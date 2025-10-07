Vallavolikogu kinnitas 1. oktoobri istungil ühehäälselt Kuusalu valla külavanema uuendatud statuudi. Võrreldes senise statuudiga on muudetud külakoosoleku kvoorumi nõuet külavanema valimiseks – nüüd on see 10 protsenti hääleõiguslikest isikutest, kes on rahvastiku registri järgi küla elanikud. Täpsustatud on valla esindaja rolli külavanema valimiskoosolekul. Külavanem valitakse neljaks aastaks. Valla kultuuri- ja sporditöö spetsialist Veronika Laende selgitas istungil, et enne 2023. aasta lõppu valitud külavanemate volitused lõpevad 2026. aasta lõpus, alates 2024. aastast valitud külavanematel lõpevad volitused nelja aasta pärast alates uuendatud statuudi kehtestamisest. Kuusalu valla külavanema uus statuut hakkab kehtima 12. oktoobrist 2025.