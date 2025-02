Ala­tes möö­du­nud nä­da­last ku­ni 31. jaa­nua­ri sü­daöö­ni kes­tab Ani­ja val­la 2024. aas­ta te­gi­ja­te rah­va­hää­le­tus. Kon­kur­sil „Aas­ta te­gu ja aas­ta te­gi­ja 2024“ sai kan­di­daa­te esi­ta­da 12 ka­te­goo­rias, kuid oma lem­mi­ku­le saab hää­le an­da 11 ka­te­goo­rias. Need on aas­ta et­te­võt­ja te­gu, aas­ta va­baü­hen­du­se te­gu, aas­ta va­ba­taht­lik, aas­ta sä­de, aas­ta noor, aas­ta noor­soo­töö te­gu, aas­ta ha­ri­dus­te­gu, aas­ta kul­tuu­ri­te­gu, aas­ta spor­di­te­gu, aas­ta kü­la ja aas­ta te­gu.

Aas­ta kesk­kon­na­teo tiit­lit tä­na­vu väl­ja ei an­ta. Val­la­sek­re­tär Hel­di Laks sel­gi­tas, et üks kan­di­daat sel­les­se ka­te­goo­rias­se küll esi­ta­ti, kuid val­la­va­lit­sus ot­sus­tas ta tõs­ta tei­se ka­te­goo­ria kan­di­daa­ti­de hul­ka, sest so­bib sin­na pa­re­mi­ni.

Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kan­di­daa­te sai esi­ta­da ala­tes eel­mi­se aas­ta 18. det­semb­rist ku­ni käe­so­le­va aas­ta 7. jaa­nua­ri­ni nii in­ter­ne­tis val­la ise­tee­nin­dus­kesk­kon­nas kui val­la­ma­jas ko­ha­peal. 2024. aas­ta te­gi­ja­te eri ka­te­goo­ria­tes­se no­mi­nee­ri­ti kok­ku 29 asu­tust, et­te­võ­tet, va­baü­hen­dust, ük­si­ki­si­kut või mees­kon­da. Val­la­sek­re­tä­ri sõ­nul jäi üks esi­ta­tu kan­di­daa­ti­de ni­me­kir­jast väl­ja, sest esi­ta­ja ei saat­nud tal­le an­tud täh­t­aja jook­sul täien­da­vaid põh­jen­du­si, miks te­ma esi­ta­tud kan­di­daat on väärt aas­ta te­gi­ja tiit­lit.

Val­la aas­ta te­gi­ja­teks no­mi­nee­ri­tu­te­le saab hää­li an­da nii in­ter­ne­ti teel kui pa­be­ril. In­ter­ne­tis hää­le­ta­mi­seks tu­leb si­se­ne­da val­la ko­du­le­he kau­du ise­tee­nin­dus­kesk­kon­da Spo­ku, iden­ti­fit­see­ri­da end ID-kaar­di, mo­biil-ID või Smart-ID abil, kli­ka­ta toe­tus­te in­fol ning lei­da ala­peal­kir­ja „Kul­tuur, kü­la­selt­sid ja va­baü­hen­du­sed“ alt aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si link. Seal on iga kan­di­daa­di koh­ta ka põh­jen­dus, miks ta on esi­ta­tud aas­ta te­gi­ja no­mi­nen­diks.

Pa­be­ril saab hää­le­ta­da töö­päe­vi­ti val­la­ma­jas, kaa­sa tu­leb võt­ta isi­kut tõen­dav do­ku­ment. Aas­ta te­gi­ja­te va­li­mi­sel osa­le­mi­seks ei pea ole­ma Ani­ja val­la ko­da­nik, kuid iga hää­le­ta­ja saab igas ka­te­goo­rias an­da vaid ühe hää­le.

Ani­ja val­la 2024. aas­ta te­gi­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja ja neid tun­nus­ta­tak­se Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võ­tul, mis toi­mub 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las.

Tiit­li­le aas­ta et­te­võt­ja te­gu on no­mi­nee­ri­tud ne­li kan­di­daa­ti. Need on Keh­ra söö­gi­koht Fi­zu­li Grill­res­to, Rau­do­ja kü­las au­to­re­mon­di­ga te­ge­lev OÜ Ral­li­pe­re, Ani­jal asuv põl­lu­ma­jan­du­set­te­võ­te OÜ Kop­li­mäe Ag­ro ning Sood­la Kaup­lu­se OÜ.

Aas­ta va­baü­hen­du­se teo tiit­li­le kan­di­dee­ri­jaid on sa­mu­ti ne­li: mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gud Ani­ja­uu­di­sed, Val­gus­mee­dia, Mo­tok­lu­bi AEX ning Keh­ra Kan­di Ka­la­va­rud.

Aas­ta va­ba­taht­li­kuks on esi­ta­tud Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si liik­med Ma­dis Kung­la, Reet Kan­ger ja Ma­dis Puu­sepp ning Här­ma­ko­su kü­la­va­nem Vik­tor Kro­patš­jov.

Tiit­li­le aas­ta sä­de on no­mi­nee­ri­tud Keh­ra kan­ga­ku­du­mis­rin­gi ja rah­va­tant­su­rüh­ma Kad­ri ju­hen­da­ja Anu Mäeorg, Keh­ra ja Aeg­vii­du rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja Jan­ne Kuusk­la ning Keh­ra ko­gu­kon­na ak­tiiv­ne lii­ge Karl-Jo­han­nes Kask.

Aas­ta noo­reks kan­di­dee­ri­vad val­la noor­te­ko­gu lii­ge Tee­le Kask ja noor­te­ko­gu esi­mees Mir­tel Ma­ria Rul­li.

Tiit­li­le aas­ta noor­soo­töö te­gu on esi­ta­tud Ani­ja val­la noor­te­ko­gu ning Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja Kat­ri Olesk.

Aas­ta kü­laks kan­di­dee­ri­vad ühi­selt te­gut­se­vad Pik­va ja Ara­va kü­la ning Ala­ve­re ja Uuea­ru kü­la.

Tiit­li­le aas­ta kul­tuu­ri­te­gu on no­mi­nee­ri­tud Keh­ra güm­naa­siu­mi muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja laul­ja Jo­han­na Ma­ria Ju­han­di ning Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus.

Aas­ta spor­di­teoks on esi­ta­tud jalg­pal­li­tur­niir Soh­vik Cup ee­sot­sas pea­kor­ral­da­ja Mih­kel Kuu­se­ga, ka 20. au­gus­til 15. kor­da toi­mu­nud rat­ta­matk, mil­le kor­ral­da­ja on Peep Kask ning sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ja Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kor­ral­da­tud ker­ge­jõus­ti­ku­päev Keh­ras.

Aas­ta ha­ri­dus­teo tiit­li no­mi­nen­did on Keh­ra Las­teae­da­de di­rek­tor Pi­ret Tis­lar, las­teae­da­de õpe­ta­jad Sig­ne Lib­lik­mann ja Me­ri­ke Pik­kel ning Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri Akt­sia­selts.

Tiit­li­le aas­ta te­gu kan­di­dee­ri­vad Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu Aeg­vii­du Coo­pi uue kaup­lu­se ava­mi­ne ning Sport­land Kõr­ve­maa Ne­li­kü­ri­tus, mi­da kor­ral­dab Bal­tic Events Es­to­nia MTÜ.