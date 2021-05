Lok­sa kesk­koo­li vi­list­la­ne, aas­taid Kiius ela­nud TA­JO KA­DA­JAS aval­das vee­bis ta­su­ta kuu­la­mi­seks oma uu­te lau­lu­de ko­gu­mi­ku „Al­bum 2021“.

Tõe­näo­li­selt on mõ­ni­gi Sõ­nu­mi­too­ja lu­ge­jaist sat­tu­nud sot­siaal­mee­dias või Del­fi uu­dis­te­por­taa­lis lu­ge­ma tun­tud las­te­lau­lu „Mu­tio­nu pi­du“ ori­gi­naal­sõ­nu. Sõ­nad avalikustas muu­sik Ta­jo Ka­da­jas. Ta lei­dis need Tar­tu Üli­koo­li raa­ma­tu­ko­gu ar­hii­vist, kui hak­kas 15 aas­tat ta­ga­si uu­ri­ma Ees­ti va­nu las­te­lau­le.

Te­gu on Ees­ti rah­va­vii­si­ga, mil­le­le sea­de te­gi Au­gust Kiiss ja sõ­nad kir­ju­tas Ali­de Dahl­berg. Laul aval­da­ti 1931. aas­tal las­te noo­di­vi­hi­kus. Luu­le­tu­se es­mat­rükk il­mus 1926. aas­tal las­tea­ja­kir­jas Päi­ke­se­tar ja oli pal­ju pi­kem, koos­nes 18 sal­mist. Ta­jo Ka­da­ja­se leiust ja pi­ke­mast luu­le­tu­sest kir­ju­tas aja­kir­ja­nik Alo Lõh­mus 2015. aas­tal Maa­le­hes il­mu­nud loos „Joo­ming, tü­li ja ke­ha­vi­gas­tu­sed: Mis juh­tus Mu­tio­nu peol te­ge­li­kult?“.

Ta­jo Ka­da­jas oli aas­ta­tel 1993-1996 Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees ning juh­tis Kuu­sa­lu põl­lu­ma­jan­du­sü­his­tu lik­vi­dee­ri­mis­ko­mis­jo­ni. Ku­ni aas­ta­ni 2006. elas Kiius, vii­ma­sed 15 aas­tat on Tar­tu An­ne­lin­na ela­nik.

Ap­ril­li al­gu­ses aval­das ta vee­bis lau­lu­de ko­gu­mi­ku „Al­bum 2021“, mi­da ja­gas ka Fa­ce­boo­ki suht­lus­võr­gus­ti­kus Kuu­sa­lu Aru­tab Ava­li­kult.

Üks suur ja tä­nu­väärt et­te­võt­mi­ne oli Ees­ti sa­ja va­na las­te­lau­lu kaa­saeg­ses­se he­li­keel­de pa­nek ja lin­dis­ta­mi­ne, lau­la­vad Üle­nur­me muu­si­ka­koo­li õpi­la­sed Ur­sel Oja lau­lu­koo­list.

Ta­jo Ka­da­jas kir­jel­dab, et tõu­ke an­dis esi­me­se tüt­re­po­ja sünd 2005. aas­tal. Tek­kis mõ­te, et lap­se­las­te­le võiks pak­ku­da hu­vi, mil­li­seid lau­le lau­lis va­nai­sa lap­se­na.

„Li­gi aas­ta käi­sin Tar­tu Üli­koo­li ar­hii­vis ja ot­si­sin va­nu las­te­lau­le. Tut­ta­vaid lau­le ko­gu­nes sa­da. Te­gin nei­le jär­jest sea­deid, ai­tas klahv­pil­li­män­gi­ja Vla­di­mir Pe­tuh­hov. Esi­me­sed lau­lud on aas­tast 1868 – „Ju­ba lin­nu­ke­sed“ ja „Sü­da tuk­sub tuks, tuks, tuks“. Lau­le on ku­ni aas­ta­ni 1968, siis tu­li te­le­saa­de „En­tel-ten­tel“, mil­le lau­lu­dest on plaa­did ole­mas,“ ju­tus­tab muu­sik.

Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si väl­ja an­tud plaa­ti­de las­te­lau­lud on lei­ta­vad You­Tu­be´is. Lau­lu „Mu­ki on koe­ra­ke“ on kuu­la­tud roh­kem kui 1,3 mil­jo­nit kor­da.

Loe pikemalt 5. mai Sõnumitoojast.