MTÜ Kol­ga Aren­dus kor­ral­das 10 aas­tat jär­jest Kol­gas jõu­lu­laa­ta, mis esial­gu oli kol­mel päe­val en­di­ses ten­ni­se­hal­lis, paa­ril vii­ma­sel kor­ral toi­mus ka­hel päe­val mõi­sas. Laa­da pea­kor­ral­da­ja Jan­ne Ker­do tea­tas, et see­kord mit­me­päe­vast jõu­lu­laa­ta ei teh­ta: „Ko­gu­kon­na soo­vil ik­ka­gi tee­me jõu­luü­ri­tu­se, on öel­dud, et il­ma sel­le­ta po­le­gi õi­get jõu­lu­tun­net. Saa­me lau­päe­va, 21. det­semb­ri pä­rast­lõu­nal nel­jaks tun­niks kok­ku Kol­ga selt­si­ma­ja ees, et las­te­le jääk­sid tra­dit­sioo­ni­li­sed jõu­lu­te­ge­vu­sed, mis laa­dal toi­mu­sid pü­ha­päe­vi­ti. Ko­ha­le on lu­ba­nud tul­la ka mõ­ned müü­jad. Esi­ne­vad Kuu­sa­lu koo­li fol­gi­rühm Eli­na Aa­sa ju­hen­da­mi­sel ning Rein T. Re­ba­ne ja Emil Ru­ti­ku.