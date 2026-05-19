Kuu­sa­lu val­la lau­lu­lap­se tä­na­vu­ne kon­kurss toi­mus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas es­ma­kord­selt töö­päe­val – tei­si­päe­va, 5. mai õh­tul. Se­ni on lau­lu­võist­lus ol­nud nä­da­la lõ­pus lau­päe­val või pü­ha­päe­val.

Pea­kor­ral­da­ja, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand üt­les, et see­kord ei lei­tud nä­da­la­va­he­tus­tel so­bi­vat päe­va, mis oleks kõi­gi­le ol­nud va­ba ja saa­nuks osa võt­ta: „Me ei taht­nud jät­ta Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­se­ga lii­ga suurt va­het ja sel­gus, et võib-ol­la on­gi nä­da­la sees pa­rem. Proo­vid olid es­mas­päe­val ja tei­si­päe­va õh­tul, saal oli rah­vast täis, lap­se­va­ne­mad olid ko­hal.“

Kol­me­liik­me­lis­se žü­riis­se kuu­lu­sid di­ri­gent Ode Pürg, lau­luõ­pe­ta­ja ja koo­ri­juht Juu­le An­nus ning la­vas­ta­ja ja muu­sik Vir­ko An­nus.

Lau­lu­so­lis­te hin­na­ti viies va­nu­seg­ru­pis, 16-18aas­ta­seid laul­jaid tä­na­vu osa­le­mas ei ol­nud.

Vas­ta­valt ela­ni­ke ar­vu­le saab Kuu­sa­lu vald saa­ta maa­kond­li­ku­le kon­kur­si­le igast va­nu­se­klas­sist kaks so­lis­ti.

3-4aas­tas­te va­nu­sek­las­sis võist­le­sid kaks laul­jat. Esi­ko­ha saa­vu­tas ja saab osa­le­da Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­sil Je­te Aug, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Rii­na Paar­ta­lu.

5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­ma 8 lau­lu­so­lis­ti seast hin­das žü­rii pa­ri­ma­teks ja lä­he­vad maa­kond­li­ku­le kon­kur­si­le Kuu­sa­lu val­da esin­da­ma Kir­ke Mä­gi ja Gre­ta-Ala­na Lai­ne. Mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Kõi­ge roh­kem oli võist­le­jaid 7-9aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas – 11 laul­jat. Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­sil said õi­gu­se osa­le­da esi­ko­ha võit­nud Su­san­na Vik­to­ria So­lov­jov ja tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud Ma­ri Rei­mann. Ka nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid 10 so­lis­ti. Esi­ko­ha saa­vu­ta­sid võrd­se­te mak­si­mum­tu­le­mus­te­ga Len­ne Laur ja Lii­sa Leed­järv, kes esin­da­vad val­da maa­kond­li­kul kon­kur­sil. Neid­ki õpe­tab Kül­li-Kat­ri Es­ken.

13-15 aas­ta­seid lau­lu­so­lis­te oli võist­le­mas 5. Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­se­le lä­he­vad sa­mu­ti Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni õpi­la­sed – esi­ko­ha võit­nud Bri­ta Uu­sen ja tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud Tee­le Leed­järv.

Har­ju­maa Lau­lu­laps 2026 lau­lu­võist­lus toi­mub käe­so­le­va nä­da­la ree­del ja lau­päe­val, 15. ja 16. mail Kii­li rah­va­ma­jas.