Pü­ha­päe­val, 18. det­semb­ril lõp­pes kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­ne Kuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le. No­mi­nen­te on üles sea­tud kõi­gis­se ka­te­goo­ria­tes­se, enim on kan­di­daa­te kul­tuu­rip­ree­mia­le – 7 kan­di­daa­ti, ning aas­ta te­gu, aas­ta noors­port­la­ne ja aas­ta ai­ta­ja – kõi­gis 6 kan­di­daa­ti. Et­te­pa­ne­kud vaa­tab üle ja teeb nen­de seast va­li­ku Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi Ere Ui­bo sõ­nul on ka­vas es­ma­kord­selt ühe ka­te­goo­ria osas kor­ral­da­da rah­va­hää­le­tus – ko­gu­kon­nae­lu eden­da­jaks saab see, kes ko­gub in­ter­ne­tis kõi­ge enam poolt­hää­li. Mil­lal ja kui­das rah­va­hää­le­tus toi­mub, ot­sus­tab val­la­va­lit­sus. Kuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 20. jaa­nua­ril tä­nu­peol, mis toi­mub Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.