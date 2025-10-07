Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­tik kor­ral­dab ka tä­na­vu sü­gi­sel La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­da­la – toi­mub 10.-19. ok­toob­ri­ni. Kuu­sa­lu val­last oo­ta­vad kü­las­ta­jaid Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la ja ko­du­res­to­ran Mer­Mer ning uu­te tu­li­ja­te­na koh­vik Maias Ha­ra­kas Ha­ra kü­las, Vii­nis­tu Ran­na­res­to­ran ja Te­le­tor­ni res­to­ra­ni pop-up res­to­ran La­he­maa­Lam­mas Sae ta­lus Kol­gas. Taas osa­leb ka Ani­ja Mõi­sa­koh­wik Ani­ja val­last. Veel osa­le­vad res­to­ra­ni­de nä­da­lal Vi­hu­la ja Sa­ga­di mõi­sa res­to­ran, Palm­se ja Alt­ja kõrts, res­to­ran Wir­kes Ver­gis, Vil­la Domb­rov­ka Ka­re­pal ja Geor­gi Söö­gi­tu­ba Väi­ke-Maar­jas. Pa­ku­tak­se Põh­ja-Ees­ti­le oma­seid pae­peal­seid mait­seid sü­gi­san­di­dest, kom­men­tee­ris Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti juht Eha Paas. La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­da­lat kaas­ra­has­ta­tak­se ELi Lea­der-prog­ram­mist.