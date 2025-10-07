Põhja-Eesti toiduvõrgustik korraldab ka tänavu sügisel Lahemaa restoranide nädala – toimub 10.-19. oktoobrini. Kuusalu vallast ootavad külastajaid Valgejõe Veinivilla ja kodurestoran MerMer ning uute tulijatena kohvik Maias Harakas Hara külas, Viinistu Rannarestoran ja Teletorni restorani pop-up restoran LahemaaLammas Sae talus Kolgas. Taas osaleb ka Anija Mõisakohwik Anija vallast. Veel osalevad restoranide nädalal Vihula ja Sagadi mõisa restoran, Palmse ja Altja kõrts, restoran Wirkes Vergis, Villa Dombrovka Karepal ja Georgi Söögituba Väike-Maarjas. Pakutakse Põhja-Eestile omaseid paepealseid maitseid sügisandidest, kommenteeris Põhja-Eesti toiduprojekti juht Eha Paas. Lahemaa restoranide nädalat kaasrahastatakse ELi Leader-programmist.