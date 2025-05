Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing kor­ral­das ap­ril­lis va­ne­maea­lis­te­le koo­li­tu­se vaim­se ter­vi­se hoid­mi­sest ja toe­ta­mi­sest krii­sio­lu­kor­ras. „Noor­te vaim­sest ter­vi­sest ja sel­le hoid­mi­sest rää­gi­tak­se vä­ga pal­ju, va­ne­maea­lis­te pu­hul po­le sel­lest vä­ga pal­ju jut­tu ol­nud. See­tõt­tu ot­sus­ta­si­me koos meie selt­si ju­hi Jaak Laa­nis­to­ga kir­ju­ta­da pro­jek­ti Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja sot­siaal­fon­di toe­tus­meet­mes­se,“ üt­les tu­le­tõr­jeü­hin­gu lii­ge, Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits. Raa­si­ku rah­va­ma­jas toi­mu­nu­nud nel­ja­tun­ni­sel koo­li­tu­sel kõ­ne­les loov­te­ra­peut ja suht­le­mis­tree­ner Kai­re Bach­mann Pa­pa­ver Nõus­ta­mis- ja Koo­li­tus­kes­ku­sest vaim­sest ter­vi­sest ning sel­le hoid­mi­se me­too­di­ka­test. „Ta kõ­ne­les ka st­res­sist, dep­res­sioo­nist, krii­sist. Sel­gi­tas, et ea­ka­te pu­hul või­vad neid põh­jus­ta­da sa­ge­li lein ning ka töölt ära­jää­mi­ne – üks asi on see, kui ini­me­ne ot­sus­tab ise töölt pen­sio­ni­le minna, hoo­pis tei­ne asi, kui koon­da­tak­se. Koo­li­ta­ja sel­gi­tas, kui­das sel ju­hul pin­ge­te­ga hak­ka­ma saa­da. Ta rää­kis vä­ga häs­ti, kuu­la­ti suu­re hu­vi­ga. Rah­vast ei ol­nud küll pal­ju, üle küm­ne ini­me­se, kuid nad kõik olid vä­ga ak­tiiv­sed ja esi­ta­sid ka koh­vi­pau­si­de ajal Kai­re Bach­man­ni­le vä­ga pal­ju kü­si­mu­si,“ rää­kis Ka­rin Möl­lits. Sü­gi­sel kor­ral­da­tak­se sa­mal tee­mal koo­li­tus Aru­kü­las: „Mul­le he­lis­tas ju­ba üks Raa­si­kul osa­le­nu, kii­tis koo­li­tust vä­ga ja kü­sis, kas võib teist kor­da veel tul­la.“ Tu­le­tõr­jeü­hing sai koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­seks Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di sot­siaal­se kaa­sa­tu­se meet­mest 1260 eu­rot.