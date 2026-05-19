Raasiku valla kaasava eelarve rahvahääletusel, mis lõppes pühapäeval, 10. mail, anti kokku 347 häält.
Hääletusele pandud seitsmest ideest kogus kõige rohkem toetushääli discgolfiraja tegemine Raasiku kirikumõisa parki. Selle poolt hääletasid 126 inimest ehk 36,3 protsenti kõigist hääletanutest. Teise koha sai välijõusaali rajamine Härma külaplatsile, mida toetasid 76 inimest ehk 21,9 protsenti hääletanutest. Kolmas koht läks jagamisele, võrdselt 53 häält ehk 15,3 protsenti said laste mänguala rajamine Kurgla ujumiskoha juurde ning Arukülla rattasõidu õppe- ja osavusraja tegemine.
Ülejäänud ettepanekuid toetati vähem. Raasiku aleviku avaliku kasutusega paikadesse piknikulaudade paigaldamise poolt anti 18 ehk 5,2 protsenti häältest, Kulli külla multifunktsionaalse sportimisala, võrkpalliväljaku-välijõusaali rajamise poolt 12 ehk 3,5 protsenti häältest ning Raasiku kooli ja spordihoone juurde betoonist malelaudade paigaldamise poolt 9 ehk 2,6 protsenti häältest.
Enim hääli kogunud Raasiku discgolfiraja esitas kaasavasse eelarvesse Margit Eerik. Ettepanek on rajada pastoraadi ajaloolisse parki kettagolfi 9 korviga rada, et pakkuda liikumisvõimalust eri vanuses inimestele. Kaasavast eelarvest soovitakse pargi looduskeskkonda ja ajaloolist miljööd säilitades paigaldada korvid, rajada loodussõbralikud viskealad, lisada infotahvel ja rajamärgistus. Ettepaneku elluviimise maksumus on esitaja esialgsel hinnangul 9288 eurot.
Raasiku valla kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot. Selle kasutamiseks esitati tänavu kokku 25 ideed. Neist valis komisjon, kuhu kuulusid vallavolikogu komisjonide esimehed ja vallavanem, vallavalitsuse ettepanekul välja 7, mis pandi rahvahääletusele. Hääletus toimus internetis Spoku keskkonnas 20. aprillist 10. maini. Osaleda said vähemalt 13aastased Raasiku valla kodanikud. Igal hääletajal oli võimalik anda üks hääl.
Raasiku valla kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused kinnitab vallavolikogu.