Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga võt­tis ühen­dust Kol­gas oma va­ne­ma­te su­ve­ko­dus su­vi­tav And­rus Ul­pus ja tea­tas, et Ees­ti Evan­geel­se Ven­nas­te­ko­gu­du­se (EEVK) pea­va­nem Ee­nok Haa­mer on te­da mää­ra­nud Kuu­sa­lu ven­nas­te­ko­gu­du­se uueks va­ne­maks ning hak­kab taa­se­lus­ta­ma ven­nas­te­ko­gu­du­se te­ge­vust Kuu­sa­lus. Esi­me­ne kuu­lu­tus­tund on ka­vas pü­ha­päe­val, 24. märt­sil.

And­rus Ul­pus rää­kis, et Ven­nas­te­ko­gu­du­se te­ge­vus on Kuu­sa­lus aas­taid ol­nud soi­kus ja EEVK-le kuu­luv pal­ve­ma­ja Sood­la teel seis­nud ka­su­tu­se­ta, se­da on jõu­du­möö­da kor­ras­ta­tud: „Mind kut­sus EEVK­ga lii­tu­ma Tal­lin­na End­la tä­na­va ko­gu­du­se va­nem Ai­var Vil­lems. Plaan on Kuu­sa­lu pal­ve­maj­ja elu­vai­mu sis­se pu­hu­da, kaks kor­da kuus hak­ka­vad toi­mu­ma kuu­lu­tus­tun­nid, ka­vas on kut­su­da eri­ne­vaid jut­lus­ta­jaid, aeg-ajalt ka muu­si­kuid. Olen õp­pi­nud Usu­tea­dus­te Ins­ti­tuu­dis ja EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se lii­ge. Te­gin Kuu­sa­lu Ven­nas­te­ko­gu­du­se­le oma Fa­ce­boo­ki-le­he­kül­je, kus leiab in­fot edas­pi­di­se te­ge­vu­se koh­ta.“

EEVK Kuu­sa­lu ven­nas­te­ko­gu­du­se pal­ve­ma­ja on ehi­ta­tud 1935. aas­tal, sel­le pro­jek­tee­ri­sid Kuu­sa­lu val­last Muuk­si kü­last pä­rit ar­hi­tekt Au­gust Vol­berg ja ar­hi­tekt Ed­gar Velb­ri.

Nõu­ko­gu­de ajal võe­ti pal­ve­ma­ja ko­gu­du­selt. Aas­tast 1961 oli seal spor­di­saal-mööb­li­la­du, pal­ve­ma­jaks taas­pü­hit­se­ti aas­tal 1994. Kuu­sa­lu ven­nas­te­ko­gu­dus loo­di 1918. aas­tal.