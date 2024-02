Kolga muuseum sai juurde ühe toa

Sih­ta­su­tu­se Kol­ga Mõis juht Anu Kop­pel ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt all­kir­jas­ta­sid ren­di­le­pin­gu, mil­le­ga val­la­va­lit­sus võ­tab Kol­ga va­lit­se­ja­ma­jas täien­da­valt ren­di­le 11,8 ruut­meet­ri suu­ru­se toa, mi­da hak­kab ka­su­ta­ma sa­mas ma­jas te­gut­sev Kol­ga muu­seum. Ren­di hind on 1,5 eu­rot ruut­meet­ri eest ehk kuus 17,70 eu­rot. Ren­di­le­ping on sõl­mi­tud ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni. Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel sel­gi­tab, et Kol­ga muu­seu­mi kol­me­le töö­ta­ja­le jäi se­ni­ne kon­to­ri­ruum kit­saks, see­tõt­tu pa­lu­ti kon­to­ri kõr­val asu­vat tu­ba juur­de, sin­na saaks pai­gu­ta­da töö­laua ning ruu­mi ka­su­ta­da ka fil­mi- ja salvestuss­tuu­dio­na, et talletada ko­ha­li­ke ini­mes­te mä­les­tu­si. En­di­selt keh­tib Kol­ga muu­seu­mi muu­de ruu­mi­de osas sõl­mi­tud ren­di­le­ping, mis lõ­peb 31. det­semb­ril 2033. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ta­sub muu­seu­mi ruu­mi­de eest ren­ti kok­ku li­gi 580 eu­rot kuus. Muu­seu­mi ka­su­tu­ses on pool va­lit­se­ja­ma­ja keld­ri­kor­ru­sest ning li­gi pool esi­me­sest kor­ru­sest. Kol­ga muu­seum on mõi­sa va­lit­se­ja­ma­jas asu­nud paar­küm­mend aas­tat. Töö­ta­jaid oli kaks, ala­tes eel­mi­se aas­ta märt­sist on juu­res kol­mas töö­ta­ja – fon­di­hoid­ja.