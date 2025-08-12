JU­KU-KAL­LE AD­RAT

Lau­päe­val, 9. au­gus­til toi­mu­nud Kuu­sa­lu kü­la­de­va­he­li­ne võist­kond­lik ten­ni­se­tur­niir tõi sel aas­tal väl­ja­ku­te­le 6 võist­kon­da: Ju­min­da pool­saar, Kuu­sa­lu, Nee­me, Sal­mis­tu/Sõit­me, Lok­sa ning Si­poo (Soo­mest). Igas võist­kon­nas pi­di ole­ma vä­he­malt 2 lii­get. Võist­kon­da­de koh­tu­mis­tel män­gi­ti 2 ük­sik­män­gu ja 1 paa­ris­mäng.

Võist­lus pak­kus pin­get al­gu­sest lõ­pu­ni, sest kõi­gis koh­tu­mis­tes sel­gus võit­ja al­les ot­sus­ta­vas paa­ris­män­gus. Vee­rand­fi­naa­lis koh­tu­sid Si­poo ja Sal­mis­tu/Sõit­me. Esi­me­ses ük­sik­män­gus alis­tas Jaak­ko Rau­ta­va kind­lalt Mik­ko Man­ni­ne­ni 6:1, tei­ses koh­tu­mi­ses või­tis Rei­jo Mak­ko­nen tu­le­mu­se­ga 6:3 Os­kar Gros­si ning vii­gis­tas sei­su. Ot­sus­ta­vas paa­ris­män­gus näi­tas Sal­mis­tu/Sõit­me sta­biil­set män­gu ning või­tis 6:3, kind­lus­ta­des ko­ha pool­fi­naa­lis.

Tei­ses vee­rand­fi­naa­lis läk­sid vas­ta­mi­si Ju­min­da ja Nee­me. Mikk Tein­lum või­tis Krist­jan Kah­ro 6:2, kuid Ro­bert Hark­maa tõi Nee­me­le vii­gi, alis­ta­des Ke­vin Mar­ten Nel­so­ni 6:4. Paa­ris­män­gus jäi pea­le Ju­min­da, ta­ga­des eda­si­pää­su pool­fi­naa­li.

Esi­me­ses pool­fi­naa­lis koh­tu­sid Kuu­sa­lu ja Sal­mis­tu/Sõit­me. Ju­ku-Kal­le Ad­rat tõi Kuu­sa­lu­le ava­või­du 6:4, kuid Kers­tin Lät­te vii­gis­tas sei­su, või­tes Ei­ki Ka­da­jast 6:2. Vä­ga ta­sa­vä­gi­ses ot­sus­ta­vas paa­ris­män­gus võit­sid Ris­to Roos ja Jaak­ko Rau­ta­va Ju­ku-Kal­le Ad­ra­tit ja Im­re Ver­ki tu­le­mu­se­ga 7:6(1). Tei­ses pool­fi­naa­lis män­gi­sid Lok­sa ja Ju­min­da. Ju­ri Iva­nov alis­tas Mikk Tein­lu­mi 6:1, see­jä­rel vii­gis­tas Ke­vin Mar­ten Nel­son sei­su 7:5 või­du­ga Alek­sandr Tik­ha­novs­ki üle. Paa­ris­män­gus näi­tas Lok­sa pa­re­mat koos­män­gu ja või­tis 6:3.

Fi­naa­lis läk­sid vas­ta­mi­si Sal­mis­tu/Sõit­me ja Lok­sa. Ava­män­gus pi­di Kers­tin Lät­te tun­nis­ta­ma Ju­ri Iva­no­vi nap­pi pa­re­must 6:7(1), kuid tei­ses koh­tu­mi­ses näi­tas Ris­to Roos suu­re­pä­rast vor­mi ja alis­tas Ale­xandr Kor­nien­ko tu­le­mu­se­ga 6:0. Ot­sus­ta­vas paa­ris­män­gus võit­sid Kers­tin Lät­te ja Jaak­ko Rau­ta­va Ju­ri Iva­no­vi ja Ale­xandr Kor­nien­kot tu­le­mu­se­ga 6:4, kind­lus­ta­des Sal­mis­tu/Sõit­me­le tur­nii­ri või­du.