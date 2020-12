„Meil on vä­ga to­re­daid edu­lu­gu­sid. Tä­nu pa­re­ma­te­le ela­mis­tin­gi­mus­te­le on klien­did rõõm­sa­meel­se­mad ja sõb­ra­li­ku­mad, kesk­kon­na­va­he­tus on muut­nud suh­tu­mist en­das­se ja teis­tes­se, ka laie­malt kõi­ges­se ümb­rit­se­vas­se,“ tun­nus­tab MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge ja eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor Kaie Us­tav au­gus­tis ava­tud TET- ehk toe­ta­tud ela­mi­se tee­nus­ma­ja, mis on rii­gi ja Kuu­sa­lu val­la ra­has­tu­sel ra­ja­tud Kuu­sa­lu ale­vik­ku Kesk­väl­jak 2 – Kän­nu Lil­le­poe kõr­va­le.

Pi­du­lik ava­mi­ne oli au­gus­ti al­gu­ses, ena­mik ela­nik­ke ko­lis sot­siaal­maj­ja sep­temb­ris. Suu­re­mad kor­te­rid jäid majas esial­gu tüh­jaks, kuid nüüd on ka sin­na ela­ni­kud lei­tud. Pea­mi­ne tin­gi­mus on, et te­gu on toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se­le mää­ra­tud klien­di­ga.

KAIE US­TAV: „Kok­ku­hoid ja po­lii­ti­ka an­na­vad tun­da.“

Kaie Us­tav tõ­deb, et kar­di­na­te puu­du­mi­ne on olnud suur prob­leem: „Ole­me pa­lu­nud val­la­va­lit­su­selt abi, et saak­si­me kar­di­na­puud ja need pan­daks pai­ka, meie koos klien­ti­de­ga ei või se­da te­ha. Sel nädalal tullakse mõõte võtma. Aju­ti­se la­hen­du­se­na olid aken­de­le seatud jää­ki­led.“

Ta nen­dib, et prob­lee­me on tei­si­gi – tun­da an­na­vad nii ra­ha kok­ku­hoid kui ka ko­ha­lik po­lii­ti­ka: „Ma­ja ehi­ta­mi­se­ga alus­tas üks val­la­võim, jät­kas tei­ne võim ning lõ­pe­tas eel­mi­se või­mu uus koos­seis, kes va­he­tas väl­ja va­he­peal­se. Juh­tus nii, et me jäi­me ehi­tu­se ajaks aru­te­lu­dest kõr­va­le. Kas olek­si­me kõi­ke mär­ga­nud, aga kui olek­si­me joo­ni­seid näi­nud, ehk siis­ki kü­si­nud või tä­he­le­pa­nu juh­ti­nud ja mõ­ne prob­lee­mi suut­nud ära hoi­da.“

