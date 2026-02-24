„Kakskümmend aastat tagasi oli Sõnumitoojas kuulutus, kus teatati, et Kehra rahvamajas alustab tööd linetantsuring. Mõeldud, tehtud. Kaabud, saapad, narmad, kantrimuusika – see oli just see, mida meie vajasime,“ meenutas Kehra linetantsutrupi Kantriroosid liige Veera Rebane rahvamajas laupäeval, 14. veebruaril trupi 20. sünnipäeva tähistamisel.
Rahvamaja saali kogunes 2006. aasta 12. veebruaril suur hulk naisi, kes soovisid teada, näha ja proovida, mis on linetants. Õpetama hakkas Maire Ilves Järvamaalt.
„Nii see algas, trenni trenni ja tants tantsu järel,“ lausus sünnipäevakontserdil õhtujuhi rollis olnud Veera Rebane.
Kakskümmend aastat on Anija valla linetantsijad rahvamajas teisipäeva õhtuti kaks tundi uusi tantse õppinud ning esinenud selle aja jooksul valla päevadel, jõulukontsertidel, jaanipidudel Kehras, Voosel, Aegviidus, Anija mõisa üritustel, Kehra spordihoones, Põrgupõhja päevadel. Osa on võetud iga-aastastest üle-eestilistest linetantsumaratonidest ja tantsitud kantrifestivalidel, 2008. aastal osaleti Guinessi rekordite raamatusse pääsenud 3,7 kilomeetri pikkuse tantsurivi moodustamises.
„Tantsijaid on olnud Anijalt Alavereni ja Alaverest Raudojani,“ ütles Veera Rebane.
Algusest peale on Kantriroosides tantsinud rohkem kui pool 9liikmelise trupi praegusest koosseisust – lisaks Veera Rebasele veel Eeli Malts, Ruth Jõgi, Küllike Heris ja Kaire Kroon. Koos nendega tantsivad rühmas Tiiu Koitla, Krista Kruuse ning kõige hiljem liitunud Marika Kuusk ja Viola Kaseniit Alaverest.
Kui truppi viis aastat juhendanud Maire Ilves Kehrasse sõitmisest loobus, võttis Veera Rebane selle töö üle. Kuigi praegu on trupi juhendajana kirjas Tiiu Koitla, nimetab tema end pigem mänedžeriks – hoiab rahakotti, õmbleb ja kohendab esinemiskostüüme.
„Tantsude õppimine on kollektiivne looming. Maire käib meid Lehtsest korra kuus konsulteerimas ning kui jänni jääme, abistab ka Veera,“ selgitasid Tiiu Koitla ja Ruth Jõgi.
Sõltuvalt tantsu keerukusest ja sammude arvust õpitakse üks tants selgeks kas ühe või kahe treeninguga.
„Kui esinemist tulemas ei ole, püüame igas trennis ühe uue tantsu õppida. Tantsud on eri raskusega, on algajatele, keskmise tasemega tantsijaile, mõned veel keerulisemad. Kui ei taha algajate tantsude peale jääda, tuleb päris palju õppida,“ lausus Ruth Jõgi.
Kui esialgu tantsiti linetantse kantrimuusika saatel, siis nüüd pole see Kehra tantsijate sõnul enam ammu saloonitants, on läinud palju modernsemaks, tantsitakse isegi popmuusika saatel. Toimuvad uute tantsude konkursid, tantse mõeldakse välja ka Eestis.
Sünnipäevakontsert koos sõpradega
Sünnipäevapeol näidati kinolinal fotogaleriid Kantrirooside tegemistest 20 aasta jooksul, meenutused vaheldusid tantsudega. Peale Kantrirooside esinesid nende sõprusrühmad Kolgaküla Lainerid, Raasiku Rassaline ja Lehtse Liinirahvas. Veera Rebane selgitas, et nendega saadakse üks kord aastas iga rühma tegutsemiskohas kokku, et koos tantsida.
Kantriroosid tänasid oma sõpru ning rahvamaja töötajaid, et on saanud rahvamajja 20 aastat minna nagu koju. Sõprusrühmade esindajad ning valla ja rahvamaja töötajad omakorda tänasid Kantriroose vägeva kontserdi eest ja õnnitlesid sünnipäeva puhul.
Anija valla kultuurikeskuse juhataja Veiko Veiert võrdles Kehra linetantsijaid vitamiinirohke sidruniviiluga, mis teeb päikeselisel talvepäeval kuuma tee mõnusaks. Ta lisas, kui Anija vallas lauldakse-tantsitakse, on Kantriroosid alati viimane esineja.
„See on teadlikult nii jäetud – igal tordil peab olema kirss ja see on Kantriroosid,“ ütles ta.