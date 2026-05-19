Möö­du­nud ree­de, 8. mai oli vii­ma­ne päev rii­gi­koh­tu­le kas­sat­sioon­kae­bu­se esi­ta­mi­seks Tal­lin­na Ring­kon­na­koh­tu 8. ap­ril­lil ava­li­kus­ta­tud ot­su­se Kuu­sa­lu val­la ja Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se 8 ela­ni­ku apel­lat­sioon­kae­bus­te koh­ta.

Mõ­le­mad osa­poo­led ka­su­ta­sid vaid­lus­ta­mi­se või­ma­lust, nii Kuu­sa­lu val­la kui ka Lee­gi­ran­na 8 maao­ma­ni­ku kas­sat­sioon­kae­bu­sed esi­ta­ti rii­gi­koh­tu­le vii­ma­sel päe­val.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, ke­da esin­dab van­dead­vo­kaat Rait Kaar­ma Pro­ven­tus­Law Ad­vo­kaa­di­bü­roost, pa­lub rii­gi­koh­tul tü­his­ta­da Tal­lin­na Ring­kon­na­koh­tu ot­su­se Lee­gi­ran­na I pla­nee­rin­gu väl­jae­hi­ta­mi­se ko­hus­tu­se osas, mis puu­du­tab kerg­liik­lus­tee­de, tä­na­va­val­gus­tu­se, dre­naa­ži väl­jae­hi­ta­mist, hal­jas­a­la koos jalg­tee­de ja vee­sil­ma­ga ning kõrg­hal­jas­tu­se, ka ran­na­pro­me­naa­di ra­ja­mist. Ring­kon­na­koh­tu ot­su­se jär­gi tu­leks Kuu­sa­lu val­lal ehi­ta­da need kol­me aas­ta jook­sul pä­rast koh­tuot­su­se jõus­tu­mist.

Ka pa­lub Kuu­sa­lu vald jät­ta me­net­lus­ku­lud kõi­gis koh­tuast­me­tes kae­ba­ja­te kan­da ja mõis­ta ka val­la koh­tu­ku­lud väl­ja kae­ba­ja­telt.

Vald ei vaid­lus­ta ring­kon­na­koh­tu se­da osa, mil­le jär­gi tu­leb Kuu­sa­lu val­lal ehi­ta­da Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioon val­mis vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la ÜVK aren­gu­ka­va­le ning ku­ni sel­le aja­ni ei pea vald ta­ga­ma Lee­gi­ran­na reo­vee ära­juh­ti­mi­se tee­nust.

Lee­gi­ran­na 8 maao­ma­nik­ku, ke­da esin­da­vad van­dead­vo­kaa­did Ind­rek Kukk ja Im­bi Jür­gen Ad­vo­kaa­di­bü­roost TE­GOS, taot­le­vad, et rii­gi­ko­hus tü­his­taks Tal­lin­na Ring­kon­na­koh­tu ot­su­se need osad, mis tü­his­ta­sid Tal­lin­na hal­dus­koh­tu ot­su­se reo­vee ära­juh­ti­mi­se, ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se ja de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud inf­rast­ruk­tuu­ri lõ­pu­ni ehi­ta­mi­se osas. Nad taot­le­vad, et rii­gi­ko­hus ko­hus­taks Kuu­sa­lu val­da kor­ral­da­ma Lee­gi­ran­na kin­nis­tu­telt reo­vee ära­juh­ti­mi­se või ära­veo mõist­li­ku hin­na eest ku­ni ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni väl­ja ehi­ta­mi­se­ni. Ka ko­hus­taks val­da poo­le­tei­se aas­ta jook­sul koh­tuot­su­se jõus­tu­mi­sest ra­ja­ma Lee­gi­ran­na ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni ning sa­mu­ti Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud vä­lis­val­gus­tu­se, dre­naa­ži, jalg­teed, hal­jas­tu­se ja vee­ko­gu.

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mart Kül­vi üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et rii­gi­koh­tu­le ei ole sea­du­se­ga mää­ra­tud kas­sat­sioon­kae­bus­te me­net­le­mi­se täh­tae­gu. Rii­gi­ko­hus võib võt­ta kae­bu­sed me­net­lus­se, aga ka need ta­ga­si lü­ka­ta, ja sel­li­sel ju­hul jõus­tub Tal­lin­na Ring­kon­na­koh­tu ot­sus.

Lee­gi­ran­na koh­tu­vaid­lu­se mõ­le­ma osa­poo­le apel­lat­sioon­kae­bu­sed olid Tal­lin­na ring­kon­na­koh­tus­se esi­ta­tud Tal­lin­na hal­dus­koh­tu 3. mai 2024 ja 23. mai 2024 ning 4. ok­toob­ri 2024 trah­vi­mää­ru­se pea­le.

Tal­lin­na hal­dus­ko­hus ra­hul­das Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se 8 kin­nis­tuo­ma­ni­ku kae­bu­se. Tal­lin­na Ring­kon­na­ko­hus an­dis ka­na­li­sat­sioo­ni väl­jae­hi­ta­mi­se osas õi­gu­se Kuu­sa­lu val­la­le ja muu­tis de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud inf­rast­ruk­tuu­ri ra­ja­mi­se täh­tae­ga.

Sõ­nu­mi­too­ja on Lee­gi­ran­na reo­vee­tee­mat ka­jas­ta­nud ala­tes 2021. aas­ta sü­gi­sest. Lood on lei­ta­vad Sõ­nu­mi­too­ja vee­bi­le­hel. Koh­tu­vaid­lus­test aval­da­tud pi­ke­mad lood on 29. mail 2024 il­mu­nud „Hal­dus­ko­hus ra­hul­das Lee­gi­ran­na ela­ni­ke kae­bu­se Kuu­sa­lu val­la vas­tu“ ja 22. ap­ril­lil 2026 il­mu­nud „Ring­kon­na­ko­hus an­dis Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni vaid­lu­ses õi­gu­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le“.