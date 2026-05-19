Möödunud reede, 8. mai oli viimane päev riigikohtule kassatsioonkaebuse esitamiseks Tallinna Ringkonnakohtu 8. aprillil avalikustatud otsuse Kuusalu valla ja Leegiranna elamuarenduse 8 elaniku apellatsioonkaebuste kohta.
Mõlemad osapooled kasutasid vaidlustamise võimalust, nii Kuusalu valla kui ka Leegiranna 8 maaomaniku kassatsioonkaebused esitati riigikohtule viimasel päeval.
Kuusalu vallavalitsus, keda esindab vandeadvokaat Rait Kaarma ProventusLaw Advokaadibüroost, palub riigikohtul tühistada Tallinna Ringkonnakohtu otsuse Leegiranna I planeeringu väljaehitamise kohustuse osas, mis puudutab kergliiklusteede, tänavavalgustuse, drenaaži väljaehitamist, haljasala koos jalgteede ja veesilmaga ning kõrghaljastuse, ka rannapromenaadi rajamist. Ringkonnakohtu otsuse järgi tuleks Kuusalu vallal ehitada need kolme aasta jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist.
Ka palub Kuusalu vald jätta menetluskulud kõigis kohtuastmetes kaebajate kanda ja mõista ka valla kohtukulud välja kaebajatelt.
Vald ei vaidlusta ringkonnakohtu seda osa, mille järgi tuleb Kuusalu vallal ehitada Leegiranna kanalisatsioon valmis vastavalt Kuusalu valla ÜVK arengukavale ning kuni selle ajani ei pea vald tagama Leegiranna reovee ärajuhtimise teenust.
Leegiranna 8 maaomanikku, keda esindavad vandeadvokaadid Indrek Kukk ja Imbi Jürgen Advokaadibüroost TEGOS, taotlevad, et riigikohus tühistaks Tallinna Ringkonnakohtu otsuse need osad, mis tühistasid Tallinna halduskohtu otsuse reovee ärajuhtimise, kanalisatsiooni rajamise ja detailplaneeringuga kavandatud infrastruktuuri lõpuni ehitamise osas. Nad taotlevad, et riigikohus kohustaks Kuusalu valda korraldama Leegiranna kinnistutelt reovee ärajuhtimise või äraveo mõistliku hinna eest kuni ühiskanalisatsiooni välja ehitamiseni. Ka kohustaks valda pooleteise aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest rajama Leegiranna ühiskanalisatsiooni ning samuti Leegiranna elamuarenduse detailplaneeringuga kavandatud välisvalgustuse, drenaaži, jalgteed, haljastuse ja veekogu.
Kuusalu vallasekretär Mart Külvi ütles Sõnumitoojale, et riigikohtule ei ole seadusega määratud kassatsioonkaebuste menetlemise tähtaegu. Riigikohus võib võtta kaebused menetlusse, aga ka need tagasi lükata, ja sellisel juhul jõustub Tallinna Ringkonnakohtu otsus.
Leegiranna kohtuvaidluse mõlema osapoole apellatsioonkaebused olid Tallinna ringkonnakohtusse esitatud Tallinna halduskohtu 3. mai 2024 ja 23. mai 2024 ning 4. oktoobri 2024 trahvimääruse peale.
Tallinna halduskohus rahuldas Leegiranna elamuarenduse 8 kinnistuomaniku kaebuse. Tallinna Ringkonnakohus andis kanalisatsiooni väljaehitamise osas õiguse Kuusalu vallale ja muutis detailplaneeringuga kavandatud infrastruktuuri rajamise tähtaega.
