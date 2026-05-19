Raa­si­ku val­la kaa­sa­va eel­ar­ve rah­va­hää­le­tu­sel, mis lõp­pes pü­ha­päe­val, 10. mail, an­ti kok­ku 347 häält.

Hää­le­tu­se­le pan­dud seits­mest ideest ko­gus kõi­ge roh­kem toe­tus­hää­li disc­gol­fi­ra­ja te­ge­mi­ne Raa­si­ku ki­ri­ku­mõi­sa par­ki. Sel­le poolt hää­le­ta­sid 126 ini­mest ehk 36,3 prot­sen­ti kõi­gist hää­le­ta­nu­test. Tei­se ko­ha sai vä­li­jõu­saa­li ra­ja­mi­ne Här­ma kü­lap­lat­si­le, mi­da toe­ta­sid 76 ini­mest ehk 21,9 prot­sen­ti hää­le­ta­nu­test. Kol­mas koht läks ja­ga­mi­se­le, võrd­selt 53 häält ehk 15,3 prot­sen­ti said las­te män­gua­la ra­ja­mi­ne Kurg­la uju­mis­ko­ha juur­de ning Aru­kül­la rat­ta­sõi­du õp­pe- ja osa­vus­ra­ja te­ge­mi­ne.

Üle­jää­nud et­te­pa­ne­kuid toe­ta­ti vä­hem. Raa­si­ku ale­vi­ku ava­li­ku ka­su­tu­se­ga pai­ka­des­se pik­ni­ku­lau­da­de pai­gal­da­mi­se poolt an­ti 18 ehk 5,2 prot­sen­ti hääl­test, Kul­li kül­la mul­ti­funkt­sio­naal­se spor­ti­mi­sa­la, võrk­pal­li­väl­ja­ku-vä­li­jõu­saa­li ra­ja­mi­se poolt 12 ehk 3,5 prot­sen­ti hääl­test ning Raa­si­ku koo­li ja spor­di­hoo­ne juur­de be­too­nist ma­le­lau­da­de pai­gal­da­mi­se poolt 9 ehk 2,6 prot­sen­ti hääl­test.

Enim hää­li ko­gu­nud Raa­si­ku disc­gol­fi­ra­ja esi­tas kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se Mar­git Ee­rik. Et­te­pa­nek on ra­ja­da pas­to­raa­di aja­loo­lis­se par­ki ket­ta­gol­fi 9 kor­vi­ga ra­da, et pak­ku­da lii­ku­mis­või­ma­lust eri va­nu­ses ini­mes­te­le. Kaa­sa­vast ee­lar­vest soo­vi­tak­se par­gi loo­dus­kesk­kon­da ja aja­loo­list mil­jööd säi­li­ta­des pai­gal­da­da kor­vid, ra­ja­da loo­dus­sõb­ra­li­kud vis­kea­lad, li­sa­da in­fo­tah­vel ja ra­ja­mär­gis­tus. Et­te­pa­ne­ku el­lu­vii­mi­se mak­su­mus on esi­ta­ja esialg­sel hin­nan­gul 9288 eu­rot.

Raa­si­ku val­la kaa­sa­va ee­lar­ve suu­rus on 10 000 eu­rot. Sel­le ka­su­ta­mi­seks esi­ta­ti tä­na­vu kok­ku 25 ideed. Neist va­lis ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed ja val­la­va­nem, val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul väl­ja 7, mis pan­di rah­va­hää­le­tu­se­le. Hää­le­tus toi­mus in­ter­ne­tis Spo­ku kesk­kon­nas 20. ap­ril­list 10. mai­ni. Osa­le­da said vä­he­malt 13aas­ta­sed Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud. Igal hää­le­ta­jal oli või­ma­lik an­da üks hääl.

Raa­si­ku val­la kaa­sa­va ee­lar­ve rah­va­hää­le­tu­se tu­le­mu­sed kin­ni­tab val­la­vo­li­ko­gu.