JUKU-KALLE ADRAT
Laupäeval, 9. augustil toimunud Kuusalu küladevaheline võistkondlik tenniseturniir tõi sel aastal väljakutele 6 võistkonda: Juminda poolsaar, Kuusalu, Neeme, Salmistu/Sõitme, Loksa ning Sipoo (Soomest). Igas võistkonnas pidi olema vähemalt 2 liiget. Võistkondade kohtumistel mängiti 2 üksikmängu ja 1 paarismäng.
Võistlus pakkus pinget algusest lõpuni, sest kõigis kohtumistes selgus võitja alles otsustavas paarismängus. Veerandfinaalis kohtusid Sipoo ja Salmistu/Sõitme. Esimeses üksikmängus alistas Jaakko Rautava kindlalt Mikko Mannineni 6:1, teises kohtumises võitis Reijo Makkonen tulemusega 6:3 Oskar Grossi ning viigistas seisu. Otsustavas paarismängus näitas Salmistu/Sõitme stabiilset mängu ning võitis 6:3, kindlustades koha poolfinaalis.
Teises veerandfinaalis läksid vastamisi Juminda ja Neeme. Mikk Teinlum võitis Kristjan Kahro 6:2, kuid Robert Harkmaa tõi Neemele viigi, alistades Kevin Marten Nelsoni 6:4. Paarismängus jäi peale Juminda, tagades edasipääsu poolfinaali.
Esimeses poolfinaalis kohtusid Kuusalu ja Salmistu/Sõitme. Juku-Kalle Adrat tõi Kuusalule avavõidu 6:4, kuid Kerstin Lätte viigistas seisu, võites Eiki Kadajast 6:2. Väga tasavägises otsustavas paarismängus võitsid Risto Roos ja Jaakko Rautava Juku-Kalle Adratit ja Imre Verki tulemusega 7:6(1). Teises poolfinaalis mängisid Loksa ja Juminda. Juri Ivanov alistas Mikk Teinlumi 6:1, seejärel viigistas Kevin Marten Nelson seisu 7:5 võiduga Aleksandr Tikhanovski üle. Paarismängus näitas Loksa paremat koosmängu ja võitis 6:3.
Finaalis läksid vastamisi Salmistu/Sõitme ja Loksa. Avamängus pidi Kerstin Lätte tunnistama Juri Ivanovi nappi paremust 6:7(1), kuid teises kohtumises näitas Risto Roos suurepärast vormi ja alistas Alexandr Kornienko tulemusega 6:0. Otsustavas paarismängus võitsid Kerstin Lätte ja Jaakko Rautava Juri Ivanovi ja Alexandr Kornienkot tulemusega 6:4, kindlustades Salmistu/Sõitmele turniiri võidu.