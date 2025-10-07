Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 1. ok­toob­ri is­tun­gil ühe­hääl­selt Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma uuen­da­tud sta­tuu­di. Võr­rel­des se­ni­se sta­tuu­di­ga on muu­de­tud kü­la­koo­so­le­ku kvoo­ru­mi nõuet kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks – nüüd on see 10 prot­sen­ti hää­leõi­gus­li­kest isi­ku­test, kes on rah­vas­ti­ku re­gist­ri jär­gi kü­la ela­ni­kud. Täp­sus­ta­tud on val­la esin­da­ja rol­li kü­la­va­ne­ma va­li­mis­koo­so­le­kul. Kü­la­va­nem va­li­tak­se nel­jaks aas­taks. Val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de sel­gi­tas is­tun­gil, et en­ne 2023. aas­ta lõp­pu va­li­tud kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed lõ­pe­vad 2026. aas­ta lõ­pus, ala­tes 2024. aas­tast va­li­tud kü­la­va­ne­ma­tel lõ­pe­vad vo­li­tu­sed nel­ja aas­ta pä­rast ala­tes uuen­da­tud sta­tuu­di keh­tes­ta­mi­sest. Kuusalu valla kü­la­va­ne­ma uus sta­tuut hak­kab keh­ti­ma 12. ok­toob­rist 2025.