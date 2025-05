Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu va­lis emas­päe­val, 12. mail toi­mu­nud is­tun­gil re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni uueks esi­me­heks Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo ja asee­si­me­heks Kris­ti Va­de­ri. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­tas Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo va­li­mist ko­mis­jo­ni esi­me­heks vo­li­ko­gu is­tun­gil ol­nud 12 liik­mest 8 ja Kris­ti Va­de­ri poolt an­ti 3 häält, 1 hää­le­tus­se­del oli keh­te­tu. Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo ja Kris­ti Va­der kan­di­dee­ri­sid vo­li­kok­ku koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vas Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dus. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me­te­na jät­ka­vad Mih­kel Must ja Ma­rian­ne Põld opo­sit­sioo­nis ole­vast va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni juh­te oli va­ja va­li­da see­tõt­tu, et se­ni­se asee­si­me­he Priit Peb­se­ni vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na on pea­ta­tud ning ko­mis­jo­ni­le tu­leb esi­mees ja asee­si­mees va­li­da koos. Va­rem oli re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Tii­na Rüh­ka va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald, kuid te­ma ei and­nud nõu­so­le­kut uues­ti kan­di­dee­ri­da. Sel­lest keel­du­sid ka Kad­ri Kes­kü­la ja Ivar Vil­berg va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald. Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo ju­hib nüüd Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kol­mest ko­mis­jo­nist kah­te, pea­le re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni on ta ka ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees.