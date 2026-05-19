Kuusalu valla laululapse tänavune konkurss toimus Kuusalu rahvamajas esmakordselt tööpäeval – teisipäeva, 5. mai õhtul. Seni on lauluvõistlus olnud nädala lõpus laupäeval või pühapäeval.
Peakorraldaja, Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuht Ulvi Rand ütles, et seekord ei leitud nädalavahetustel sobivat päeva, mis oleks kõigile olnud vaba ja saanuks osa võtta: „Me ei tahtnud jätta Harjumaa lauluvõistlusega liiga suurt vahet ja selgus, et võib-olla ongi nädala sees parem. Proovid olid esmaspäeval ja teisipäeva õhtul, saal oli rahvast täis, lapsevanemad olid kohal.“
Kolmeliikmelisse žüriisse kuulusid dirigent Ode Pürg, lauluõpetaja ja koorijuht Juule Annus ning lavastaja ja muusik Virko Annus.
Laulusoliste hinnati viies vanusegrupis, 16-18aastaseid lauljaid tänavu osalemas ei olnud.
Vastavalt elanike arvule saab Kuusalu vald saata maakondlikule konkursile igast vanuseklassist kaks solisti.
3-4aastaste vanuseklassis võistlesid kaks lauljat. Esikoha saavutas ja saab osaleda Harjumaa Laululapse konkursil Jete Aug, kelle lauluõpetaja on Riina Paartalu.
5-6aastaste vanuserühma 8 laulusolisti seast hindas žürii parimateks ja lähevad maakondlikule konkursile Kuusalu valda esindama Kirke Mägi ja Greta-Alana Laine. Mõlema lauluõpetaja on Külli-Katri Esken.
Kõige rohkem oli võistlejaid 7-9aastaste vanuserühmas – 11 lauljat. Harjumaa Laululapse konkursil said õiguse osaleda esikoha võitnud Susanna Viktoria Solovjov ja teise koha saavutanud Mari Reimann. Ka nende lauluõpetaja on Külli-Katri Esken.
10-12aastaste vanuserühmas võistlesid 10 solisti. Esikoha saavutasid võrdsete maksimumtulemustega Lenne Laur ja Liisa Leedjärv, kes esindavad valda maakondlikul konkursil. Neidki õpetab Külli-Katri Esken.
13-15 aastaseid laulusoliste oli võistlemas 5. Harjumaa lauluvõistlusele lähevad samuti Külli-Katri Eskeni õpilased – esikoha võitnud Brita Uusen ja teise koha saavutanud Teele Leedjärv.
Harjumaa Laululaps 2026 lauluvõistlus toimub käesoleva nädala reedel ja laupäeval, 15. ja 16. mail Kiili rahvamajas.