Tä­na­vu möö­dub 25 aas­tat Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind Raa­si­ku fi­liaa­li ava­mi­sest. Hu­vi­koo­li osa­kon­na 25. te­ge­vu­saas­ta tä­his­ta­mi­seks toi­mus Raa­si­ku rah­va­ma­jas pü­ha­päe­val, 29. märt­sil kont­sert-ak­tus. Esi­ne­sid Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­li õpi­la­sed, õpe­ta­jad ja vi­list­la­sed. Kont­ser­di tea­dus­ta­ja oli hu­via­la­kes­ku­se di­rek­tor En­no Lep­nurm, kes mee­nu­tas ka koo­li al­gu­sae­ga ja te­gi kok­ku­võt­te esi­me­sest vee­rand­sa­jast.

Pää­su­lind ava­ti Aru­kü­la mõi­sas ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na init­sia­tii­vil laul­va re­vo­lut­sioo­ni päe­vil 1989. aas­tal. Raa­si­ku fi­liaal sai al­gu­se 12 aas­tat hil­jem seal­se­te lap­se­va­ne­ma­te, hu­via­la­koo­li en­di­se di­rek­to­ri Mal­le Jaa­ko ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se too­na­se fi­nants­ju­hi Sil­va Lii­man­di init­sia­tii­vil. Jaa­nua­ris 2001 ava­ti Raa­si­kul Pää­su­lin­nu et­te­val­mis­tusk­lass, mil­les hak­kasid õp­pi­ma 14 õpi­last, nen­de õpe­ta­jaks sai Ter­je Saa­rem. Sa­ma aas­ta 1. sep­temb­ril võe­ti Raa­si­ku fi­liaa­li vas­tu esi­me­sed 7 kla­ve­ri eri­ala õpi­last. Nen­de esi­me­ne pil­li­õpe­ta­ja oli Ter­je Saa­rem, sol­fed­žoõ­pe­ta­ja Mae Trump.

Ka­hel esi­me­sel aas­tal toi­mu­sid hu­vi­koo­li tun­nid Raa­si­ku põ­hi­koo­li muu­si­kak­las­sis. 2003. aas­tal oli õpi­la­si ju­ba nii pal­ju, et koo­li muu­si­kak­las­si enam ära ei ma­hu­tud. Di­rek­tor Mal­le Jaa­ko sai kok­ku­lep­pe­le Raa­si­ku rah­va­ma­ja tol­leaeg­se ju­ha­ta­ja Mar­git Ee­ri­ku­ga ja muu­si­ka­koo­li fi­liaal ko­lis rah­va­maj­ja. Sel ajal te­gut­se­sid rah­va­ma­jas ka raa­ma­tu­ko­gu ja noor­te­kes­kus ning ku­na pil­liõ­pi­las­te arv kas­vas iga aas­ta­ga, tek­kis pea­gi taas ruu­mi­puu­dus. Sellele tuli lee­ven­dust ühek­sa aas­tat ta­ga­si, kui raa­ma­tu­ko­gu sai uue ko­ha koo­li juur­dee­hi­tu­ses ja noor­te­kes­kus ko­lis raa­ma­tu­ko­gu en­dis­tes­se ruu­mi­des­se. Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­li­le an­ti pil­li­tun­di­deks ka­su­ta­da rah­va­ma­ja suu­re saa­li kõr­val kaks ruu­mi, rah­va­ma­ja tei­sel kor­ru­sel sea­ti sis­se bän­di­ruum.

Prae­gu on Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­li ka­su­tu­ses rah­va­ma­jas nel­jal päe­val nä­da­las kok­ku viis ruu­mi. Esi­me­sel kor­ru­sel on li­saks väi­ke­se­le saa­li­le ja sel­le ta­ga ole­va­le toa­le, kus toi­mu­vad kla­ve­ri­tun­nid, ka suu­re saa­li ta­gu­ne esi­ne­ja­te­ruum, mis on ka­su­tu­sel viiu­lik­las­si­na. Tei­sel kor­ru­sel toi­mu­vad peale bän­di­tun­di­de­ ka sol­fed­žo­tun­nid, need on Er­ne­sak­sa saa­lis. Kit­sas on ik­ka, mär­kis En­no Lep­nurm.

Ne­li eria­la, üle 40 lõ­pe­ta­ja

Esi­mes­tel aas­ta­tel oli võimalik Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­lis õp­pi­da vaid kla­ve­rit. Viiu­li eri­ala ava­ti 2005. aas­tal, õpe­ta­ma hak­kas Va­len­ti­na Vä­li, kont­sert­meist­riks sai Ter­je Saa­rem.

Aas­ta­tel 2003-2005 töö­tas Raa­si­kul ka ki­tar­ri­ring, seejärel jäi ki­tar­ri­mäng seal aas­ta­teks soi­ku, uues­ti alus­ta­ti 2017. aas­tal. Ala­tes 2023. aas­tast õpe­tab pil­li­män­gu prae­gu­ne ki­tar­ri­õ­pe­ta­ja Ai­nar Toit. Esi­me­sed õpi­la­sed lõ­pe­ta­vad Raa­si­kul ki­tar­ri­eria­la 2027. aas­tal.

Raa­si­kul saab õp­pi­da veel kand­le­män­gu – väi­ke­kand­le eria­la­tun­de an­nab Pi­ret Stern­hof, kes ju­hen­dab ka rah­va­ma­ja kand­le­rin­gi. Va­rem an­dis Pi­ret Stern­hof Raa­si­ku fi­liaa­lis ka sol­fed­žo­tun­de, prae­gu on seal ai­nus sol­fed­žoõ­pe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt, Pää­su­lin­nu vi­list­la­ne 8. len­nust. 2018. aas­tal alus­tas ta seal prak­ti­li­se sol­fed­žo ehk bän­di­tun­di­de­ga. Ala­tes 2021. aas­tast toi­mub igal aas­tal las­te­kait­se­päe­val Raa­si­kul Liis-Ma­rii Vend­ti al­ga­ta­tud Mu­sa­fest, kus esi­ne­vad Pää­su­lin­nu bän­did.

Aas­ta­tel 2008-2011 te­gut­ses koo­li juu­res võist­lus­tant­su ring, mi­da ju­hen­das He­ret Amel­jušen­ko.

Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­li on lõ­pe­ta­nud kok­ku 42 õpi­last, neist 31 kla­ve­ri, 9 viiu­li ja 2 akor­dio­ni eria­lal. Akor­dio­niõ­pi­la­sed käi­sid eria­la­tun­di­des õpe­ta­ja Eve Vend­ti juu­res Aru­kü­las. Koo­li vi­list­las­test 4 kla­ve­ri eria­la lõ­pe­ta­nut on va­li­nud muu­si­ku­tee: Au­li Tep­po (Lonks) ja Gre­te Saa­rum-Loit töö­ta­vad muu­si­kaõ­pe­ta­ja­te­na, Liis Õun­puu te­gut­seb rüt­mi­muu­si­ka vald­kon­nas, Em­ma Hans­berg õpib MU­BAs.

Käe­so­le­val õp­peaas­tal õpib Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­li pil­liõp­pes 34 õpi­last, et­te­val­mis­tusk­las­sis 8. Õpe­ta­jaid on 7: kla­ve­riõ­pe­ta­jad Li­lia Sem­jo­no­va, Mai­lis Jur­tom ja Ka­ri­na Ne­fe­do­va, viiu­liõ­pe­ta­ja Va­len­ti­na Vä­li, ki­tar­riõ­pe­ta­ja Ai­nar Toit, bän­di­tun­di­de ju­hen­da­ja ja sol­fed­žoõ­pe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt ning kand­leõ­pe­ta­ja Pi­ret Stern­hof.

Unis­tus uuest tiibk­la­ve­rist

Pää­su­lin­nu fi­liaa­li sün­ni­päe­va­kont­ser­di ava­sid „Sün­ni­päe­va­lau­lu­ga“ So­fie Anet­te Bet­lem kla­ve­ril ja Lu­kas Bet­lem ki­tar­ril. Esi­ne­sid veel kla­ve­ri eri­ala õpi­la­sed Ri­ka Ma­ret­ta Hi­li­mon, And­re Žu­ravl­jov, Mi­la­na Honc­har, Kir­si­ka Ku­nin­gas, Gerd-Mar­ten Pik­ka­mäe, Gre­gor-And­reas Pik­ka­mäe, viiu­liõ­pi­la­sed Nel­li Zu­ravl­jo­va ja He­le­ri Hei­berg, kla­ve­riõ­pe­ta­ja­te an­sam­bel, ki­tar­ris­ti­de an­sam­bel ja ki­tar­riõ­pe­ta­ja Ai­nar Toit. Vi­lis­tas­test esi­nes kla­ve­ril Em­ma Hans­berg, laul­sid Cris­tel Tamm­soo ja Liis Õun­puu.

Di­rek­tor En­no Lep­nurm an­dis tä­nu­kir­ja Pää­su­lin­nu eel­mi­se­le ju­hi­le Mal­le Jaa­ko­le, Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­le, ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list Maar­ja-Ly Tei­no­le, Raa­si­ku koo­li di­rek­to­ri­le Triin Hal­li­ku­le ning rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja­le An­ge­la Al­li­ku­le. Raa­si­ku osa­kon­na õpe­ta­jai­le kin­kis ta lil­led.

Mal­le Jaa­ko tun­nus­tas koos­töö eest sa­mu­ti rah­va­ma­ja en­di­seid ju­ha­ta­jaid Mar­git Ee­ri­kut ja Hel­le Va­ga ning prae­gust ju­ha­ta­jat, Pää­su­lin­nu 1. len­nu vi­list­last An­ge­la Al­li­kut. En­di­ne koo­li­juht tun­nus­tas, et Raa­si­ku fi­liaa­lis töö­tavad mi­tu vä­ga pi­ka­aja­list õpe­ta­jat, kuid on tul­nud ka uu­si noo­ri. Ta rõõ­mus­tas, et klas­si­ka­li­se kõr­val õpi­tak­se ka pop­muu­si­kat ja te­hak­se bän­de. Sa­mu­ti kii­tis ta lap­se­va­ne­maid ja mär­kis, et il­ma oma­va­lit­su­se ja ko­gu­kon­na toe­ta ei saaks tao­li­ne hu­vi­kool ek­sis­tee­ri­da.

Mal­le Jaa­ko aval­das veel loo­tust, et ku­na­gi täi­tub Raa­si­ku fi­liaa­li suur unis­tus saa­da uus tiibk­la­ver. Prae­gu­ne on os­te­tud üle paa­ri­küm­ne aas­ta ta­ga­si muu­si­kaa­ka­dee­mia oks­jo­nilt ja las­tud re­no­vee­ri­da. Aru­kül­la sai­me mõ­ne aas­ta eest lõ­puks uue kla­ve­ri, ehk õn­nes­tub ka Raa­si­ku­le saa­da, lau­sus ta.