Põh­ja pre­fek­tuu­ri pre­fekt Ants Kü­bar­sepp tun­nus­tas 25. veeb­rua­ril MU­BAs toi­mu­nud ak­tu­sel staažika­maid po­lit­sei­nik­ke ja abi­po­lit­sei­nik­ke. Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na Kuu­sa­lu ja Lok­sa piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuu­sa­lu sai po­lit­sei tee­nis­tus­ris­ti 30aas­ta­se tee­nis­tu­se eest ning abi­po­lit­sei­ni­kud Krist­jan Kurg ja Priit Kir­sis­te Kuu­sa­lu val­last said abi­po­lit­sei­ni­ku tee­nis­tus­ris­ti 10aas­ta­se tee­nis­tu­se eest. Ka­lev Kuus­pa­lu on töö­ta­nud po­lit­seis ala­tes sel­le taas­loo­mi­sest 1. märt­sil 1991, on töö­ta­nud Kuu­sa­lu po­lit­sei­jaos­kon­nas kri­mi­naal­po­lit­sei­ni­ku­na, ka pat­rull­po­lit­sei­ni­ku­na ja suu­re­ma osa ajast Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ku­na Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sa lin­nas. Va­he­peal oli kolm aas­tat mu­jal tööl. Piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ku töö koh­ta üt­les Ka­lev Kuus­pa­lu Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on ot­se­ne kon­takt ko­gu­kon­na ja po­lit­sei va­hel. Krist­jan Kurg on abi­po­lit­sei­nik ala­tes 2007. aas­tast, Priit Kir­sis­te 2014. aas­tast.