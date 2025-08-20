Lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­ti Kuu­sa­lus nii lau­päe­val, 9. au­gus­til kui ka õi­gel lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til. Pi­dus­tus­te prog­ram­mi­ al­gas 2. au­gus­til Val­ge­jõe las­te spor­di­päe­va­ga.

Lau­päe­val kor­ral­das Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts Kuu­sa­lus puu­de is­tu­ta­mi­se Lau­lu­peo kuu­si­kus­se ja kont­sert-pik­ni­ku rah­va­ma­ja õuel. Las­te­le oli hom­mi­kul lau­rit­sa­päe­va jooks ja „Kol­me põr­sa­ke­se tea­dus­sõu“. Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi viis lä­bi kü­la­de­va­he­li­se võist­kond­li­ku ten­ni­se­tur­nii­ri.

Las­te­jook­sust võt­sid osa sa­da­kond 2-9aas­tast võist­le­jat. Jook­su kor­ral­das Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selts, ra­ha­li­selt toe­tas ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ramm.

Pü­ha­päe­val oli Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ki­ri­kus pi­du­lik ju­ma­la­tee­nis­tus, kus lau­lis Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, ore­lit män­gis Ene Sa­lu­mäe. Rah­va­ma­jas kor­ral­das Lau­rent­siu­se Selts kee­le­kon­ve­rent­si „En­ne ja pä­rast Ah­ren­sit“. Lau­rit­sa plat­sil oli lau­rit­sa­päe­va jooks ning õh­tul ki­ri­kus esi­nes kont­ser­di­ga an­sam­bel Kolm Ma­riat.

Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­si­kus­se, mis ra­ja­ti 1969. aas­tal Ees­ti esi­me­se lau­lu­peo sa­jan­daks aas­ta­päe­vaks, is­tu­ta­ti see­kord 30 kuus­ke. Oma kuu­se said tä­na­vu toi­mu­nud lau­lu- ja tant­su­peol „Iseo­ma“ esi­ne­nud kol­lek­tii­vid Kuu­sa­lu val­last, Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas te­gut­se­vad rin­gid, ka is­tu­ta­sid kuu­se ko­ha­li­kud kait­se­­liit­la­sed, nais­ko­du­kaits­jad, noor­kot­kad ja ko­du­tüt­red, Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud pääst­jad, Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja ning Kuu­sa­lu val­la ja sõp­rus­val­la Si­poo esin­da­jad. Kõi­ki­de kuus­ke­de juur­de kir­ju­ta­ti sil­did, kel­le ni­mel on puu kas­va­ma pan­dud.

Lau­lu­peo kuu­si­kus­se is­tu­ta­ti kuus­ki ka kuus aas­tat ta­ga­si, kui toi­mus eel­mi­ne lau­lu- ja tant­su­pi­du. Too­kord pan­di kuu­si­kus­se lau­lu­peo tu­le tee­kon­na ühe üri­tu­se­na suu­re ki­vi ja noo­di­võt­me­ga He­li­ki­vi mä­les­tus­märk, mil­le val­mis­tas ja pai­gal­das mees­koo­ri laul­ja Pee­ter Ki­vi­mäe.

Rah­va­ma­ja hoo­vis möö­du­nud lau­päe­val toi­mu­nud kont­sert-pik­nik oli pü­hen­da­tud Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja 120. sün­ni­päe­va­le. Esi­ne­sid ko­ha­li­kud taid­lus­kol­lek­tii­vid, ka noor­tean­sam­bel Ye­jah, tant­suk­lu­bi Kir­si Stuu­dio tant­si­jad, Tam­mets&Weiss­bach ning sõp­rus­val­last Si­poost rah­va­muu­si­kaan­sam­bel Sib­bo Spel­mans­lag. Tant­suks män­gis an­sam­bel Tuu­le­bant.

Esi­ne­ja­te jaoks oli tel­li­tud fir­malt La­va­buss 5×7 meet­ri suu­ru­ne la­va ning sel­le et­te pan­dud tant­su­põ­rand. Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand kom­men­tee­ris, et nii­su­gu­ne la­va sea­tak­se üles kii­res­ti ja so­bis esi­ne­ja­te­le.

Ku­na pik­nik oli pü­hen­da­tud rah­va­ma­ja juu­be­li­le, tut­vus­ta­sid koo­ri­de ja tant­su­rüh­ma­de ju­hid en­ne et­teas­teid oma kol­lek­tii­vi ja esi­ne­mist. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt an­dis rah­va­ma­ja hal­da­va­le Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­le üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja. Kont­sert kes­tis üle nel­ja tun­ni ja tant­suõh­tu lõp­pes vei­di pä­rast sü­daööd.

Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et li­saks see­kord­se­le õue­peo­le tä­his­ta­tak­se Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja 120. sün­ni­päe­va pi­du­li­kult 10. ok­toob­ril koos Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­peo­ga. Se­ni on val­la sün­ni­päe­va­pi­du pee­tud Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, tä­na­vu tu­leb Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Si­poo de­le­gat­sioo­ni vas­tu­võtt

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te pu­hul kü­las­tas Kuu­sa­lu val­da 8.-10. au­gus­til Si­poo 17-liik­me­li­ne de­le­gat­sioon, ku­hu kuu­lu­sid val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mi­cae­la Rö­man, vo­li­ko­gu lii­ge Ca­ro­la Ju­se­lius, Si­poo kol­ledži rek­tor Han­nu Ol­li­kai­nen ja pro­rek­tor Pir­jo Pent­ti ning Suur­suo ten­ni­sek­lu­bi ja Si­poo rah­va­muu­si­kaan­samb­li liik­med.

Kü­la­li­sed öö­bi­sid Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­ses, sest Kuu­sa­lu val­las ei ol­nud va­bu tu­be Vii­nis­tu, Lau­gu ega Valk­la öö­bi­mis­koh­ta­des.

Kü­la­li­sed võt­sid vas­tu Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son, abi­val­la­va­nem Ran­no Pool, vo­li­ko­gu lii­ge Ur­mas Kirt­si, juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man ja kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Trii­nu Re­ba­ne.

Koos Si­poo kü­la­lis­te­ga käi­di mat­ka­mas Pi­ka­nõm­me-Ma­ja­ki­vi mat­ka­ra­jal ning tut­vu­ti Ha­ra sa­da­ma, Kol­ga muu­seu­mi ja Kuu­sa­lu ki­ri­ku­ga. Si­poost saa­bu­nud ten­ni­sek­lu­bi liik­med võist­le­sid Kuu­sa­lus kü­la­de­va­he­li­sel tur­nii­ril. Lau­päe­va õh­tul olid si­poo­kad Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja juu­res kont­sert-pik­ni­kul.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et koos­töö Si­poo val­la­ga jät­kub eel­kõi­ge ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­di vald­kon­da­des ning Kuu­sa­lu val­la esin­dust lu­ba­ti kind­las­ti vas­tu­kü­las­käi­gu­le kut­su­da.