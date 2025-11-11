Möödunud nädalal andis Anija vallavolikogu valimised võitnud valimisliit Anija Ühendus sotsiaalmeedias teada, et moodustab võimuliidu Keskerakonnaga, kellega on koalitsioonis olnud ka eelnevatel valimisperioodidel. Anija Ühendus sai 19liikmelises vallavolikogus 8, Keskerakond 4 kohta. Sama palju oli kummalgi kohti ka volikogu eelmises koosseisus, seega on uus koalitsioon 12liikmeline, nagu oli seni. Opositsiooni jäävad valimisliidud Uuenev Anija Vald, kes sai volikokku 5 kohta, ning EKRE, kellel on uues volikogus 2 kohta.
Anija Ühenduse esindaja Margus Nõlvak ütles, et eelkonsultatsioone peeti kõikide nimekirjadega, kuid koalitsioonikõnelusi otsustati alustada Keskerakonnaga.
„Meie koostöö on hästi sujunud ning ole mõtet lõhkuda toimivat liitu. Saime selle kohta ka valijatelt selge sõnumi – nii Anija Ühenduse kui Keskerakonna toetus oli sama suur kui neli aastat tagasi,“ sõnas ta.
Sama märkis Hannes Pikkel Keskerakonnast: „Vestlesime ka Uueneva Anija Valla ja EKRE esindajatega ning teoreetiliselt annaks teha erinevaid koalitsioone, kuid eelistasime Anija Ühendust, kellega olime ka varem koalitsioonis.“
Mõlema koalitsioonipartneri esindajad kinnitasid, et kuigi vallavanema ja volikogu esimehe kohad jäävad võimuliidule – tõenäoliselt jätkab volikogu esimehena Jaanus Kalev Keskerakonnast ning vallavanemana Riivo Noor Anija Ühendusest – kavatsetakse valla juhtimisele lähemale tuua ka teiste nimekirjade esindajad. See tähendab, pole välistatud, et volikogu aseesimehe ja osa komisjonide esimeeste kohti pakutakse opositsioonile.
„Midagi veel alla kirjutatud ei ole, aga arvatavasti ei jaga me kõiki võtmekohti omavahel ära,“ sõnas Hannes Pikkel.
Margus Nõlvak lisas: „Heas koostöös on valda palju parem juhtida.“
Anija Ühendus ja Keskerakond on alustanud ka koalitsioonilepingu koostamist.
Hannes Pikkel: „Võrdlesime meie programme, neis on väga palju kattuvat. Lubadustest, mis ühe programmis olid ja teisel mitte, koostasime pingerea. Püüame neile rahalised numbrid juurde kirjutada, et saada teada, kui palju iga tegevus maksab. Seejärel saame teada, mis on realistlik nelja aasta jooksul ellu viia.“
Margus Nõlvak: „Otsustasime, et kõik deklaratiivne jääb lepingust välja. Ka osa lubadustest, mis olid Anija Ühenduse ja Keskerakonna valimisprogrammides, ei lähe koalitsioonilepingusse. See ei tähenda, et poleks tähtsad, vaid tahame lepingusse kirja panna võimalikult konkreetsed tegevused, millel on mõõdetav tulemus ja tähtaeg.“