Kuu­sa­lu val­las hak­kas ala­tes 2023. aas­ta märt­sist kord kuus koos käi­ma Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia, mis loo­di sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi koos­tööp­ro­jek­ti NO­VA raa­mes.

Te­gu on pen­sio­nä­ri­de ehk ea­ka­te ko­gu­ga, mi­da se­ni on kok­ku kut­su­nud ja kor­ral­da­nud val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list Ai­gi Rei­no­mä­gi. Üle-ees­ti­list pro­jek­ti NO­VA ehk „Noo­red-va­nad võr­gus­tu­vad 2022-2024“ ju­hib MTÜ Kuld­ne Lii­ga, ra­has­tab sot­siaal­mi­nis­tee­rium. Ees­märk on luua va­ne­maea­lis­te tee­ma­de­ga te­ge­le­va­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de koos­töö­võr­gus­tik, et mõ­ju­ta­da ühis­kon­na hoia­kuid ja suh­tu­mi­si. Pro­jek­ti üks part­ner on SA Pra­xis.

Ai­gi Rei­no­mä­gi sõ­nul on Kuu­sa­lu val­la Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mias prae­gu 16 ak­tiiv­set lii­get, ena­mas­ti sa­mad nai­sed ja üks mees, kes 8. märt­sil 2023 kut­se pea­le kok­ku tu­lid.

„Aval­da­si­me kuu­lu­tu­sed ja saat­sin isik­li­kult e-kir­ja­ga kut­se Kuu­sa­lu See­nio­ri­de Selt­sin­gu­le, Kol­ga See­nio­ri­de Selt­sin­gu­le, va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma­le Tiiu ja Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gu­le. Esial­gu töö­ta­si­me kok­ku­saa­mis­tel väl­ja Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia põ­hi­kir­ja ja ka­van­da­si­me juh­ti­mist, aga ju­ha­tu­ses ei taht­nud kee­gi ol­la, ik­ka pa­ku­ti, et ha­ka­ku kee­gi tei­ne. Nii on­gi ku­ju­ne­nud, et kok­ku­saa­mi­sed toi­mu­vad val­la­ma­jas ning tee­mad va­lin ja kut­sed saa­dan mi­na,“ üt­les Ai­gi Rei­no­mä­gi.

Koos on aru­ta­tud Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­toe­tus­te kor­ra muu­da­tu­si ning val­la aren­gu­ka­va pro­jek­ti. Põh­ja­li­ku­malt on rää­gi­tud pen­sio­nä­ri­de kok­ku­saa­mis­koh­ta­dest val­las. Kol­gas ko­gu­ne­tak­se päe­va­kes­ku­ses­se, mis asub kor­ter­ma­ja ühe­toa­li­ses kor­te­ris. Kuu­sa­lus on aru­ta­tud või­ma­li­ku koh­tu­mis­pai­ga­na Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja uue­ma osa üh­te tu­ba, kuid see jääb bus­si­ga tu­li­ja­te­le kau­geks. Nüüd on oma ruu­mi pak­ku­nud ka­su­ta­mi­seks ter­vi­se­kes­ku­se­ga sa­mas ma­jas te­gut­sev Kuu­sa­lu Hoo­le­la. Kiius oleks või­ma­lik te­ha pen­sio­nä­ri­de päe­va­kes­ku­seks sa­mu­ti kor­ter­ma­jas paik­nev sot­siaal­kor­ter, mis kuu­lub val­la­le, sin­na on plaa­nis min­na koos Kiiu ak­tiiv­se­te pen­sio­nä­ri­de­ga vaa­ta­ma, et kas so­biks, kir­jel­das hoo­le­kan­des­pet­sia­list.

Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia tä­na­vu­sel esi­me­sel kok­ku­saa­mi­sel oli pea­mi­ne kõ­neai­ne eda­si­ne te­ge­vus. Ai­gi Rei­no­mä­gi tõ­des, et kok­ku tul­lak­se vä­ga hea mee­le­ga ning mõel­dak­se ja rää­gi­tak­se kaa­sa, aga juh­ti­vat rol­li ei ta­ha kee­gi en­da­le võt­ta.

„Lu­ba­sin, et ot­sin kon­tak­te ja võ­tan ühen­dust mees­te­ga, kes on ol­nud val­las ak­tiiv­sed ja jää­nud pen­sio­ni­le. Pa­ku­me nei­le või­ma­lust tul­la Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia eest­ve­da­ja­teks. Prae­gu ki­pub ole­ma nii, et Har­ju­maa Pen­sio­nä­ri­de Ühen­du­se või MTÜ Kuld­ne Lii­ga kor­ral­da­tud se­mi­na­ri­del osa­le­me meie, hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­tid val­la­ma­jast, mu­jalt on ko­hal ena­mas­ti pen­sio­nä­ri­de ühin­gu ju­hid,“ sel­gi­tas ta.

Kuu­sa­lu val­las oli pen­sio­ni­ea­li­si ela­nik­ke ok­toob­ri 2023 sei­su­ga 1578. Jaa­nua­ri 2024 al­gu­ses oli 65aas­ta­seid ja va­ne­maid ela­nik­ke 1407. Har­ju­maal on kolm oma­va­lit­sust, kus ela­nik­kond va­na­neb: Kuu­sa­lu ja Ani­ja vald ning Lok­sa linn.

Ai­gi Rei­no­mä­gi: „Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia kut­sub ühi­ne­ma te­gu­said ini­me­si, kes sei­sak­sid va­ne­ma põlv­kon­na heao­lu eest. Eri­ti on oo­da­tud ak­tiiv­sed mees­te­rah­vad.“