Pühapäeval, 10. augustil anti Kuusalus Lauritsa palliplatsil start 36. korda toimunud lauritsajooksule. 5,2 kilomeetri pikkuse distantsi lõpetasid 115 alustanust 108 jooksjat. Esikoha võitis maailmameistrivõistluste kogemustega maratoonar, kümme aastat tagasi Pekingi MMil 20. koha saanud Roman Fosti Sparta Spordiseltsist ajaga 16.54,0 minutit. Talle jäi vaid 0,1 sekundiga alla Bruno Sergio Treufeld, kes oli parim Kuusalu valla jooksja. Ka kaks järgmist kohta läksid Kuusalu Spordiklubi jooksjaile – Allan Männi kaotas võitjale 1.08,3 minutit ning sai 3. koha, Sten Erik Soiver jäi võitjast maha 1.35,7 minutit ja oli neljas.
Järgnesid Asko Valdmann Spartast, tema kaotas võitjale 1.40,1 minutit ning kuuendana finišisse jõudnud kiireim naine Olga Andrejeva (Triathlon Estonia) Ida-Virumaalt ajaga 19.49,6 minutit.
Kuusalu valla parim naine Kätlin Pillart oli ajaga 20.57,8 minutit naistest teine ja üldarvestuses sai 11. koha. Naistest tuli 3. kohale Leenu Aasrand (Kuldne Tervis SK) ajaga 21.21,4 minutit. Üldarvestuses andis see 13. koha.
Kuni 14aastastest poistest oli kiireim Johannes Müür (MRJK), kes läbis distantsi 22.14,9 minutiga. Üldarvestuses oli see 22. aeg. Talle järgnesid Aaron Eeriksoo (Kuusalu SK) 22.55,5 minutiga ja Tambet Aasrand (Nõmme Kalju) 23.29,5 minutiga. Üldarvestuses lõpetasid nad vastavalt 26. ja 29. kohaga.
Tüdrukute kiireim oli Sandra Aun (Kuusalu SK). Tema aeg 23.36,5 minutit oli üldarvestuses 31., naistest neljas tulemus. Tüdrukutest järgnesid talle Mia Basmann 26.48,0 ja Eleanor Pajumäe (Kuusalu SK) 26.48,1 minutiga. Üldarvestuses olid nad 46. ja 47., naiste arvestuses jooksid välja 8. ja 9. koha.