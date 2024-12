Ala­tes jaa­nua­rist on Kuu­sa­lu val­la eri­lii­ni­del ehk rah­va­suus pen­sio­nä­ri­de bus­si­lii­ni­del uus ve­da­ja – OÜ Tu­li­silm.

Et­te­võ­te kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­kes, te­gi sood­saima pak­ku­mi­se ja va­li­ti võit­jaks. Han­kes osa­les ka se­ni­ne ve­da­ja OÜ Tek­toon-A. Han­ge kor­ral­da­ti 2025. aas­ta esi­me­seks poo­laas­taks. Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks.

Bus­sid sõi­da­vad pen­sio­nä­ri­de lii­ni­del kord nä­da­las. Eri­lii­ne on Kuu­sa­lu val­las kok­ku ne­li: Kiiu-Valk­la-Sal­mis­tu-Al­li­ka-Kuu­sa­lu ja ta­ga­si, Ku­pu-Ka­ha­la-Hirv­li-Kuu­sa­lu ja ta­ga­si, Pu­di­soo – Kol­ga-Aab­la – Lee­si –Ha­ra – Lok­sa ja ta­ga­si ning Val­gejõe-Va­na­kü­la-Nõm­me­ves­ki-Joa­ves­ki-Vi­ha­soo-Ka­sis­pea-Lok­sa ja ta­ga­si. Nä­da­las lä­bib buss neil nel­jal lii­nil eda­si-ta­ga­si sõi­tes kok­ku 188 ki­lo­meet­rit.

Han­ge oli ja­ga­tud lii­ni­de kau­pa nel­jaks. OÜ Tu­li­silm esi­tas kõi­gil nel­jal eri­lii­nil sõit­mi­se mak­su­mu­seks ühe­su­gu­se pak­ku­mu­se – soo­vib val­lalt iga lä­bi­tud lii­ni­ki­lo­meet­ri eest 2,47 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 3,34 eu­rot.

Val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel kom­men­tee­ris, et eri­lii­ni­de eest ta­su­tav sum­ma ku­ju­neb han­ke tu­le­mu­se­na järg­mi­sel poo­laas­tal se­ni­sest oda­va­maks – lõp­pe­va poo­laas­ta eest ta­sub vald kok­ku üle 20 000 eu­ro, uuel aas­tal jääb va­he­mik­ku 16 000-17 000 eu­rot.

„Ku­na ko­gu­mak­su­mus ei ku­ju­ne­nud kal­li­maks, vaid lä­heb hoo­pis sood­sa­maks, saa­me ilm­selt eri­lii­ni­de tei­se pool­aas­ta ve­da­ja han­ke väl­ja kuu­lu­ta­da, kui Kuu­sa­lu val­la 2025. aas­ta ee­lar­ve on vas­tu võe­tud,“ lau­sus ta.

Eri­lii­ni­de mars­ruu­did ja bus­si väl­ju­mis­kel­laa­jad ei muu­tu, see oli han­ke üks tin­gi­mus. Kuu­sal­lu sõi­da­vad bus­sid en­di­selt kol­ma­päe­vi­ti sa­ma­del kel­la­ae­ga­del, Lok­sa­le ree­de­ti.

Kair Tam­mel li­sas veel, et ka­hel järg­mi­sel nä­da­lal on kol­ma­päev riik­lik pü­ha ning se­ni­se ve­da­ja­ga, fir­ma­ga Tek­toon-A, on kok­ku le­pi­tud, et mõ­le­mal nä­da­lal sõi­dab buss Kuu­sal­lu see­kord varem – es­mas­päe­val, 23. det­semb­ril ja tei­si­päeval, 31. det­semb­ril. Eri­lii­ni­de täp­sed graa­fi­kud on aval­da­tud Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel.