Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 6. mail lõp­pes aval­dus­te esi­ta­mi­ne Kol­ga koo­li di­rek­to­ri va­li­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­sil, mil­le kuulutas välja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Kuu­sa­lu val­la juh­ti­va ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni sõ­nul on kan­di­daa­te 11. Aval­dus­te­ga hak­kab tut­vu­ma kon­kur­si­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad pea­le te­ma veel Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son, Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees Man­gus Põll­maa ning Kol­ga koo­li kol­lek­tii­vi esin­da­ja­na õp­pe­juht Nel­le Nur­me­la ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li esin­da­ja­na di­rek­to­ri kt Lüü­ri Kor­man. Ko­mis­jon ot­sus­tab tu­le­val nä­da­lal, ke­da kan­di­daa­ti­dest kut­su­da vest­lu­se­le. Kol­ga koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma lah­kus omal soo­vil ame­tist 31. märt­sil.