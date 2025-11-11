Möö­du­nud nä­da­lal an­dis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu va­li­mi­sed võit­nud va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus sot­siaal­mee­dias tea­da, et moo­dus­tab või­mu­lii­du Kes­k­era­kon­na­ga, kel­le­ga on koa­lit­sioo­nis ol­nud ka eel­ne­vatel vali­mis­pe­rioo­di­del. Ani­ja Ühen­dus sai 19liik­me­li­ses val­la­vo­li­ko­gus 8, Kes­ke­ra­kond 4 koh­ta. Sa­ma pal­ju oli kum­mal­gi koh­ti ka vo­li­ko­gu eel­mi­ses koos­sei­sus, see­ga on uus koa­lit­sioon 12liik­me­li­ne, na­gu oli se­ni. Opo­sit­sioo­ni jää­vad va­li­mis­lii­dud Uue­nev Ani­ja Vald, kes sai vo­li­kok­ku 5 koh­ta, ning EK­RE, kel­lel on uues vo­li­ko­gus 2 koh­ta.

Ani­ja Ühen­du­se esin­da­ja Mar­gus Nõl­vak üt­les, et eel­kon­sul­tat­sioo­ne pee­ti kõi­ki­de ni­me­kir­ja­de­ga, kuid koa­lit­sioo­ni­kõ­ne­lu­si ot­sus­ta­ti alus­ta­da Kesk­e­ra­kon­na­ga.

„Meie koos­töö on häs­ti su­ju­nud ning ole mõ­tet lõh­ku­da toi­mi­vat lii­tu. Sai­me sel­le koh­ta ka va­li­ja­telt sel­ge sõ­nu­mi – nii Ani­ja Ühen­du­se kui Kes­ke­ra­kon­na toe­tus oli sa­ma suur kui ne­li aas­tat ta­ga­si,“ sõ­nas ta.

Sa­ma mär­kis Han­nes Pik­kel Kes­ke­ra­kon­nast: „Vest­le­si­me ka Uue­ne­va Ani­ja Val­la ja EK­RE esin­da­ja­te­ga ning teo­ree­ti­li­selt an­naks te­ha eri­ne­vaid koa­lit­sioo­ne, kuid ee­lis­ta­si­me Ani­ja Ühen­dust, kel­le­ga oli­me ka va­rem koa­lit­sioo­nis.“

Mõ­le­ma koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri esin­da­jad kin­ni­ta­sid, et kui­gi val­la­va­ne­ma ja vo­li­ko­gu esi­me­he ko­had jää­vad või­mu­lii­du­le – tõe­näo­li­selt jät­kab vo­li­ko­gu esi­me­he­na Jaa­nus Ka­lev Kes­k­era­kon­nast ning val­la­va­ne­ma­na Rii­vo Noor Ani­ja Ühen­du­sest – ka­vat­se­tak­se val­la juh­ti­mi­se­le lä­he­ma­le tuua ka teis­te ni­me­kir­ja­de esin­da­jad. See tä­hen­dab, po­le vä­lis­ta­tud, et vo­li­ko­gu asee­si­me­he ja osa ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te koh­ti pa­ku­tak­se opo­sit­sioo­ni­le.

„Mi­da­gi veel al­la kir­ju­ta­tud ei ole, aga ar­va­ta­vas­ti ei ja­ga me kõi­ki võt­me­koh­ti oma­va­hel ära,“ sõ­nas Han­nes Pik­kel.

Mar­gus Nõl­vak li­sas: „Heas koos­töös on val­da pal­ju pa­rem juh­ti­da.“

Ani­ja Ühen­dus ja Kes­ke­ra­kond on alus­ta­nud ka koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu koos­ta­mist.

Han­nes Pik­kel: „Võrd­le­si­me meie prog­ram­me, neis on vä­ga pal­ju kat­tu­vat. Lu­ba­dus­test, mis ühe prog­ram­mis olid ja tei­sel mit­te, koos­ta­si­me pin­ge­rea. Püüa­me nei­le ra­ha­li­sed numb­rid juur­de kir­ju­ta­da, et saa­da tea­da, kui pal­ju iga te­ge­vus mak­sab. See­jä­rel saa­me tea­da, mis on rea­list­lik nel­ja aas­ta jook­sul el­lu viia.“

Mar­gus Nõl­vak: „Ot­sus­ta­si­me, et kõik dek­la­ra­tiiv­ne jääb le­pin­gust väl­ja. Ka osa lu­ba­dus­test, mis olid Ani­ja Ühen­du­se ja Kes­ke­ra­kon­na va­li­mis­prog­ram­mi­des, ei lä­he koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus­se. See ei tä­hen­da, et po­leks täht­sad, vaid ta­ha­me le­pin­gus­se kir­ja pan­na või­ma­li­kult konk­reet­sed te­ge­vu­sed, mil­lel on mõõ­de­tav tu­le­mus ja täh­taeg.“