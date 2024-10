Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ree­del, 20. sep­temb­ril toi­mu­nud is­tun­gil 16 poolt- ja 2 era­poo­le­tu hää­le­ga uue mää­ru­se 2025. aas­ta maa­mak­su­mää­ra­de koh­ta ning tun­nis­tas keh­te­tuks tä­na­vu 19. juu­nil kin­ni­ta­tud mää­ru­se. Val­la juh­tiv maa­spet­sia­list Alo Rei­dolv sel­gi­tas is­tun­gil, et juu­ni­kuu is­tun­gil keh­tes­ta­ti val­las maa­mak­su­mää­rad ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni keh­ti­va sea­du­se jär­gi. Sa­mal päe­val võt­tis rii­gi­ko­gu vas­tu maa­mak­su­sea­du­se muut­mi­se sea­du­se, mil­le pre­si­dent kuu­lu­tas väl­ja 26. juu­nil ja Rii­gi Tea­ta­jas aval­da­ti 30. juu­nil.

Muu­de­tud maa­mak­susea­du­ses on ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õu­emaa kõl­vi­ku mak­su­mää­ra se­ni­ne va­he­mik 0,1-0,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast aas­tas asen­da­tud va­he­mi­ku­ga 0,1-1,0 prot­sen­ti. Sa­mu­ti asen­da­ti kõi­ki­de muu­de sih­t­ots­tar­beg­rup­pi­de, väl­ja ar­va­tud ela­mu­maa, maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku ja maa­tu­lun­dus­maa mak­su­mää­ra va­he­mik 0,1-1,0 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas va­he­mi­ku­ga 0,1-2,0 prot­sen­ti. Uued mak­su­mää­rad hak­ka­vad keh­ti­ma ala­tes 1. jaa­nua­rist 2025.

Muu­de­tud sea­du­se­ga ava­nes ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le või­ma­lu­s kaa­lu­da, mil­list sih­tots­tar­be-grup­pi täien­da­valt mak­sus­ta­da, ja va­rem keh­tes­ta­tud maa­mak­su­mää­rad üm­ber vaa­da­ta 1. ok­toob­riks 2024.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja koa­lit­sioon leid­sid, et õue­maa ja maa­tu­lun­dus­maa maa­mak­su­mää­ra­sid ei muu­de­ta – jääb ka tu­le­val aas­tal 0,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast.

Vo­li­ko­gu­le ot­sus­ta­ti esi­ta­da et­te­pa­nek suu­ren­da­da maa­mak­su­mää­ra muu­de sih­tots­tar­be­grup­pi­de osas – se­ni mää­ru­ses ol­nud 1 prot­sen­di ase­mel 2 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast. Sel­les­se sih­tots­tar­be­grup­pi kuu­lu­vad näi­teks toot­mis-, äri-, mäe­töös­tus-, tur­ba­töös­tus­maa ja muu sel­li­ne. Ar­vu­tus­li­kult tä­hen­dab muu­de­tud mak­su­määr um­bes 15 000 eu­ro suu­rust li­sa­lae­ku­mist Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves­se.

Juh­tiv maas­pet­sia­list mär­kis veel, et maa­mak­su­sea­du­se muut­mi­se sea­du­se­ga on suu­ren­da­tud riik­lik­ku kait­se­meh­ha­nis­mi – kui käe­so­le­val aas­tal võis maa­maks tõus­ta ku­ni 10 prot­sen­ti, siis tu­le­val aas­tal võib ku­ni 50 prot­sen­ti. See suu­ren­dab maa­mak­su lae­ku­mist val­laee­lar­ves­se um­bes 135 000 eu­ro võr­ra. Tä­na­vu­seks aas­taks on prog­noo­si­tud 340 000 eu­ro suu­ru­se maa­mak­su lae­ku­mist val­laee­lar­ves­se. Võt­tes ar­ves­se maa­mak­su 50prot­sen­di­list tõu­su kait­se­meh­ha­nis­mi ja uu­si mää­ra­sid peaks järg­mi­sel aas­tal lae­ku­ma val­laee­lar­ves­se maa­mak­su prog­noo­si­ta­valt 490 000 eu­rot.

Maa­mak­su ar­vu­tab mak­su- ja tol­lia­met, Kuu­sa­lu val­la 2025. aas­ta maa­mak­su ko­gu­sum­ma lae­ku­mist saab kont­rol­li­da aas­ta lõ­pus.

Keh­ti­ma jääb ka tu­le­val aas­tal 50prot­sen­di­li­ne riik­lik soo­dus­tus loo­dus­kait­sea­lus­te­le maa­de­le ja ko­dua­lu­se maa maa­mak­su va­bas­tus vas­ta­valt sea­du­se­le.