Möödunud kolmapäeval, 6. mail lõppes avalduste esitamine Kolga kooli direktori valimiseks korraldatud konkursil, mille kuulutas välja Kuusalu vallavalitsus. Kuusalu valla juhtiva haridusspetsialisti Anu Kirsmani sõnul on kandidaate 11. Avaldustega hakkab tutvuma konkursikomisjon, kuhu kuuluvad peale tema veel Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt, vallavolikogu esimees Ulve Märtson, Kolga kooli hoolekogu esimees Mangus Põllmaa ning Kolga kooli kollektiivi esindajana õppejuht Nelle Nurmela ja Vihasoo lasteaed-algkooli esindajana direktori kt Lüüri Korman. Komisjon otsustab tuleval nädalal, keda kandidaatidest kutsuda vestlusele. Kolga kooli direktor Tõnu Valdma lahkus omal soovil ametist 31. märtsil.