Kol­ma­päe­val, 23. ap­ril­lil kuu­lu­ta­ti Rak­ve­re Teat­ris toi­mu­nud tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel väl­ja Ees­ti mul­lu­sed aas­ta te­gi­jad sot­siaal­vald­kon­nas. Aas­ta sot­siaal­töö­ta­ja 2024 no­mi­nen­te oli kok­ku 36, nen­de seas ka Raa­si­ku val­la sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits. Te­ma esi­ta­ja mär­kis, et Ka­rin Möl­lits püüab ala­ti lei­da la­hen­du­se, et abi­va­ja­jat ai­da­ta. Te­ma disk­reet­su­ses saab ol­la ala­ti kin­del, ta ei hal­vus­ta üh­te­gi abi­va­ja­jat, proo­vib ai­da­ta kõi­ki. Ta on aas­taid ol­nud eest­ve­da­ja hea­te­ge­vus­kam­paa­nias, mil­le­ga ko­gu­tak­se jõu­lu­de ajal ük­si­ku­te­le ea­ka­te­le küp­se­ti­si ja muud, ta on ka ko­ha­li­kus tu­le­tõr­jeü­hin­gus va­ba­taht­lik pääst­ja. Ka­rin Möl­lits üt­les, et te­da esi­ta­ti Ees­ti aas­ta sot­siaal­töö­ta­jaks nel­jan­dat kor­da, ka­hel eel­mi­sel kor­ral on esi­ta­ja ol­nud Raa­si­ku val­la­va­lit­sus. „To­re, kui kol­lee­gid mär­ka­vad, aga veel meel­di­vam on, kui mär­ka­vad ini­me­sed väl­jast­poolt val­la­ma­ja ja võ­ta­vad vae­vaks esi­ta­da tun­nus­ta­mi­seks. See oli vä­ga meel­div ül­la­tus. Mi­nu jaoks on sot­siaal­töö roh­kem kui kel­last kel­la­ni töö, teen se­da mis­sioo­ni­tun­de­ga ning on vä­ga hea meel, kui see lä­heb ini­mes­te­le kor­da, saan ol­la nei­le va­ja­lik,“ lau­sus ta. Aas­ta sot­siaal­vald­kon­na te­gi­jaid va­lib Ees­ti Sot­siaal­töö­ta­ja­te As­sot­siat­sioon, tun­nus­ta­mist kor­ral­da­tak­se koos­töös sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi­ga. Tä­na­vu esi­ta­ti kon­kur­si­le 14 ka­te­goo­rias kok­ku 209 kan­di­daa­ti, lau­reaa­did kuu­lu­ta­ti väl­ja 13 ka­te­goo­rias. Aasta sotsiaaltöötajaks valiti Jevgenia Vanhonen SAst Narva Haigla.