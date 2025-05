Pü­ha­päe­val, 27. ap­ril­lil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud lau­lu­võist­lu­sel „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2025“ osa­le­sid kuues va­nu­se­rüh­mas kok­ku 32 so­lis­ti. Kõi­ki­de va­nu­se­rüh­ma­de ka­hel pa­re­mal laul­jal on või­ma­lus esin­da­da Kuu­sa­lu val­da Har­ju­maa lau­lu­lap­se fi­naal­võist­lu­sel, mis tu­leb 17. ja 18. mail Ta­ba­sa­lu Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­lis.

Kuu­sa­lu lau­lu­võist­lu­se žüriis­se kuu­lu­sid EestiFil­har­moo­nia kam­mer­koo­ri laul­ja Mari­liis La­he­sa­lu, Kos­ti­ve­re koo­li muu­si­ka­õ­pe­ta­ja Kad­ri Too­mes­te ning Lok­sa muu­si­ka­koo­li di­rek­tor ja õpe­ta­ja Lau­ri Me­tus.

Kõi­ge noo­re­ma­te, 3-4aas­tas­te so­lis­ti­de va­nu­se­rüh­mas osa­les ain­sa­na Su­vi Kald­järv, kes hin­na­ti esi­ko­ha vää­ri­li­seks ja lä­heb Kuu­sa­lu val­da esin­da­ma maa­kond­li­kule lau­lu­võist­lu­sele. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid 6 laul­jat. Esi­ko­ha võit­nud Gre­ta-Ala­na Lai­ne ja tei­se ko­ha saa­nud Kir­ke Mä­gi said õi­gu­se osa­le­da Har­ju­maa lau­lu­lap­se kon­kur­sil. Ka nen­de ju­hen­da­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

7-8aas­tas­te va­nu­se­rüh­ma 8 osa­le­ja seast hin­das žürii pa­ri­ma­teks laul­ja­teks sa­mu­ti Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­lu­lap­sed. Har­ju­maa kon­kur­sil esin­da­vad Kuu­sa­lu val­da esi­ko­ha saa­nud Ka­ro­lii­na Vi­li­põld ja tei­se ko­ha päl­vi­nud Gaia-Alo­re Lai­ne.

Kõi­ge enam oli võist­le­jaid 10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas – 9. Sel­les­ki va­nu­se­rüh­mas olid kaks pa­re­mat ja lä­he­vad maa­kon­na­võit­lu­se­le Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni õpi­la­sed – esi­ko­ha või­tis Lii­sa Leed­järv, tei­se ko­ha Mar­ta Kar­na.

15-16aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas osa­le­sid 6 so­lis­ti. Žürii ot­sus­tas väl­ja an­da kaks esi­koh­ta

– võrd­selt häs­ti laul­sid Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni õpi­la­ne Bri­gi­ta Uu­sen ja an­samb­li Uu­ri­kad laul­ja Mar­liis Ko­se­mets, ke­da ju­hen­dab tä­di­tü­tar, an­samb­li Uu­ri­kad laul­ja ja man­do­lii­ni­män­gi­ja Li­set­te Moks.

Mar­liis Ko­se­mets esi­tas kon­kur­sil ain­sa­na ori­gi­naal­loo­min­gut – lau­lis esiet­te­kan­de­le tul­nud lau­lu „Pil­ve­del“, mil­le muu­si­ka au­to­rid on Li­set­te Moks ja sa­mu­ti an­samb­lis­se Uu­ri­kad kuu­luv Kä­di Ül­le. Sõ­nad on kir­ju­ta­nud Li­set­te Moks. Laul on pü­hen­da­tud Mar­liis Ko­se­met­sa ja ta ju­hen­da­ja ühi­se­le va­nae­ma­le – Mum­mi­le. Taus­ta laul­sid so­lis­ti vend Ma­tias Ko­se­mets an­samb­list Uu­ri­kad ja Li­set­te Moks, kes saa­tis ki­tar­ril.

16-19aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas laul­nud 2 võist­le­jat said mõ­le­mad õi­gu­se osa­le­da maa­kond­li­kul lau­lu­kon­kur­sil. Esi­ko­ha saa­vu­tas Sand­ra-Liis Liit­vee, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru. Tei­se ko­ha sai An­ni Talts, ke­da ju­hen­dab Kert­tu Saag­pakk.

Kuu­sa­lu val­la lau­lu­lap­se kon­kur­si kor­ral­da­nud MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts te­gev­juht Ul­vi Rand kom­men­tee­ris, et lau­lu­so­lis­ti­de ta­se oli žürii­liik­me­te hin­nan­gul vä­ga kõr­ge ja kõik au­hin­na­li­se ko­ha saa­nud noo­red on väärt võist­le­ma maa­kond­li­kul lau­lu­kon­kur­sil: „Eri­li­se ära­mär­ki­mi­se žüriilt said kõik lau­luõ­pe­ta­jad, sest saat­sid lau­lu­võist­lu­sel oma õpi­la­si na­tu­raal­pil­li­del. Lau­lu­võist­lus oli nau­di­tav kui vä­ga hea kont­sert.“