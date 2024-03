Koo­li­va­hea­jal veeb­rua­ri lõ­pus said Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si 11 noort sport­last va­nu­ses 10-16 aas­tat või­ma­lu­se pur­je­ta­da Aad­ria me­rel. Ha­ra pur­jek­lu­bi kor­ral­da­tud tree­ning­laa­ger kes­tis Hor­vaa­tias Ist­ria pool­saa­rel paik­ne­vas Pu­la sa­da­ma­lin­nas nä­dal ae­ga.

Sin­na ja ta­ga­si sõi­de­ti ka­he väi­ke­bus­si­ga ning mõ­le­mal bus­sil oli jä­rel trei­ler pur­je­ka­te­ga. Sõi­tu ja tree­ning­laag­rit ai­ta­sid el­lu viia lap­se­va­ne­mad. Üh­te bus­si juh­ti­sid tree­ne­r Ing­rid Randlaht ja lapsevanem Kal­li-Ma­rion Sass, teist lap­se­va­ne­mad Ma­ris ja Ta­nel Mat­si.

Ha­ra pur­jek­lu­bi noor­test sport­las­test osa­le­sid Im­bi Rand­laht, Ma­rii Mat­si, Me­lis­sa Kurg, Thor Piis­pea, Gre­te Oru, Joo­sep Saar, Kir­ke Külm­saar, Jens Rand­laht, Ras­mus Lut­ter, Ott Ric­hard Hääl, Jes­si­ka Jõe­saar.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si tree­ner Ing­rid Rand­laht: „Pur­je­spor­di eri­pä­ra meie klii­mas on, et sport­las­te et­te­val­mis­tu­sae­ga tu­leb pi­ken­da­da ja min­na tal­ve­pe­rioo­dil tree­ni­ma sin­na, kus po­le jääd. Mi­da kõr­ge­mal ta­se­mel võis­tel­da, se­da roh­kem on va­ja vee­tun­de ka tal­vel. Me ole­me se­ni käi­nud soo­je­ma­tel ve­tel tree­ni­mas ühe-ka­he-kol­me sport­la­se­ga, tei­nud len­nu­rei­se. Nüüd sõit­si­me es­ma­kord­selt suu­re selts­kon­na ja bus­si­de­ga ning te­gi­me ko­ha­peal oma tree­ning­laag­ri. Sa­mal ajal olid seal oma laag­ri­te­ga ka Saa­re­maa ja Pär­nu pur­jek­lu­bi tree­ne­rid ja noo­red sport­la­sed. Ren­ti­si­me ka­he klu­bi­ga ühe li­sa­kaat­ri, et pur­je­ta­va­tel noor­tel me­rel kaa­sas ol­la.“

Seits­me laag­ri­päe­va­ga teh­ti Ha­ra sei­la­ja­te­ga kok­ku 28 tree­ning­tun­di, kõi­ge pi­kem tree­ning kes­tis me­rel 6 tun­di. Osa­le­ti ka piir­kond­li­kul re­ga­til, kus võist­le­jaid oli kuuest rii­gist, Ees­ti kol­me pur­jes­por­dik­lu­bi pea­le oli võist­le­mas 23 eest­last.

„Need Hor­vaa­tias teh­tud 28 vee­tun­di on kul­la väär­tu­se­ga. Laag­ris osa­le­nud noo­red on pa­re­mi­ni val­mis­tu­nud meil mai­kuus al­ga­vaks pur­je­ta­mis­hoo­a­jaks. Tal­vel tee­me ko­du­seid tree­nin­guid mui­du vaid spor­di­saa­li­des ja uju­la­tes,“ sõ­nas Ing­rid Rand­laht.

Ta mär­kis, et vä­lis­laa­ger sai või­ma­li­kuks tä­nu lap­se­va­ne­ma­te toe­le ja abi­le, ka ra­ha­li­se­le osa­lu­se­le. Laag­ri mak­su­mu­se või­ma­li­kult ma­da­lal hoid­mi­seks va­li­ti hoo­le­ga ma­ju­tus­või­ma­lust. Ka ot­sus­ta­ti en­di­le ise süüa te­ha, sel­les osa­le­sid sport­la­sed jõu­ko­ha­sel mää­ral.

„Hor­vaa­tia laag­ris olid meil pur­je­ta­jad ala­tes 4. klas­si õpi­la­sest ku­ni 10. klas­si­ni. Laa­ger oli mit­mes mõt­tes hea vas­tu­pi­da­mi­se ja hak­ka­ma­saa­mi­se kool ning ka kõi­ge noo­re­ma­te pä­rast po­le tar­vis mu­ret­se­da, nad on ise­seis­vad, os­ka­vad oma as­ju pak­ki­da ja jäl­gi­da, et kõik va­ja­lik oleks kaa­sas. Bus­si­ga sõit Hor­vaa­tias­se ja ta­ga­si, kok­ku 4900 ki­lo­meet­rit, oli sa­mu­ti vas­tu­pi­da­mis- ehk kest­vust­ree­ning. Pur­je­ta­mi­ne on noor­te­le pal­ju ena­mat kui vaid sport ja lii­ku­mi­ne,“ rää­kis tree­ner.

Lap­se­va­nem Kal­li-Ma­rion Sass te­ge­les laag­ris toi­du­val­mis­ta­mi­se­ga ja kii­tis, et vä­lis­rei­sid ning veel koos Ees­ti teis­te pur­jek­lu­bi­de­ga on tree­nin­gu­te­le li­sa­väär­tus: „Tren­ni­päe­vad olid pi­kad, igaü­hel tu­li ise jäl­gi­da, et va­he­tus­rii­ded olek­sid me­rel kaa­sas, ka joo­gi­pu­del ja söö­gik­raam. Paat tu­li me­re­le mi­ne­kuks val­mis sea­da ja pä­rast kok­ku pan­na. Kõik see an­dis vä­ga hea et­te­val­mis­tu­se eri olu­kor­da­des hak­ka­ma­saa­mi­seks ning üks­tei­se­ga ar­ves­ta­mi­seks. Vä­lis­laa­ger oli ka hea kee­lep­rak­ti­ka, ise­gi kõi­ge noo­re­mad os­ka­sid ing­li­se kee­les su­hel­da. Pea­le tren­ni­de olid noor­te­le ko­ha­peal eks­kur­sioo­nid, sai käia seal­set loo­dust vaa­ta­mas. Vah­va ela­mu­se pak­kus ka see, kui re­ga­ti ajal min­di me­re­le ja paa­te tu­lid saat­ma del­fii­nid. Noor­te sport­las­te vä­lis­laag­reid ei mak­sa pel­ja­ta, tu­leb jul­ge­da mõel­da nii-öel­da kas­tist väl­ja ja min­na vaa­ta­ma, kui­das mu­jal ela­tak­se.“

Laag­ri­lis­te toit­lus­ta­mi­se koh­ta ju­tus­tas ta, et te­gi süüa koos Ing­rid Rand­la­he­ga: „Püüd­si­me pak­ku­da las­te­le mee­le­pä­ra­seid söö­ke ja kü­si­si­me, mi­da soo­vik­sid. Toi­duai­ned ost­si­me poest, Ing­rid on ko­ge­num, os­kas va­li­da õi­geid ko­gu­seid. Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pu­hul on pä­ris suur roll ja pa­nus lap­se­va­ne­ma­tel. Võist­lus­te ajal ole­me me­rel abis, meil on ühi­ne grupp, kõik ai­ta­vad üks­teist.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 5. klas­si õpi­la­ne Thor Piis­pea: „Mul­le meel­dis Hor­vaa­tias, seal olid soo­jad il­mad ja su­vi hak­kas kät­te jõud­ma, oli na­gu meie mai­kuu. Õues sai ol­la dres­sip­luu­si­ga ja me­re­ve­si oli soo­jem kui meil mais. Me­re­ve­si oli häs­ti soo­la­ne, kui me­relt tu­li­me, olid nä­gu ja rii­ded soo­last val­ged. Häs­ti la­he oli päev, kui me­rel olid suu­red lai­ned ja paa­di­ga sai sur­fa­ta, is­tu­da paa­dil ta­ga ot­sas.“

Ta kii­tis, et pur­je­ta­mi­ne vä­ga meel­dib, saab pal­ju me­rel ol­la. Eel­mi­sel hooa­jal oli ta Op­ti­mist-pur­je­ka­ga me­rel kok­ku paar­sa­da tun­di.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­jek­lu­bi ni­me­kir­jas on 27 noor­sport­last, kes tree­ni­vad aas­ta­ring­selt. Su­vel lii­tu­vad mõ­ned Ju­min­da pool­saa­re kü­la­des­se su­vi­ta­ma saa­bu­vad noo­red, siis on tree­nin­gu­tel osa­le­jaid 40 rin­gis. Tree­ne­reid on ne­li, pea­le Ing­rid Rand­la­he veel Jaa­nus Rand­laht, In­geld­rin Aug ja Sven Ka­das­te.

Ing­rid Rand­laht tõ­des, et tä­na­vu­ne pur­je­hooaeg al­gab tä­ba­ras sei­sus, sest ok­toob­ri­torm lõh­kus Ha­ra sa­da­mas kuus aas­tat ka­su­tu­ses ol­nud vees­ka­mis­sil­la. Pur­je­paa­ti­de vees­ka­mi­se uus sild mak­sab um­bes 10 000 eu­rot.

„Ava­lik­ku spor­di­ta­ris­tut saa­me ka­su­ta­da ai­nult tal­vel. Su­veks pea­vad pur­je­ta­jad ise oma­le ta­ris­tu loo­ma. Sa­mas on pur­je­ta­mi­ne üks vä­hes­test spor­di­ala­dest, kus Ees­ti sport­la­sed on pä­rast taa­si­se­seis­vu­mist võis­tel­nud se­ni kõi­gil olüm­pia­tel.“