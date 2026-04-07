Tänavu möödub 25 aastat Aruküla huvialakeskuse Pääsulind Raasiku filiaali avamisest. Huvikooli osakonna 25. tegevusaasta tähistamiseks toimus Raasiku rahvamajas pühapäeval, 29. märtsil kontsert-aktus. Esinesid Pääsulinnu Raasiku filiaali õpilased, õpetajad ja vilistlased. Kontserdi teadustaja oli huvialakeskuse direktor Enno Lepnurm, kes meenutas ka kooli algusaega ja tegi kokkuvõtte esimesest veerandsajast.
Pääsulind avati Aruküla mõisas kohaliku kogukonna initsiatiivil laulva revolutsiooni päevil 1989. aastal. Raasiku filiaal sai alguse 12 aastat hiljem sealsete lapsevanemate, huvialakooli endise direktori Malle Jaako ja Raasiku vallavalitsuse toonase finantsjuhi Silva Liimandi initsiatiivil. Jaanuaris 2001 avati Raasikul Pääsulinnu ettevalmistusklass, milles hakkasid õppima 14 õpilast, nende õpetajaks sai Terje Saarem. Sama aasta 1. septembril võeti Raasiku filiaali vastu esimesed 7 klaveri eriala õpilast. Nende esimene pilliõpetaja oli Terje Saarem, solfedžoõpetaja Mae Trump.
Kahel esimesel aastal toimusid huvikooli tunnid Raasiku põhikooli muusikaklassis. 2003. aastal oli õpilasi juba nii palju, et kooli muusikaklassi enam ära ei mahutud. Direktor Malle Jaako sai kokkuleppele Raasiku rahvamaja tolleaegse juhataja Margit Eerikuga ja muusikakooli filiaal kolis rahvamajja. Sel ajal tegutsesid rahvamajas ka raamatukogu ja noortekeskus ning kuna pilliõpilaste arv kasvas iga aastaga, tekkis peagi taas ruumipuudus. Sellele tuli leevendust üheksa aastat tagasi, kui raamatukogu sai uue koha kooli juurdeehituses ja noortekeskus kolis raamatukogu endistesse ruumidesse. Pääsulinnu Raasiku filiaalile anti pillitundideks kasutada rahvamaja suure saali kõrval kaks ruumi, rahvamaja teisel korrusel seati sisse bändiruum.
Praegu on Pääsulinnu Raasiku filiaali kasutuses rahvamajas neljal päeval nädalas kokku viis ruumi. Esimesel korrusel on lisaks väikesele saalile ja selle taga olevale toale, kus toimuvad klaveritunnid, ka suure saali tagune esinejateruum, mis on kasutusel viiuliklassina. Teisel korrusel toimuvad peale bänditundide ka solfedžotunnid, need on Ernesaksa saalis. Kitsas on ikka, märkis Enno Lepnurm.
Neli eriala, üle 40 lõpetaja
Esimestel aastatel oli võimalik Pääsulinnu Raasiku filiaalis õppida vaid klaverit. Viiuli eriala avati 2005. aastal, õpetama hakkas Valentina Väli, kontsertmeistriks sai Terje Saarem.
Aastatel 2003-2005 töötas Raasikul ka kitarriring, seejärel jäi kitarrimäng seal aastateks soiku, uuesti alustati 2017. aastal. Alates 2023. aastast õpetab pillimängu praegune kitarriõpetaja Ainar Toit. Esimesed õpilased lõpetavad Raasikul kitarrieriala 2027. aastal.
Raasikul saab õppida veel kandlemängu – väikekandle erialatunde annab Piret Sternhof, kes juhendab ka rahvamaja kandleringi. Varem andis Piret Sternhof Raasiku filiaalis ka solfedžotunde, praegu on seal ainus solfedžoõpetaja Liis-Marii Vendt, Pääsulinnu vilistlane 8. lennust. 2018. aastal alustas ta seal praktilise solfedžo ehk bänditundidega. Alates 2021. aastast toimub igal aastal lastekaitsepäeval Raasikul Liis-Marii Vendti algatatud Musafest, kus esinevad Pääsulinnu bändid.
Aastatel 2008-2011 tegutses kooli juures võistlustantsu ring, mida juhendas Heret Ameljušenko.
Pääsulinnu Raasiku filiaali on lõpetanud kokku 42 õpilast, neist 31 klaveri, 9 viiuli ja 2 akordioni erialal. Akordioniõpilased käisid erialatundides õpetaja Eve Vendti juures Arukülas. Kooli vilistlastest 4 klaveri eriala lõpetanut on valinud muusikutee: Auli Teppo (Lonks) ja Grete Saarum-Loit töötavad muusikaõpetajatena, Liis Õunpuu tegutseb rütmimuusika valdkonnas, Emma Hansberg õpib MUBAs.
Käesoleval õppeaastal õpib Pääsulinnu Raasiku filiaali pilliõppes 34 õpilast, ettevalmistusklassis 8. Õpetajaid on 7: klaveriõpetajad Lilia Semjonova, Mailis Jurtom ja Karina Nefedova, viiuliõpetaja Valentina Väli, kitarriõpetaja Ainar Toit, bänditundide juhendaja ja solfedžoõpetaja Liis-Marii Vendt ning kandleõpetaja Piret Sternhof.
Unistus uuest tiibklaverist
Pääsulinnu filiaali sünnipäevakontserdi avasid „Sünnipäevalauluga“ Sofie Anette Betlem klaveril ja Lukas Betlem kitarril. Esinesid veel klaveri eriala õpilased Rika Maretta Hilimon, Andre Žuravljov, Milana Honchar, Kirsika Kuningas, Gerd-Marten Pikkamäe, Gregor-Andreas Pikkamäe, viiuliõpilased Nelli Zuravljova ja Heleri Heiberg, klaveriõpetajate ansambel, kitarristide ansambel ja kitarriõpetaja Ainar Toit. Vilistastest esines klaveril Emma Hansberg, laulsid Cristel Tammsoo ja Liis Õunpuu.
Direktor Enno Lepnurm andis tänukirja Pääsulinnu eelmisele juhile Malle Jaakole, Raasiku vallavalitsuse esindajale, haridus- ja kultuurispetsialist Maarja-Ly Teinole, Raasiku kooli direktorile Triin Hallikule ning rahvamaja juhatajale Angela Allikule. Raasiku osakonna õpetajaile kinkis ta lilled.
Malle Jaako tunnustas koostöö eest samuti rahvamaja endiseid juhatajaid Margit Eerikut ja Helle Vaga ning praegust juhatajat, Pääsulinnu 1. lennu vilistlast Angela Allikut. Endine koolijuht tunnustas, et Raasiku filiaalis töötavad mitu väga pikaajalist õpetajat, kuid on tulnud ka uusi noori. Ta rõõmustas, et klassikalise kõrval õpitakse ka popmuusikat ja tehakse bände. Samuti kiitis ta lapsevanemaid ja märkis, et ilma omavalitsuse ja kogukonna toeta ei saaks taoline huvikool eksisteerida.
Malle Jaako avaldas veel lootust, et kunagi täitub Raasiku filiaali suur unistus saada uus tiibklaver. Praegune on ostetud üle paarikümne aasta tagasi muusikaakadeemia oksjonilt ja lastud renoveerida. Arukülla saime mõne aasta eest lõpuks uue klaveri, ehk õnnestub ka Raasikule saada, lausus ta.