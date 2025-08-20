Lauritsapäeva tähistati Kuusalus nii laupäeval, 9. augustil kui ka õigel lauritsapäeval, 10. augustil. Pidustuste programmi algas 2. augustil Valgejõe laste spordipäevaga.
Laupäeval korraldas Veljo Tormise Kultuuriselts Kuusalus puude istutamise Laulupeo kuusikusse ja kontsert-pikniku rahvamaja õuel. Lastele oli hommikul lauritsapäeva jooks ja „Kolme põrsakese teadussõu“. Kuusalu Tenniseklubi viis läbi küladevahelise võistkondliku tenniseturniiri.
Lastejooksust võtsid osa sadakond 2-9aastast võistlejat. Jooksu korraldas Kuusalu Lastekaitse Selts, rahaliselt toetas kohaliku omaalgatuse programm.
Pühapäeval oli Kuusalu Laurentsiuse kirikus pidulik jumalateenistus, kus laulis Kolga-Kuusalu kammerkoor, orelit mängis Ene Salumäe. Rahvamajas korraldas Laurentsiuse Selts keelekonverentsi „Enne ja pärast Ahrensit“. Lauritsa platsil oli lauritsapäeva jooks ning õhtul kirikus esines kontserdiga ansambel Kolm Mariat.
Kuusalu Laulupeo kuusikusse, mis rajati 1969. aastal Eesti esimese laulupeo sajandaks aastapäevaks, istutati seekord 30 kuuske. Oma kuuse said tänavu toimunud laulu- ja tantsupeol „Iseoma“ esinenud kollektiivid Kuusalu vallast, Kuusalu rahvamajas tegutsevad ringid, ka istutasid kuuse kohalikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred, Kuusalu vabatahtlikud päästjad, Kuusalu koguduse õpetaja ning Kuusalu valla ja sõprusvalla Sipoo esindajad. Kõikide kuuskede juurde kirjutati sildid, kelle nimel on puu kasvama pandud.
Laulupeo kuusikusse istutati kuuski ka kuus aastat tagasi, kui toimus eelmine laulu- ja tantsupidu. Tookord pandi kuusikusse laulupeo tule teekonna ühe üritusena suure kivi ja noodivõtmega Helikivi mälestusmärk, mille valmistas ja paigaldas meeskoori laulja Peeter Kivimäe.
Rahvamaja hoovis möödunud laupäeval toimunud kontsert-piknik oli pühendatud Kuusalu rahvamaja 120. sünnipäevale. Esinesid kohalikud taidluskollektiivid, ka noorteansambel Yejah, tantsuklubi Kirsi Stuudio tantsijad, Tammets&Weissbach ning sõprusvallast Sipoost rahvamuusikaansambel Sibbo Spelmanslag. Tantsuks mängis ansambel Tuulebant.
Esinejate jaoks oli tellitud firmalt Lavabuss 5×7 meetri suurune lava ning selle ette pandud tantsupõrand. Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuht Ulvi Rand kommenteeris, et niisugune lava seatakse üles kiiresti ja sobis esinejatele.
Kuna piknik oli pühendatud rahvamaja juubelile, tutvustasid kooride ja tantsurühmade juhid enne etteasteid oma kollektiivi ja esinemist. Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt andis rahvamaja haldavale Veljo Tormise Kultuuriseltsile üle vallavalitsuse tänukirja. Kontsert kestis üle nelja tunni ja tantsuõhtu lõppes veidi pärast südaööd.
Tormise-seltsi tegevjuht Ulvi Rand rääkis Sõnumitoojale, et lisaks seekordsele õuepeole tähistatakse Kuusalu rahvamaja 120. sünnipäeva pidulikult 10. oktoobril koos Kuusalu valla aastapäevapeoga. Seni on valla sünnipäevapidu peetud Kolgaküla rahvamajas, tänavu tuleb Kuusalu rahvamajas.
Sipoo delegatsiooni vastuvõtt
Lauritsapäeva pidustuste puhul külastas Kuusalu valda 8.-10. augustil Sipoo 17-liikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid vallavolikogu esimees Micaela Röman, volikogu liige Carola Juselius, Sipoo kolledži rektor Hannu Ollikainen ja prorektor Pirjo Pentti ning Suursuo tenniseklubi ja Sipoo rahvamuusikaansambli liikmed.
Külalised ööbisid Nelijärve puhkekeskuses, sest Kuusalu vallas ei olnud vabu tube Viinistu, Laugu ega Valkla ööbimiskohtades.
Külalised võtsid vastu Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt, volikogu esimees Ulve Märtson, abivallavanem Ranno Pool, volikogu liige Urmas Kirtsi, juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman ja kommunikatsioonispetsialist Triinu Rebane.
Koos Sipoo külalistega käidi matkamas Pikanõmme-Majakivi matkarajal ning tutvuti Hara sadama, Kolga muuseumi ja Kuusalu kirikuga. Sipoost saabunud tenniseklubi liikmed võistlesid Kuusalus küladevahelisel turniiril. Laupäeva õhtul olid sipookad Kuusalu rahvamaja juures kontsert-piknikul.
Vallavanem Terje Kraanvelt ütles, et koostöö Sipoo vallaga jätkub eelkõige hariduse-, kultuuri- ja spordi valdkondades ning Kuusalu valla esindust lubati kindlasti vastukülaskäigule kutsuda.