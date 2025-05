La­he­maa Tu­ris­miü­hing kut­sub kol­man­dat aas­tat hu­vi­li­si mai­kuu lõ­pus rah­vus­par­ki La­he­maa pik­ni­ku­päe­va­le – mat­ka­de­le-ret­ke­de­le koos pik­ni­ku­ga avas­ta­ma maas­tik­ke, loo­dus­ra­du, pä­rand­kul­tuu­ri. Pik­ni­ku­päe­va­ga tä­his­ta­tak­se Eu­roo­pa kait­sea­la­de päe­va.

Tä­na­vu es­ma­kord­selt kor­ral­da­tak­se La­he­maa pik­ni­ku­mat­ku ka­hel päe­val, lau­päe­val ja pü­ha­päe­val, 24. ja 25. mail. Võõ­rus­ta­jaid on see­kord re­kor­darv, osa­le­ja­tel on või­ma­lus te­ha va­lik kok­ku 18 kü­las­tus­ko­hast või mat­kast, neist 12 on Kuu­sa­lu val­las Har­ju­maal ja 6 Hal­ja­la val­las Lää­ne-Vi­ru­maal.

Vi­sit­la­he­maa vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis on aval­da­tud pik­ni­ku­mat­ka­de prog­ramm, kus iga kü­las­tus­pai­ga koh­ta on kir­jas täp­sem in­fo kel­laae­ga­de, te­ge­vus­te, mat­ka pik­ku­se ja pik­ni­ku­söö­gi koh­ta. Li­sa­tud on täp­sus­tu­sed, kas kaa­sa saab võt­ta lem­mik­loo­mi ning kas ra­da on ra­tas­too­li ja lap­se­vank­ri­ga lä­bi­tav. Ka on kõi­gi kü­las­tus­koh­ta­de in­fo juu­res hin­na­ki­ri.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu üks asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no sel­gi­tab, et tu­ris­miü­hing ja Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du roh­kem kui küm­ne aas­tat kest­nud Lea­der-pro­jekt toe­ta­vad et­te­võt­mist tu­run­du­se­ga, kuid osa­le­ja­tel tu­leb et­te­võt­ja­te­le ta­su­da mat­ka­de ja toi­du eest.

Lau­päe­va­sel pik­ni­ku­päe­val on taas La­he­maa bus­si­ring, mis al­gab ja lõ­peb Lok­sa bus­si­jaa­mas, ku­hu saab lii­ni­bus­si­ga nii Tal­lin­nast kui ka Rak­ve­rest. Bus­si­rin­gil sõi­de­tak­se kuue tun­ni­ga lä­bi ko­ha­li­ke ela­ni­ke lem­mik­pai­ku ala­tes Mand­ri-Ees­ti põh­ja­­pool­se­imast ti­pust Pu­rek­ka­ri nee­mest Pä­ris­pea kü­las ku­ni Alt­ja ka­lu­ri­kü­la­ni.

Ka on või­ma­lik sõi­ta paa­di­ga ka­he­le saa­re­le – Ha­ra sa­da­mast viib paat mat­ka­ma Ha­ra saa­re­le, Vii­nis­tult sõi­da­vad paa­did Moh­ni saa­re­le.

Kai­sa Lin­no: „Tsit­res tee­vad kü­la­va­nem, loo­dus­giid Rii­na Laa­ne­tu ja Kad­ri Mets­tak mat­ka mõi­sa­par­gis ja pa­ku­vad toi­duks ko­du­ta­lu hõr­gu­ti­si. Wan­der­lust Mat­kad kor­ral­dab Ma­ja­ki­vi-Pi­ka­nõm­me ret­ke, pä­rast mat­ka saab Ha­ra sa­da­mas de­gus­tee­ri­da eri­ne­vaid pit­sa­sid. Va­na­kü­la kü­la­va­nem Triin Põll­maa kut­sub loo­vus­ret­ke­le oma ko­du­ses­se ke­raa­mi­kas­tuu­dios­se.

Kol­ga muu­seum avab uue näi­tu­se ja tut­vus­tab mõisa­ae­ga. Pe­re­kond Sund­ja võ­tab kü­la­li­si vas­tu Pi­ka­ko­sel, kus saab tut­vu­da ma­ja­muu­seu­mi­ga ja pik­nik on jõe­kää­rus. Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lus teeb kü­la­va­nem Al­lan Ala­kü­la aja­loo­ret­ke ja ava­tud on suit­su­ka­la­koh­vik. Tam­mis­tul näi­ta­vad Kaie ja Taa­vi Us­tav hool­da­tud ran­na­nii­te, lam­baid ja kar­ja­koer­te tree­ni­mist ning süüa saab lam­ba­pa­da. Suur­peal viib Õn­ne Ar­ba osa­le­jad eks­kur­sioo­ni­le en­di­ses sõ­ja­väe­lin­na­kus, süüa saab ko­du­koh­vi­kus. Vii­nis­tul tu­leb eri­li­ne Lu­kus­ta­tud Us­te Tuur – või­ma­lu­s hei­ta pilk nõu­ko­gu­de­aeg­ses­se ka­la­te­ha­ses­se ja hi­li­se­mas­se see­ne­kas­va­tus­se.“

Kü­la­li­si oo­ta­vad ka res­to­ran Wir­kes Ver­gi sa­da­mas, Mui­nas­tai­de Ko­da Palm­ses, Palm­se mõi­sa aed, Vil­la Domb­rov­ka Ka­re­pa kü­las. Min­na saab te­raa­pi­li­se­le met­sa­ret­ke­le Käs­mus ning mat­ka­ta Ohe­pa­lu oosi­del ja jär­ve­de va­hel ku­ni Õn­ne­la kü­la­lis­te­ma­ja­ni.