Ani­ja val­la­va­nem va­bas­tas val­la­va­lit­su­se tee­nis­tu­sest jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti Mih­hail Lo­pat­ki­ni ja aren­dus­ju­hi Jan­ne Kal­lak­maa. Jä­re­le­val­ve­spet­sia­list lah­kus ame­tist koon­da­mi­se tõt­tu 15. sep­temb­rist. Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et jä­re­le­val­ve­spet­sia­lis­ti ame­ti­ju­hen­dit täien­da­ti nõu­de­ga, et sel­lel ame­ti­ko­hal töö­ta­mi­seks on nõu­tav ju­rii­di­li­ne kõrg­ha­ri­dus. Ku­na Mih­hal Lo­pat­ki­nil se­da ei ole, ta koon­da­ti. Aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maal, kes oli val­la­va­lit­su­ses 0,4 ame­ti­ko­ha­ga, oli vii­ma­ne töö­päev 19. sep­temb­ril. „Lah­ku­sin omal soo­vil uu­te­le väl­ja­kut­se­te­le,“ sõ­nas ta. Val­la­va­lit­sus kor­ral­dab töölt lah­ku­nud ka­he amet­ni­ku ase­mel uu­te leid­mi­seks kon­kur­si.