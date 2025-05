Kuu­sa­lu val­la kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se esi­ta­tud idee­de hin­da­mis­ko­mis­jon vaa­tas üle täh­t­ajaks, 30 ap­ril­liks esi­ta­tud 5 ideed ja ot­sus­tas rah­va­hää­le­tu­se­le pan­na neist kolm. Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks ning kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de.

Val­la kaa­sa­vast ee­lar­vest saab idee­de el­lu­vii­mist toe­ta­da 10 000 eu­ro­ga, sa­ma suur sum­ma oli ka eel­mi­sel aas­tal esi­me­seks kaa­sa­vaks ee­lar­veks. Ole­ne­valt mak­su­mu­sest ra­has­ta­tak­se enim hää­li ko­gu­nud et­te­pa­ne­kut või et­te­pa­ne­kuid ja viiak­se el­lu. Elekt­roo­ni­li­ne hää­le­ta­mi­ne al­gab 15. mail ja kes­tab kaks nä­da­lat, ku­ni 29. mai­ni. Hää­le­ta­da on või­ma­lik ID-kaar­di, mo­biil-ID või Smart-ID abil. Hää­le­ta­da saa­vad 16aas­ta­sed ja va­ne­mad isi­kud, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud. Hää­le­ta­ja­tel on või­ma­lik hääl an­da ai­nult ühe ob­jek­ti toe­tu­seks.

Rah­va­hää­le­tu­se­le esi­ta­tud kolm et­te­pa­ne­kut on: kü­la­kii­ge pai­gal­da­mi­ne Sal­mis­tu sa­da­ma ran­da ja An­di­nee­me ran­na­park­las­se, spin­ner­ka­ru­ssel­li pai­gal­da­mi­ne Kuu­sa­lu kesk­koo­li män­gu­väl­ja­ku­le ning Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja vä­lis­fas­saa­di vär­vi­mi­ne.

Kü­la­kii­ge pai­gal­da­mi­se et­te­pa­ne­ku esi­tas Ma­dis Praks. Sel­gi­tu­ses on mär­gi­tud, et Kuu­sa­lu val­la lää­ne­pool­ses osas ei ole üh­te­gi ava­li­kus ka­su­tu­ses kü­la­kii­ke. Pro­jek­ti mak­su­mus on 10 000 eu­rot.

Spin­ner­ka­ru­ssel­li idee pak­kus õpe­ta­ja Ma­ria Trei kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se ka mul­lu, kuid ei võit­nud hää­le­tust. Spin­ner­ka­ru­ssel­li mak­su­mus on 5489 eu­rot.

Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja vä­lis­fas­saa­di vär­vi­mi­se et­te­pa­ne­ku te­gi Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts. Tä­na­vu tä­his­ta­tak­se rah­va­ma­ja 120. sün­ni­päe­va, vii­ma­ti vär­vi­ti fas­saad 15 aas­tat ta­ga­si 105. sün­ni­päe­vaks. Vär­vik­sid Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja har­ras­tus­rüh­ma­de liik­med. Pro­jek­ti mak­su­mus on 2580 eu­rot.

Rah­va­hää­le­tu­se­le ei pan­da 2 et­te­pa­ne­kut – sü­ven­da­da Kiius Mõi­sa tee kraa­ve kor­ter­ma­ja­de pool, pai­gal­da­da piir­de­võrk Kol­ga koo­li staa­dio­ni­le. Need et­te­pa­ne­kud ei vas­ta kaa­sa­va ee­l­ar­ve tin­gi­mus­te­le.