­ree­miaid. Kõik osa­le­jad ja lau­luõ­pe­ta­jad said kin­gi­tu­seks noo­di­võt­me­ga pliiat­si, maiu­se ja es­ma­kord­selt ka oma va­nu­se­rüh­ma laul­ja­te­ga ühispil­di koos lau­luõ­pe­ta­ja­te­ga. Pil­dis­tas ja fil­mis Val­gus­mee­dia. He­liteh­nik oli Ala­ri Volf, val­gus­sõud te­gi Ola­ri Lass Raa­si­kult.

Pea­kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas kom­men­tee­ris, et kui­gi lau­lu­võist­lus toi­mus töö­päe­val, ja­gus saa­lis pub­li­kut ku­ni hi­li­sõh­tu­ni: „Ku­na noo­ri laul­jaid oli pal­ju, kes­tis lau­lu­võist­lus kok­ku üle kuue tun­ni. Päev läks pi­kaks žü­riil ja lau­luõ­pe­ta­ja­tel, va­nu­se­rüh­ma­de laul­jad ko­gu­ne­sid nei­le mää­ra­tud aegadel. Vaatamata pikale päevale oli hing täis imelisi helisid!“