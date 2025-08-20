Pü­ha­päe­val, 10. au­gus­til an­ti Kuu­sa­lus Lau­rit­sa pal­li­plat­sil start 36. kor­da toi­mu­nud lau­rit­sa­jook­su­le. 5,2 ki­lo­meet­ri­ pikkuse dis­tant­si lõ­pe­ta­sid 115 alus­ta­nust 108 jooks­jat. Esi­ko­ha või­tis maail­ma­meist­ri­võist­lus­te ko­ge­mus­te­ga ma­ra­too­nar, küm­me aas­tat ta­ga­si Pe­kin­gi MMil 20. ko­ha saa­nud Ro­man Fos­ti Spar­ta Spor­di­selt­sist aja­ga 16.54,0 mi­nu­tit. Tal­le jäi vaid 0,1 se­kun­di­ga al­la Bru­no Ser­gio Treu­feld, kes oli pa­rim Kuu­sa­lu val­la jooks­ja. Ka kaks järg­mist koh­ta läk­sid Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi jooks­jai­le – Al­lan Män­ni kao­tas võit­ja­le 1.08,3 mi­nu­tit ning sai 3. ko­ha, Sten Erik Soi­ver jäi võit­jast ma­ha 1.35,7 mi­nu­tit ja oli nel­jas.

Järg­ne­sid As­ko Vald­mann Spar­tast, te­ma kao­tas võit­ja­le 1.40,1 mi­nu­tit ning kuuen­da­na fi­ni­šis­se jõud­nud kii­reim nai­ne Ol­ga And­re­je­va (Triath­lon Es­to­nia) Ida-Vi­ru­maalt aja­ga 19.49,6 mi­nu­tit.

Kuu­sa­lu val­la pa­rim nai­ne Kät­lin Pil­lart oli aja­ga 20.57,8 mi­nu­tit nais­test tei­ne ja üld­ar­ves­tu­ses sai 11. ko­ha. Nais­test tuli 3. ko­hale Lee­nu Aas­rand (Kuld­ne Ter­vis SK) aja­ga 21.21,4 mi­nu­tit. Ül­dar­ves­tu­ses an­dis see 13. ko­ha.

Ku­ni 14aas­tas­test pois­test oli kii­reim Jo­han­nes Müür (MRJK), kes lä­bis dis­tant­si 22.14,9 mi­nu­ti­ga. Ül­dar­ves­tu­ses oli see 22. aeg. Tal­le järg­ne­sid Aa­ron Ee­rik­soo (Kuu­sa­lu SK) 22.55,5 mi­nu­ti­ga ja Tam­bet Aas­rand (Nõmm­e Kal­ju) 23.29,5 mi­nu­ti­ga. Ül­dar­ves­tu­ses lõ­pe­ta­sid nad vas­ta­valt 26. ja 29. ko­ha­ga.

Tüd­ru­ku­te kii­reim oli Sand­ra Aun (Kuu­sa­lu SK). Te­ma aeg 23.36,5 mi­nu­tit oli ül­dar­ves­tu­ses 31., nais­test nel­jas tu­le­mus. Tüd­ru­ku­test järg­ne­sid tal­le Mia Bas­mann 26.48,0 ja Elea­nor Pa­ju­mäe (Kuu­sa­lu SK) 26.48,1 mi­nu­ti­ga. Üld­ar­ves­tu­ses olid nad 46. ja 47., nais­te ar­ves­tu­ses jook­sid väl­ja 8. ja 9. ko­ha.